Seçim sonuçlarına itiraz edilen il ve ilçelerde son durum

31 Mart yerel seçimleri sona erdi. YSK'nin sonuçları açıkladığı birçok kentte seçim sonuçlarına itiraz edildi.

İTİRAZLARIN SONUÇLANDIĞI YERLER

ANKARA'DA 11 İLÇEDE OYLAR YENİDEN SAYILACAK

AKP, Ankara'da da 25 ilçede büyükşehir sonuçlarına itiraz etmişti. 11 ilçede Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylar yeniden sayılacak.

Ankara’da Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş 1 milyon 657 bin 923 oy ile birinci olurken, Cumhur İttifakının AKP adayı Mehmet Özhaseki ise 1 milyon 532 bin 977 oy alarak ikinci oldu.

Ankara'da bazı ilçelerde büyükşehir oyları yeniden sayılıyor

İSTANBUL'DA 15 İLÇEDE GEÇERSİZ, 3 İLÇEDE TÜM OYLAR YENİDEN SAYILIYOR

İstanbul'da Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor. Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında ise geçersiz oyların sayımı kararı alındı. Buna göre 10 ilçede yapılan sayımlar sona erdi. Adalar, Beykoz, Şile, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Fatih, Sarıyer, Büyükçekmece, Başakşehir ve Bakırköy ilçelerinin sayım işlemleri sonucu etkilemeyecek düzeyde oldu.

AKP'nin itirazı üzerine Fatih'te 838 sandıkta geçersiz oyların sayımı tamamlandı. AKP'ye 250, CHP'ye 78 oy eklendi. Ancak, AKP yeniden sayılan oylara da itiraz etti.

İstanbul'da 15 ilçede geçersiz, 3 ilçede tüm oylar yeniden sayılıyor

KIRKLARELİ'DE OYLARIN YENİDEN SAYILMASI KARARI KALDIRILDI

Kırklareli İl Seçim Kurulu, seçimleri kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılması kararını kaldırdı.

Kurul, AKP ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. İl Seçim Kurulu, seçimleri kazanan bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun itirazını kabul ederek oyların yeniden sayılması kararını kaldırdı. AKP, Kırklareli İl Seçim Kurulunun oyların yeniden sayımı kararını iptal etmesine itiraz edeceklerini belirtti.

Kırklareli'de resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.

Kırklareli | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

MUŞ MERKEZ VE MALAZGİRT'TE HDP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

Muş’ta oyların yeniden sayılması için HDP itiraz etti. Çoğunluğu HDP'nin olan 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığı Muş'ta HDP'nin Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık, yaptıkları incelemede 103 sandıkta hatalar tespit ettiklerini, toplamda 2 bin 500 oyun geçersiz sayıldığını belirterek İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

HDP’nin Muş kent merkezi ve AKP’nin sadece 3 oy farkı ile kazanıp, 432 oyun geçersiz sayıldığı Malazgirt ilçesinde oyların yeniden sayımı için yaptığı itirazı reddedildi. HDP itirazını YSK’ya taşıyacak. Kentte yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur ittifakı 15 bin 919, HDP ise 15 bin 381 oy aldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan seçimlerde ise, kesin olmayan sonuçlara göre AKP ise 3 bin 641, HDP 3 bin 638 oy aldı. İlçede, 432 oy ise geçersiz sayıldı. AKP ile arasında sadece 3 oy farkının bulunması nedeniyle HDP geçersiz sayılan 432 oy için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, ret kararı verdi. Verilen bu karar üzerine İl Seçim Kurulu'na başvuru yapılacak.

HDP’nin itirazlarına dair İl ve İlçe Seçim Kurullarınca verilen bu ret kararlarında Muş Valiliği’nin etkisi olduğu iddiaları gündemde. Vali İlker Gündüzöz’ün seçim sonuçlar henüz resmi olarak ilan edilmeden AKP’li aday Feyat Asya’yı ziyaret etmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Muş Valiliği yine HDP’nin itirazları sonrası kentte 15 gün boyunca toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme yasağı getirmişti.

Muş'ta Valilik 15 günlük eylem yasağı ilan etti

AA'nın verilerine göre, Muş'ta Cumhur İttifakı'nın Adayı Feyat Asya, oyların yüzde 34,83'ünü alarak seçimi kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre HDP'nin Eş Başkan adayları Sırrı Sakık ve Sibel Genç'in, oyların yüzde 33,49'unu alarak ikinci sırada yer aldı.

Muş | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KARS'TA SAYIM BİTTİ, HDP'NİN OYU ARTTI

MHP’li Kars Belediyesinde resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin adayı Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca yüzde 29,54 ile birinci oldu. MHP’nin adayı Çetin Nazik (Cumhur İttifakı) ise yüzde 26,57 ile ikinci oldu.

Kars’ta MHP’nin itirazı üzerine 167 sandıkta yeniden yapılan sayımda, HDP’nin oyları arttı. Bilgen, “Kimseyi suçlamayın 2+2 siyasette 4 etmeyebilir” dedi.

HDP’nin kazandığı Kars’ta MHP’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayıldı. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan sayım sabah saatlerinde bitti. Kenttin 167 sandığında yapılan yeniden sayımda, HDP'nin 17 oyu arttı. HDP’nin Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, Twitter hesabından “Kars'ta yeniden sayım da bitti. Oyumuz 17 arttı. Sabaha kadar adliye içinde çalışan ve önünde bekleyen herkese teşekkürler” açıklaması yaptı.

Kars'ta yeniden sayım da bitti. Oyumuz 17 arttı. Sabaha kadar adliye içinde çalışan ve önünde bekleyen herkese teşekkürler. — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) 3 Nisan 2019

Kars | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

IĞDIR'DA SAYIM BİTTİ, HDP'NİN OYU ARTTI

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li İsa Yaşar Tezel, HDP'li Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik'in kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonuçları için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz doğrultusunda 70 sandıktaki oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonucu HDP’nin oyu 60 arttı.

Iğdır'da, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP adayları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, geçerli oyların yüzde 50,07'sini alarak, belediye başkanlığına seçildi. Oyların yüzde 46,7'sini alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, usulsüzlük olduğunu savunup, sonuca itiraz etti.

HDP’nin yüzde 50.07 oy oranı ile kazandığı Iğdır’da, Cumhur İttifakı’nın itirazı üzerine 70 sandıkta yeniden yapılan sayım sonuçlandı. HDP’nin 60 oyu arttı.

Iğdır | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

BARTIN'DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ, MHP KAZANDI

AKP'nin Bartın Belediye Başkanlığının resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulunması üzerine geçersiz olarak kayıtlara giren oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucunda bin 562 geçersiz oydan 41'i AKP, 20'si MHP, 11'i CHP, 2'si Saadet Partisi ve 3'ü bağımsız aday lehine geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den yeniden belediye başkanı seçildiği açıklanan Cemal Akın, yeniden yapılan sayım sonrası 149 oy farkla 14 bin 44 oy alarak ilçe seçim kurulu kararına göre belediye başkanlığının tescillendiğini söyledi.

Öte yandan AKP tarafından geçerli oyların da tekrar sayılması için il seçim kuruluna itirazda bulundu.

Bartın | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

MHP'NİN KAZANDIĞI MERSİN GÜLNAR'DA SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayı Alpaslan Ünüvar'ın kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. MHP'li Ünüvar'ın 920 oy farkla başkan seçildiği ilçede CHP, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olması nedeniyle seçimlere itiraz etti.

Gülnar İlçe Seçim Kurulu, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in toplum sağlığı merkezindeki görevinden 6 Şubat 2019'da istifa ettiğini belirledi. CHP'nin itirazı kabul edilerek, ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar verildi.

Alınan karara ilişkin MHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından İl Seçim Kuruluna itiraz edileceği öğrenildi.

Mersin | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

EDİRNE KEŞAN'DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ, AKP KAZANDI

Edirne Keşan'da CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. Geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi sonucu değiştirmedi. İtiraz AKP lehine sonuçlandı. Keşan Belediye Başkanlığını AKP adayı Mustafa Helvacıoğlu kazandı. AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, itiraz sonucu geçersiz oyların değerlendirmesiyle 11 olan farkın 23 oya çıktığını söyledi.

Edirne | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KARAMAN'DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ, MHP KAZANDI

AKP'nin Karaman Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına itirazı üzerine 9 sandıkta yeniden yapılan sayımda, itiraz MHP adayı Savaş Kalaycı lehine sonuçlandı. Sarıveliler ilçesinde de AKP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı, itiraz bağımsız aday Halil Kulak lehine sonuçlandı. AKP Karaman Seçim İşleri Başkanı Murat Öztürk, İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini söyledi.

Karaman | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

YALOVA'DA SONUÇ DEĞİŞMEDİ, CHP KAZANDI

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Yalova'da CHP'nin adayı Vefa Salman yüzde 45,91 (28 bin 796) oy ile birinci oldu. AKP'nin adayı Yusuf Ziya Öztabak yüzde 44,93 (28 bin 183 ) ile ikinci sırada yer aldı. AKP, Yalova'da seçim sonuçlarına itiraz etti. AKP'nin itirazının kabul edilmesiyle oylar yeniden sayılmaya başlandı. CHP'li Salman yine önde çıktı. Salman'ın 332 oy fark ile seçimi kazandığı tespit edildi.

Yalova | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

GİRESUN'DA CHP İTİRAZ ETTİ, AKP'NİN OYU ARTTI

Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP İl Başkanlığının geçersiz bin 959 oyun yeniden sayımı için sandık sonuçlarına yaptığı itirazı kabul etti. Geçersiz oyların yeniden sayımı sonrası Cumhur İttifakı adayı AKP'li Aytekin Şenlikoğlu'nun oyu 39 arttı.

Giresun | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

İTİRAZ EDİLEN YERLER

SİİRT'TE AKP İTİRAZ ETTİ

AKP, HDP'nin kazandığı Siirt merkez ile Kurtalan ve Baykan ilçeleri, Gökçebağ ve Veyselkarani beldelerinde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Siirt | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

ARDAHAN'DA AKP İTİRAZ ETTİ

Ardahan'da AKP'nin elinde olan Ardahan Belediyesini CHP Adayı Faruk Demir kazandı. CHP'nin adayı Faruk Demir yüzde 48,46, AKP'nin adayı Yunus Baydar ise oyların yüzde 39,39'unu aldı. AKP, Ardahan'da seçim sonuçlarına itiraz etti.

Ardahan | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

UŞAK'TA İYİ PARTİ İTİRAZ ETTİ

Hem Millet İttifakı’nın hem de Cumhur İttifakı’nın anlaşmaya varamadığı, her partinin kendi adayını çıkardığı iller arasında yer alan Uşak'ta resmi olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Mehmet Çakın yüzde 39,15 ile birinci oldu. İYİ Parti'nin adayı Muhammet Gür ise yüzde 37,76 ile ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk Uşak'ta tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itirazda bulunduklarını açıkladı.

Uşak | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

ESKİŞEHİR'DE AKP İTİRAZ ETTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Yılmaz Büyükerşen 285 bin 588 oy alarak kazanırken, Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Burhan Sakallı ise 246 bin 486 oyda kaldı. AKP'nin itirazı üzerine Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediye başkanlıkları için geçersiz oyların sayımına başlandı.

Eskişehir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

BURSA'DA CHP İTİRAZ ETTİ

Bursa'da Cumhur İttifakından AKP'li aday Alinur Aktaş oyların yüzde 49,69'unu alarak belediye başkanlığını kazandı. Millet İttifakından CHP'li rakibi Mustafa Bozbey oyların yüzde 46,99'unu alarak ikinci sırada kaldı. CHP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Bursa | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

KARABÜK'TE AKP İTİRAZ ETTİ

AKP, Karabük merkezde belediye başkanlığı ile Safranbolu'da belediye meclisi sonuçlarına itiraz ettiklerini açıkladı. Karabük'te kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 39,83'ünü MHP'nin adayı Rafet Vergili aldı.

Karabük | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

BALIKESİR'DE İYİ PARTİ İTİRAZ ETTİ

Mevcut yönetimin AKP'de olduğu Balıkesir'de AKP'nin adayı Yücel Yılmaz kazandı. İYİ Parti, seçim sonuçlarına itiraz etti.

Balıkesir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

İLÇELERDE İTİRAZLAR VE SONUÇLARI

Manisa, Kocaeli, Kırklareli, Balıkesir Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Osmaniye, Sivas, Rize, Artvin, Yozgat, Denizli, Van ve Gümüşhane gibi bazı illerde de sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Denizli'nin Babadağ ve Honaz ilçelerinde AKP, Baklan ilçesinde ise İYİ Parti seçim sonuçlarına itiraz etti. Honaz ve Babadağ ilçelerinde, sandıkların yeniden sayılması sonucu CHP'li adaylar seçimi kazandı. AKP, bu iki ilçe için il seçim kuruluna itirazda bulunacak.

Mersin'de, HDP'nin Akdeniz Belediyesi seçimine yönelik itirazları reddedildi.

CHP'nin Yalova Çınarcık'taki belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazların ardından yeniden yapılan sayımlara göre, 16 oyluk fark değişmedi. İlçe Seçim Kurulu tarafından 5 sandıkta yapılan sayımın ardından, AKP adayı Numan Soyer yine önde çıktı.

Adana’da Ceyhan'da AKP, Yüreğir'de CHP, Tufanbeyli'de hem CHP hem AKP seçim sonuçlarına itiraz etti. CHP, oyların yeniden sayımı konusunda yaptığı başvuru sonucunda Yüreğir'de AKP'li Fatih Kocaispir'e kaybetti. Tufanbeyli'de ise AKP, CHP'li Remzi Ergü'ye 34 oy farkla kaybetti.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde MHP 15 sandığa itiraz etti. Kırşehir Seçim Kurulu, somut gerekçe ve delil olmadığı gerekçesiyle itirazları oy birliğiyle reddetti. Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AKP adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy almıştı.

Manisa'da oyların yeniden sayılması sonucu Yunusemre'de AKP'li Mehmet Çerçi, Turgutlu ilçesinde CHP'nin adayı Çetin Akın ve Köprübaşı ilçesinde ise AKP'li Regaip Topuz seçimi kazandı.

CHP, Urfa'nın Siverek ilçesinde 50 sandık sonucuna itiraz etti. İtiraz reddedildi. Partinin itirazını İl Seçim Kuruluna taşıyacağı öğrenildi.

CHP'nin Akçadağ'da İlçe Seçim Kurulu'na bazı sandıklardaki geçersiz oylarla ilgili verdiği 3 itiraz dilekçesinden ikisi reddedildi, biri kabul edildi. Kabul edilen itiraz üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan sayımda, bağımsız adayın 25 oyu silinirken, 2 geçersiz oy CHP'ye yazıldı ancak seçim sonucunu etkilemedi. CHP, reddedilen iki itirazı için İl Seçim Kuruluna başvuracak.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde CHP ve MHP'nin geçersiz oyların tekrar sayılması talebini kabul eden İlçe Seçim Kurulu, 33 sandıktaki 460 geçersiz oyu yeniden saydı. Sayım sonucu MHP'ye 10, CHP'ye 5 ve Saadet Partisi'ne 3 oy kaydedildi. Yeni oy dağılımının seçim sonucuna etkisi olmadı.

AKP’nin Adıyaman'ın Kahta ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde yerel seçim sonuçlarına yaptığı itiraz reddedildi. AKP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Aklayış da İl Seçim Kurulu'na başvuracaklarını ve tüm oyların yeniden sayılması talebinde bulunacaklarını söyledi.

Antalya'nın Finike ilçesinde MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan oy sayımında sonuç değişmedi ve CHP adayı Mustafa Geyikçi'nin seçimi kazandığı bildirildi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde CHP'nin adayı Barış Demirci 4 oy farkla birinci oldu. AKP'nin itirazı sonucu sandıklar yeniden sayıldı. Yeniden sayımlarda CHP adayı Demirci bin 816, AKP adayı Eyüp Aytekin ise bin 819 oy aldı. Bunun üzerine CHP, iki sandıkta 4 oy eksik olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde ise AKP'nin seçim sonuçlarına itirazı İlçe Seçim Kurulunca reddedildi.

Urfa Viranşehir'de AKP'li aday Salih Ekinci'nin aldığı 37 bin 330 oya karşılık, 36 bin 573 oy alan HDP eşbaşkan adayları Hıdır Oktay ve Roza Yazmacı seçim sonuçlarına itiraz etti. Geçersiz sayılan 6 bin 607 oy olduğunu belirten Oktay ve Yazmacı itirazın reddedilmesi üzerine İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

Aydın'da AKP Çine ve Yenipazar'da, MHP Nazilli ve İncirliova'da, İYİ Parti ise Buharkent'te itirazda bulundu. MHP'nin Nazilli için yaptığı itiraz, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde MHP Adayı Cevdet Çınar’ın seçimi 58 oy farkı ile kaybetmesi üzerine MHP İlçe Teşkilatı seçimlerin iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvurdu. Kesin olmayan sonuçlara göre, AKP’li aday Çakmak Paçacı yüzde 50,85 ile birinci sırada.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde BBP'nin, oyların tekrar sayılması yönündeki itirazı kabul edilmedi.

Adana'da MHP, İmamoğlu, Seyhan ve Çukurova’da da sonuçlara itiraz etti.

Antalya'da 19 ilçede AKP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Mersin'de Toroslar ilçesinde CHP, Bozyazı ilçesinde İYİ Parti itiraz etti.

Hatay Dörtyol’da İYİ Parti sonuçlara itiraz etti.

Kocaeli'de İzmit ilçesinde AKP, Derince ve Karamürsel ilçelerinde CHP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Osmaniye'de, Bahçe ilçesinde MHP, Yarbaşı beldesinde AKP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde AKP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde İYİ Parti itirazda bulundu. AKP'nin adayının birinci göründüğü kentte İYİ Parti'nin adayı Necati Alsancak'ın oyları tekrar sayıldıktan sonra bin 806'ya çıktı. AKP adayı Yıldırım'ın oyu aynı kaldı. Bu sefer AKP Keskin Belediye Başkan Adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

Rize'nin Derepazarı ilçesinde AKP seçim sonuçlarına itirazda bulundu.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bağımsız aday Ünal Yılmaz geçersiz sayılan 146 oyun yeniden sayılması için itiraz etti.

Artvin'in Ardanuç ve Şavşat ilçesinde AKP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde MHP seçim sonuçlarına itiraz etti.

Van Erciş'te AKP 84 sandığın sonuçlarına itiraz etti. Seçim kurulu 342 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi.

HDP 1048 oyun geçersiz sayıldığı Van Gevaş'ta oyların yeniden sayılması için itiraz etti. HDP ilçe eş başkanı Ali Sümer ve belediye eşbaşkan adayları Melek Arapoğlu ve Veysi Şeker İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesini verdi.

Büyük Birlik Partisi'de 14 ilçe ve beldede itirazda bulundu. İtirazda bulunan yerler şöyle: Konya - Yunak ve Taşkent, Malatya - Darende, Yozgat - Baydiğin, Eskişehir - Günyüzü, Tokat - Sulusaray, Gümüşhane - Öbektaşı, Niğde - Sazlıca, Elazığ - Arıncak ve Mollakendi, Kayseri- Sarıoğlan ve Develi, Şırnak - Kasrik. BBP'nin Antep Nurdağı'da yaptığı itiraz reddedildi.

Balıkesir'in 20 ilçesinde İYİ Parti itirazda bulundu. (HABER MERKEZİ)

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