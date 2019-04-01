CHP, 30 yıl sonra Adana'yı geri aldı

Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçelerden Çukurova ve Seyhan'da, Ceyhan'da seçimi kazanan CHP Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde kutlama yaptı. Kutlamaya CHP Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin de katıldı.

Binlerce kişinin katıldığı kutlamada konuşan Büyükşehir adayları arasında önce olan Zeydan Karalar, Ceyhan'da, Seyhan'da Çukurova’da kazanmalarını önemli olduğunu belirterek 30 yıl sonra Adana Büyükşehir Belediyesinin kazanmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Karalar, Cumhur İttifakı Yüreğir Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile Millet İttifakı Adayı Kamuran Karaca arasında geçen yarışta oyların birbirine yakın olduğunu söyledi.

"İŞÇİLERİN MAAŞINI ZAMANINDA VEREN BİR BELEDİYE GELİYOR"

Adana'da yeni bir dönemin başladığını söyleyen Karalar, her ilçeye hizmet götüreceklerini, işçiyi ezmeyeceklerini söyledi. Borç batağındaki Büyükşehir'de işçilerinin yıllardır maaşlarını almadıklarına da dikkat çeken Karalar, "İşçilerin maaşını zamanında veren, yolunu yapan bir belediye geliyor" dedi.

Çukurova Büyükşehir Belediyesinde açık ara önde olan mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin, katılımcı, çoğulcu belediyeciliğin en güzelini artık tüm Adana'da hayata geçireceklerini dile getirdi. Seyhan Belediye seçimlerinde önde olan Akif Kemal Akay da tüm Adana'da insanı esas alan bir belediyecilik anlayışını Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüteceklerini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

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