01 Nisan 2019 09:55

10 Ekim'de kızını kaybeden Hatice Çevik, Suruç belediye başkanı oldu

Ankara Gar katliamında kızını ve kızının halasını kaybeden Hatice Çevik, Suruç Belediye Eş Başkanı oldu.

10 Ekim'de kızını kaybeden Hatice Çevik, Suruç belediye başkanı oldu

Fotoğraflar: MA ve Özcan Yaman

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    Ankara Gar katliamında kızını ve kızının halasını kaybeden ve kanlar içinde yansıdığı fotoğrafla hafızalara kazınan Hatice Çevik, Suruç Belediye Eş Başkanı seçildi. Çevik, ilk icraatının Suruç'ta katledilen 33 gencin anıtını dikmek olacağını belirtti. 

    Ankara Gar Meydanı'nda 10 Ekim 2015 tarihinde IŞİD'in gerçekleştirdiği katliamda kızı Başak Sidar Çevik ve kızının halası Nilgün Çevik'i yitirip, yaralı hali ile sarıldığı eşi İzettin Çevik'le objektiflere yansıyan Hatice Çevik, Urfa'nın Suruç ilçesinde belediye eş başkanı oldu. Katliamdan sonra Suruçlu eşinin memleketine yerleşen Çevik, Suruç'un ödediği bedelle manevi bir anlamı olduğunu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Suruç Belediye eşbaşkan adaylığını bu sebeple kabul ettiğini anlattı. 

    '33'LERİN ANITINI DİKECEĞİM'

    HDP'nin 7 Haziran 2015 Milletvekilliği genel seçimlerinde Ankara milletvekili Adayı olan Çevik, 1 Kasım'da da yeniden aday olmuştu. 
     
    31 Mart yerel seçimleri için Suruç Belediye Eş Başkan Adayı olan Çevik, Amara Kültür Merkezi'nde IŞİD'in saldırısı sonucu 33 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, belediyenin 1 Nisan sabahı asıl sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte ilk yapmak istediği projenin de bu kapsamda olduğunu ifade etti. 
     
    Suruç Belediyesine kayyım atanmasıyla birlikte, Amara Kültür Merkezi'nin Urfa Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Destek Programı (SODES) merkezi olarak kullanıldığını, ancak 1 Nisan tarihinden itibaren Kültür Merkezi'ni halka yeniden açacaklarını ve yaşamını yitiren 33 kişi için anıt dikmek istediğini söyledi. 

    'ANNELERİN AÇI ÇEKMESİNE DAYANAMIYORUM'

    Ülkede yaşanan büyük katliamlardan birinin Suruç'ta yaşandığını ve yine bir başka katliamda kızını kaybedip, aynı katliamda kendisi de ayağından ve gözünden yaralanan Çevik, o görüntülerin hâlâ insanların hafızalarında taze olduğunu dile getirerek, "O bahçeyi patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine açacağız. Bunun için mücadele edeceğim. Biliyorsunuz sonra Ankara'da 10 Ekim katliamı gerçekleşti. Ben orada kızım Başak Sidar ve kızımın halası Nilgün Çevik'i kaybettim. 103 canımızı kaybettik. Daha sonra insanlar bodrum katlarında öldü. Aç susuz bırakıldılar. Taybet Ana'nın yerde bırakılan cenazesi, buzdolabında bir anne çocuğunun cenazesini bekletmek zorunda kaldı. Bir annenin daha acı çekmesine dayanamıyorum artık" dedi. 

    'BARIŞ ZAMANI'

    Başta evlat acısı yaşayan anneleri kucakladığını, Türkiye topraklarına artık barışın gelmesi gerektiğini söyleyen Çevik, "Artık bu ülkeye barış gelmeli. Bizim çocuklarımız ölüyor. Asker ölüyor, polis ölüyor. Biz barış derken tüm halklar için barış istedik, istiyoruz" diyerek seçim çalışmalarını da bu barışçıl çerçeve içinde sürdürdüğünü belirtti. 
     
    Çevik son olarak, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Suruç'taki halk buluşmasında polisin alana girişleri engellemesini hatırlatarak, "Suruç halkının gözünde o ışığı görüyorum. Suruç'ta büyük baskı var. Eş Genel Başkanımız Sazai Temelli'nin geldiği gün bunu herkes gördü. Suruç halkı baskı altında, ancak kendilerini geri çekmiş olmaları bize destek vermiyor anlamına gelmiyor. Biz onların gözünde o ışığı görüyoruz" dedi. (MA)

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