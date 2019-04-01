19 milletvekilli adayından 5'i belediye başkanı seçildi

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçimlerde TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu. Bolu'da CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İzmit'te Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Diyarbakır'da Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, Van'da Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, Kars'ta Kars Milletvekili Ayhan Bilgen belediye başkanı seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre yerel seçim yarışına TBMM'den katılan 19 milletvekilinden 5'i seçilerek belediye başkanı oldu. AKP'den 3, CHP'den 5, HDP'den 8, İYİ Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili yerel seçimlere katıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre HDP'den 3 milletvekili, CHP'den 2 milletvekili belediye başkanlıklarını kazandı.

HDP'Lİ 3 MİLLETVEKİLİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

HDP'den ise Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır'dan, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van'dan, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars'tan belediye başkanı seçildi.

CHP'Lİ 2 MİLLETVEKİLİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan yine aynı ilden belediye başkanı seçildi.

İzmit Belediye başkanlığına seçilen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, burada Eski AKP Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ile yarıştı. Hürriyet, İzmit belediye başkanlığını kazanan isim oldu.

AKP'NİN 3 ADAYI SEÇİLEMEDİ

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Mustafa Savaş AKP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girmişti.

CHP'den ise Bursa Milletvekili Erkan Aydın Osmangazi Belediye Başkan adayı, Maraş Milletvekili Ali Öztunç Maraş Belediye Başkan adayı, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Ordu Belediye Başkan adayı olarak girdiği yarışı kaybetti.

Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl'den, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli'den, İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu Balıkesir'den, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya İstanbul Bağcılar'dan, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara Çankaya'dan aday olduğu belediye başkanlıklarına seçilemedi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta da girdikleri seçim bölgelerinde belediye başkanlıklarını kazanamadı.

Seçilen milletvekilleri, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren 15 günde tercihte bulunacaklar. Belediye başkanlığını tercih etmeleri halinde, milletvekillikleri sona erecek ve Genel Kurulun bilgisine sunulacak.

CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 140'a, HDP'nin sandalye sayısı ise 62'ye düşmüş olacak. (HABER MERKEZİ)

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