Şırnak'ta AKP nasıl kazandı?

Şırnak merkez, ilçeler ve beldelerinde gece geç saatlere kadar süren oy sayım işlemi neredeyse tamamlandı. Buna göre, Şırnak merkez, Beytüşşebap, Güçlükonak ve Uludere ilçelerini AKP'li adaylar, en büyük ilçeler olan Cizre, İdil ve Silopi ilçelerini ise Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eşbaşkan adayları kazandı.

EN BÜYÜK İLÇELERDE HDP YİNE REKOR KIRDI

HDP, sokağa çıkma yasakları sırasında en çok çatışmaların ve acıların yaşandığı ilçelerde kazandığı ilçelerin 3'ünde de yüzde 70'i aşkın bir oy oranına ulaştı. Kent merkezi ve Beytüşşebap ile Uludere ilçelerini kazanan AKP'nin ise, seçim öncesi usulsüz bir şekilde taşıdığı binlerce asker, korucu ve polisle buralarda başarı kazandığı belirtiliyor.

Şırnak | 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonuçları

BİNLERCE USULSÜZ SEÇMEN

31 Mart yerel seçimleri için seçmen listeleri askıya çıktığında söz konusu usulsüz seçmenler açığa çıkmıştı. Seçmen listelerine göre, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde 32 bin 259 seçmen sayısı bulunan kent merkezinde, seçmen sayısı 40 bine yaklaşmıştı. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde yaşanan bu yüksek artış içerisinde yer alanların büyük bölümünün nüfusa kayıtlı oldukları yerlerin genelde batı illeri olması da seçmenlerin usulsüz bir şekilde kaydedildiklerini doğrular nitelikteydi.

NÜFUSU KADAR KOLLUK KUVVETİ

Belediyesi AKP'ye geçen ve seçmen sayısı 3-4 bin arasında olan Uludere ve Beytüşşebap'ta da merkezdeki gibi benzer bir durum yaşandı. Her iki ilçelerde çevre karakol ve köylerde binlerce asker, korucu ve AKP'li, seçim öncesi taşındı. Söz konusu iki ilçenin yanı sıra beldelerde de yüzlerce usulsüz seçmen kaydırmasının yapıldığı seçmen listelerine yansıdı.

ASKER VE POLİS GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Fotoğraf: MA

Hem Şırnak merkez, hem de diğer ilçe ve beldelerdeki bu usulsüz seçmenler ise, dünkü yapılan seçimlerde onlarca zırhlı araçla sandık başına taşındı. Söz konusu asker ve polislerin birçoğunun ise uçak yoluyla kente indirilmesi gözlerden kaçmadı. Asker ve polislerin zırhlı araçlarla sandığa nasıl taşındıkları görüntülere de yansıdı. Toplu bir şekilde oy kullanan asker ve polislerin sandıkların neredeyse tümünde AKP'li adaylar yüzde yüze yakın bir oy oranına ulaştı.

Sadece Şırnak merkezde bulunan Edip Başar İlköğretim Okulu'ndaki bir sandıkta HDP'ye 3 oy, 300'ü aşkın oy ise AKP'ye çıktı.

Fotoğraf: MA

İMİR: AKP KAZANMADI

Söz konusu yaşanan usulsüzlükler ve sonuçları değerlendiren HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, seçim günü karşı karşıya kaldıkları hukuksuzluklara vurgu yaptı. Özellikle Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap’ta yoğun asker taşımasının olduğunu hatırlatan İmir, “AKP Botan'da kazanmadı. Sandıktan devlet güvenliği çıktı" tespitinde bulundu.

"DEMOGRAFİYİ DEĞİŞTİRDİLER"

Seçim startının verilmesiyle birlikte hilelerin baş gösterdiğine dikkat çeken İmir, “Bu seçimde AKP ve MHP faşist iktidarını devam ettirmek için ciddi bir manipülasyon yaptı. Seçimden önce de ifade ettik. Her fırsatta söyledik. Şırnak halkı kadar asker ve polis taşıdılar. Önce kentimizi yıktılar, boşalttılar, sonra polis asker doldurdular. Adeta demografik değişimi yaptılar. Bunu sonuçlarda da görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. (HABER MERKEZİ)