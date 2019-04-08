08 Nisan 2019 09:19
Son Güncellenme Tarihi: 08 Nisan 2019 12:00

Tunç Soyer ve Mansur Yavaş mazbatalarını aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer düzenlenen törenlerle mazbatalarını aldı.

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Tunç Soyer ve Mansur Yavaş mazbatalarını aldı

Tunç Soyer (solda) ve Mansur Yavaş | Fotoğraflar: Mahmut Serdar Alakuş ve Evrim Aydın/AA

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    Millet İttifakı'nın Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Tunç Soyer gerçekleştirilen törenlerle mazbatalarını aldı.

    Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

    Ankara'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin 13 ilçede tüm sandıkların sayılması yönündeki itirazını reddetti. YSK'nın başvuruyu reddetmesi ardından CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı kesinleşmiş oldu.

    MANSUR YAVAŞ: DARISI İSTANBUL İÇİN OLSUN

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş, mazbatasını aldı.

    Yavaş, eşi Nursen Yavaş, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener ile geldiği Ankara Adliyesinde İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

    Adliye çıkışında açıklama yapan Yavaş, Ankaralıların kendisini 5 yıllığına görevlendirdiğini belirterek Ankara'yı huzur ve bereketin başkenti yapacağını söyledi.

    "Gazi Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği başkenti, gelişmiş ülkelerin başkentleriyle yarışır bir Ankara'yı hep birlikte başaracağız." diyen Yavaş, yaşayanların Ankara'dan daha fazla keyif alacağını ifade etti.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Seçim bitti, seçimde olanlar geride kaldı. Bizde kin, husumet, garez yok. Ne çalışanlar açısından ne de oy vermeyenler açısından Ankara'da bir ayrım söz konusu değildir. Bundan sonra Ankara'daki herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Hizmetlerimiz esnasında adalet ve liyakat ön planda olacaktır. İnşallah sonuçta da başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

    Açıklamalarının ardından mazbata ile basın mensuplarına poz veren Yavaş, "Darısı İstanbul için olsun." dedi.

    TUNÇ SOYER, "AŞKLA ÇALIŞACAĞIM" DEDİ

    Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Seferihisar'daki görevini CHP'li İsmail Yetişkin'e devrettikten sonra, İzmir'e gelerek İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. İzmir'in 35'inci belediye başkanı olduğunu belirten Soyer, "Bugün efsane Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ahmet Piriştina'nın doğum günü. Onun efsanesine sahip çıkacağım" dedi.

    Soyer,  Kültürpark 4 No'lu Hol'de İl Seçim Kurulu Başkanı Şaziye Kitapçı'dan mazbatasını aldı. Kalabalık partili grubu tarafından karşılanan Tunç Soyer, burada kısa bir konuşma yaptı.

    Tarihi milattan önce 6 bin 500 yıl öncesine giden 8 bin 500 yıllık şehre belediye başkanı seçilmenin büyük gururunu yaşadığını belirten Soyer, "İzmir'in 35'inci belediye başkanıyım. Gerçekten çok büyük bir gurur. Bugün efsane Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Ahmet Piriştina'nın doğum günü. Onun efsanesine sahip çıkacağım. Bu görev aslında bir nöbet. Nöbetin sonunda gururla bırakmayı bileceğiz. Bana oy veren vermeyen herkesin bu kentte daha büyük onur duyarak yaşaması için, bu kenti koruyup ileriye taşımak için aşkla çalışacağım" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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