01 Nisan 2019 18:01

31 Mart yerel seçimleri: Ankara’nın dersi yeni imkanlar doğurdu

Evrensel Gazetesi Ankara Muhabiri Birkan Bulut, başkentin yerel seçim sürecini ve sonuçlarını değerlendirdi.

31 Mart yerel seçimleri: Ankara’nın dersi yeni imkanlar doğurdu

Fotoğraf: Evrensel

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Ankara yerel seçim gününe kadar Türkiye’nin en çekişmeli ve tartışmalı ili oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçe ilçe gezerek yürüttüğü seçim çalışmalarının dili, anketlerde Mansur Yavaş’ın önde olduğu görüldükçe sertleşmişti. Seçimler öncesi son düzlüğe girildiğinde iktidarın CHP ve İYİ Partinin HDP ile ittifak yaptığı üzerine kurulu suçlayıcı söylemi, miting alanlarından hedef göstermelere, sosyal medyadaki “Tehlikenin farkında mısınız” paylaşımlarına ve en son katlandığında 100 TL gibi gözüken kara propaganda broşürlerine kadar vardı.

    Ancak tüm bu tehditler ve hedef göstermelere rağmen seçim günü geldiğinde alışılmışın aksine başkentte olaysız bir gün yaşadı. Muhtarlık kavgası dışında neredeyse hiçbir sorunun yaşanmadığı Ankara’da oy kullanımı sürecinde ve sayımlar başladığında sokaklarda sakin bir hava hakimdi. Sandıkların açılmasından kısa bir süre sonra seçim yasaklarını çiğneyen televizyon kanallarının paylaştığı Anadolu Ajansı verilerindeki fark hızla kapandı. Yavaş ile Özhaseki arasındaki oylar beklendiği üzere başa baş hale geldi. Ancak akşamın erken saatlerinde Yavaş’ın kazandığı netleşti.

    BELEDİYE MECLİSİNDE FARKLI SONUÇ

    Sandıkların yüzde 99’u açılığında resmi olmayan verilere göre Yavaş ile Özhaseki arasındaki oy farkı 120 bini geçti. CHP Çankaya ve Yenimahalle belediyelerini korurken Elmadağ belediyesini de kazandı. MHP Gölbaşı, Polatlı ve Etimesgut ilçe belediye başkanlıklarını alırken, geri kalan ilçe belediyeleri AKP’de kaldı. Büyükşehir Belediye Meclisinde ise AKP yüzde 40 ile yüzde 37 alan CHP’nin önüne geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesini Millet İttifakı almasına karşın belediye meclisinde AKP birinci geldi. AKP Ankara’da seçim sonuçlarına itiraz edeceğini açıklasa da, aradaki farkı kapatması mümkün görünmüyor.

    İKİ ŞEHRİN BİRLİKTELİĞİ DEĞİŞMEDİ

    Böylece 1994 yılından beri Refah Partisi ve devamında AKP ile 25 yıldır yönetilen Ankara yeniden CHP’ye geçti. Öte yandan 1963 yılından beri İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri aynı parti tarafından yönetiliyor. Bu seçimde de Ankara’da Yavaş’ın kazandığı anlaşıldıktan sonra gözler İstanbul’a döndü ve Ekrem İmamoğlu’nun ipi göğüslemesiyle iki şehir yine aynı parti tarafından kazanıldı. İki büyükşehirin yanı sıra Mersin, Adana gibi önemli merkezleri de yitiren AKP ve MHP ittifakı yerel seçimleri kaybetti.

    Seçim boyunca AKP ve MHP’nin “beka” söylemleri tutmadığı gibi seçim sonuçlarının belirleyicisi ekonomik kriz oldu. Ankara’da MHP kökenli Mansur Yavaş’a gidecek milliyetçi oylara karşı “terörle iş birliği” suçlamaları tutmadığı gibi, emekçilerin gerçek sorunlarına yani yaşam koşullarına göre oy verdiği görüldü. İşsizlik, yoksulluk, geçim sıkıntısı, tanzim kuyrukları tartışmalarının damga vurduğu seçim sürecinin sonunda, AKP ve MHP’ye oy veren emekçilerin, seçim öncesinde sıkça dile getirdiği gibi büyükşehir seçimlerinde Mansur Yavaş’a oy vererek iktidara “ders verdiği”, “kulak büktüğü” görüldü.

    HALKÇI VE DEMOKRATİK BİR YEREL YÖNETİM FİKRİ

    Öte yandan Sincan’da emek ve demokrasi güçleri bağımsız ortak bir aday çıkardı. Seçimlere az bir zaman kala ve mütevazı bir bütçe ile seçim çalışmasını yürüten İşçi Ferhat Gürkan, her sabah fabrikalara ve semt pazarlarına giderek yaygın bir çalışma yürüttü. Seçim sonuçlarında 300 oy aldı. Ancak halkçı ve demokratik bir yerel yönetim fikrinin alınan oyun katbekat üzerinde Sincanlı tarafından tartışılması ile başarılı bir sonuç elde ettiğini söyleyebiliriz.

    ZORLU BİR MÜCADELE DÖNEMİNİN BAŞLANGICI

    25 yıl sonra el değiştiren Ankara Büyükşehir Belediyesinin önünde ise zor bir dönem var. Birincisi; seçim öncesi iktidarın belediyeyi çalıştırmama, iş yapamaz hale getirme, Cumhurbaşkanı’nın da yetkisinde bulunan belediye bütçelerinin kısılması vb. tehditler bulunuyor. Ayrıca CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait hizmet araçlarının AKP’li ilçe belediyelerine hibe edildiğine dair iddiaları da gündeme getirdi. Bu açıdan iktidarın kaybettiği yerel yönetimlere karşı elden geleni ardına koymayacağı aşikar. İkincisi; belediye hizmetlerinin rant değil halkın ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, içme suyu ve ulaşım başta olmak üzere kentin önemli sorunlarının çözülmesi beklentisi bulunuyor. Çünkü Ankara’nın yanı sıra diğer şehirlerdeki sonuçlarda, Millet İttifakının başarısından çok iktidarın politikalarına ciddi bir tepkinin olduğu görülüyor. Ankara’da emekçilerin verdiği ders ve krizin etkilerinin derinleşmesi başkentte yerel seçimlere dağınık ve örgütsüz giren emek ve demokrasi güçleri açısından yeni imkanlar doğuruyor. Merkezi iktidarın saldırılarının da artması göz önüne alındığında, AKP’nin zayıflamasının yeterli olmadığı ve iktidara verilen dersten, demokrasi güçlerinin de kendisine ders çıkarması zorunlu görünüyor.

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