CHP'li Gülizar Biçer Karaca: Honaz halkının iradesi hiçe sayılıyor

YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca YSK’nın 2 Haziran’da seçimin tekrarlanması kararına dair açıklama yaptı.

CHP'li Karaca, Honaz’da Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek'in kazandığını fakat sandıktan çıkan iradeye saygı duymayanların yaptığı itirazların ardından seçim yenileme kararının verildiğini belirtti. İlçe Seçim Kuruluna ardından İl Seçim Kuruluna yapılan itirazların ardından sonuca göre de Millet İttifakı'nın Honaz Belediye Başkanı Adayı Yüksel Kepenek’in seçimi kazandığını hatırlatan Gülizar Biçer Karaca asıl meselenin seçimlere itirazların değerlendirilmesinde adaletin sağlanamaması olduğunu vurguladı.

"TEK İTİRAZ HAKKI AKP’YE AİT"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’nin kaybettiği yerlerde yapılan itirazların kabul edilip, CHP’nin ve İYİ Parti’nin itirazlarının kabul edilmemesine de tepki gösterdi. Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP’nin yüzde 84,06 MHP’nin yüzde 60, CHP’nin yüzde 30,77 İYİ Parti’nin ise yüzde 8,33 oranında itirazlarının kabul edildiğini belirtti. Gülizar Biçer Karaca "Bu oranlar bize gösteriyor ki; itirazda tek hak iktidar partisi AKP’ye ait. Muhalefet partilerinin itiraz talepleri görmezden geliniyor."

"HONAZ’DA HARAMİLERE 2 HAZİRAN’DA İKİNCİ DERS VERİLECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca son olarak şunları söyledi; “Honaz’da kazanan her şekilde her durumda Yüksel Kepenek’tir. Bunu kabullenemediler. Belediye’nin bütçesini halk için değil rant için kullananlar eninde sonunda gideceklerini bilsinler. Yeniden seçimle kazanacaklarının hayalini kuranlar bilsinler ki; 2 Haziran’da Honaz'da tüm engellemeler ve zorluklar karşısında yılmadan mücadele ederek Belediye Başkanı seçilen Yüksel Kepenek ile birlikte, YSK'nın seçim yenileme kararının ardından 2 Haziran'da haramilere ikinci bir ders vereceğiz! Mazbatayı alacağız! Kimsenin şüphesi olmasın. Unutulmasın ki Honaz halkının vicdanı gereken cevabı verecek, geç de olsa mazbatayı Honaz halkı hak edene verecektir.” (HABER MERKEZİ)