YSK, HDP’nin Muş için yaptığı itirazı reddetti

Muş'ta HDP'nin oyların yeniden sayımı için yaptığı itiraz reddedildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Muş kent merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur ittifakı 15 bin 919, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise 15 bin 381 oy aldı. Kurulan 103 sandıkta kullanılan 2 bin 449 oy ise geçersiz sayıldı.

Geçersiz sayılan oyların büyük bir bölümünün kendilerine ait olduğunu belirten HDP, oyların yeniden sayılması için Merkez İlçe Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu’na itiraz etmişti. İtirazın reddedilmesi üzerine HDP, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurmuştu. İtirazı değerlendiren YSK, ret kararı verdi.

Duruma sosyal medya hesabı Twitter’dan tepki gösteren HDP Muş Belediyesi Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık, “YSK alelacele değerlendirmeden kararı reddetti. Artık tuz da kokmuşsa yapılacak tek şey vicdanlarda mahkum etmektir. Bu halk sizi affetmeyecek” dedi.

MUŞ MİLLETVEKİLİ YSK’YE SESLENDİ: HUKUKSUZLUĞA VE ADALETSİZLİĞE SON VERİN

HDP’nin Muş için yaptığı itirazı YSK’nin reddetmesini “hukuksuzluk” olarak değerlendiren Kent Milletvekili Mensur Işık, “Bir kez daha YSK’ye sesleniyoruz; bir an önce bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe son verin” dedi.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, yaşananları MA’ya değerlendirdi.

"ALGI OPERASYONU"

Muş’ta geçersiz sayılan oyların büyük bir oranının partilerine ait olduğunu belirten Işık, İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları başvurudan sonra valinin kentte eylem, toplantı ve gösteri yasağını getirmesine ve resmi olmayan sonuçlara göre önde olan AKP’li adayı ziyaret ederek tebrik etmesine tepki gösterdi. Bu durumu “algı operasyonu” sözleriyle değerlendiren Işık, “Aynı zamanda İl ve İl Seçim Kurulunda yer alan memurlara bir mesajdır. İlçe ve İl Seçim Kurulu da mesajı alarak ret kararı verdi” diye konuştu.

YSK’nin Muş ile ilgili verdiği ret kararının hukuksuz olduğunu belirten Işık, “Elimizde onca somut delillere rağmen bu kararın verilmesi, YSK’nin tarafsızlığını tartıştıracaktır” dedi.

"ADALETSİZLİĞE SON VERİN"

Malazgirt ilçesinde yapılan seçimlerde aradaki oy farkının sadece 3 olduğunu ve 432 oyun geçersiz sayıldığını hatırlatan Işık, “Elimizde somut deliler olmasına rağmen Il ve İlçe Seçim kurullarının verdiği ret kararını hukuki bulmuyoruz. Örneğin Tekman’da 217 oyla kazanmamıza rağmen AKP’nin itirazı kabul edilip tüm oylar 2 gün boyunca sayıldı. Birçok yerde AKP ve MHP’nin yaptığı itirazlar kabul ediliyor. Bunun hukukta ve vicdanda yeri yoktur. Bir kez daha YSK’ye sesleniyoruz; bir an önce bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe son verin” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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