Süper Lig'de ilk yarının 'en'leri, öne çıkan istatistikleri

Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı. Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi. Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi. Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu. Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA DIAGNE ÖNDE

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşalı Mbaye Diagne, gol krallığı yarışında açık farkla zirvede yer aldı.

Kasımpaşalı futbolcu, ligin 17 haftalık bölümde 20 kez topu filelere gönderme başarısı gösterdi.

Diagne'nin en yakın takipçisi 9 golü bulunan Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega oldu.

Diagne, aynı zamanda Mario Jardel'i (18) geçerek Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en fazla fileleri havalandıran yabancı futbolcu unvanını elde etti.

Kasımpaşa'nın kaydettiği 37 golün 20'sinde imzası bulunan Diagne, gol sayısında aralarında Fenerbahçe'nin de yer aldığı 10 takımı geride bıraktı.

EN GOLCÜ TAKIM KASIMPAŞA

Süper Lig'in ilk yarısında, maç başına 2,55 gol ortalamasına ulaşıldı.

Ligde 2018-2019 sezonunun ilk devresinde yapılan 153 maçta 391 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,55 olarak gerçekleşti.

Geçen sezonun ilk yarısında futbolseverler 461 gole tanıklık etmiş, maç başına 3,01 gol ortalaması yakalanmıştı. Son 16 sezonun en gollü ilk yarısı yaşanmıştı.

Kasımpaşa, ilk devrenin en fazla gol atan takımı oldu ve 17 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırarak maç başına 2,17 gol ortalamasına ulaştı.

EN AZ GOL ATAN TAKIMLAR

Aytemiz Alanyaspor (13), Kayserispor (15), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (16) ve Fenerbahçe (16) ise ilk yarının en az golle buluşan takımları oldu.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM BAŞAKŞEHİR

Üst üste üç sezondur devre arasına lider giren Medipol Başakşehir, 17 haftalık ilk periyotta takım savunmasını açık ara en iyi yapan takım oldu.

Başakşehir, 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Mert Günok'un kalesini koruduğu Medipol Başakşehir, 10 maçta kalesini gole kapattı.

Medipol Başakşehir'in ardından savunmasıyla Evkur Yeni Malatyaspor öne çıktı. Üçüncü sırada yer alarak en parlak dönemini geçiren Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde 16 gol gördü.

EN GOLLÜ HAFTALAR

Süper Lig'in ilk devresinde en fazla gol 1 ve 13. haftalarda kaydedildi.

Futbolseverlerin en çok gole tanıklık ettiği söz konusu haftalarda, fileler 29 kez havalandırıldı.

Ligin en "kısır" periyodu ise 14 golün atıldığı 9. hafta oldu.

TABELA EN FAZLA 1-0'I GÖSTERDİ

Sezonun ilk yarısındaki maçlarda en fazla 1-0'lık skor görüldü.

Yapılan 153 karşılaşmanın 30'u 1-0, 22'si 1-1, 20'si 2-0, 18'i de 2-1'lik sonuçlarla bitti.

Ligde en fazla gol, 8. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçında atıldı. Futbolseverlerin 8 gol izlediği karşılaşma 4-4 sona erdi.

En farklı galibiyeti ise Galatasaray, 3. haftada 6-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında elde etti.

İLK YARININ KART DOSYASI

Ligin 17 haftalık ilk periyodunda hakemler, 674 sarı, 43 de kırmızı kart çıkardı.

Trabzonspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Bursaspor, kırmızı kart görmeyen takımlar oldu.

Bu dört takım arasında futbolcuları daha az sarı kart gören Trabzonspor, ilk devrenin en az kart gören takımı oldu.

Son 5 maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak yükselişe geçen ve devre arasına 2. sırada giren Trabzonspor, sezonun ilk yarısını 32 sarı kartla kapattı.

Trabzonspor'u 33 sarı kart gören Kasımpaşa takip etti. Lider Medipol Başakşehir 39, Bursaspor da 41 sarı kartla ilk devreyi tamamladı.

EN ÇOK KART GÖREN RİZE

Süper Lig'de ilk yarının en hırçın takımı Çaykur Rizespor oldu.

Ligde 12 puanla son sırada yer alan Karadeniz temsilcisinde 6 futbolcu, kırmızı katla oyundan ihraç edildi.

Çaykur Rizespor'da Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı ve Marwane Saadane kırmızı kart gören futbolcular oldu.

İki Antalya ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor da 5 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi.

Akdeniz temsilcisinde Isaac Sackey (2), Papiss Cisse, Merih Demiral ve Welinton, takımını eksik bıraktı.

ÖNE ÇIKAN DİĞER İSTATİSTİKLER

Süper Lig'in ilk yarısında öne çıkan diğer istatistikler ise şöyle:

Sahasında en fazla gol atan takımlar: Trabzonspor, Galatasaray (22).

Deplasmanda en fazla gol atan takım: Kasımpaşa (16).

Deplasmanda en başarılı takım: Medipol Başakşehir (18 puan).

Deplasmanda maç kazanamayan takımlar: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor.

En fazla maç kazanan takım: Medipol Başakşehir (10).

En az galip gelen takım: Çaykur Rizespor (1).

En fazla berabere kalan takımlar: Bursaspor, Çaykur Rizespor (9).

Sahasında en başarılı takım: Trabzonspor (9 maç, 20 puan).

Sahasında en başarısız takım: Çaykur Rizespor (8 maç, 8 puan).

Ev sahibi takımların en çok maç kazandığı hafta: 7. hafta (7).

Konuk ekiplerin galibiyet sayısında üstünlük kurduğu haftalar: 6, 12, ve 15. hafta.

VAR'LA 98 KARAR DEĞİŞTİ

Grafik: AA

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, Süper Lig'in ilk yarısında 98 kararın değişmesini sağladı. (AA)

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