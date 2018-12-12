â€˜ÃœÃ§ BÃ¼yÃ¼klerâ€™in kÃ¼me dÃ¼ÅŸme korkusu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sezonlar

FenerbahÃ§e, tarihinin en kÃ¶tÃ¼ sezonunu geÃ§iriyor ve kÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda yer alÄ±yor. Ancak bu, 'ÃœÃ§ BÃ¼yÃ¼kler' iÃ§in bir ilk sayÄ±lmaz.

2018/19 sezonu, 15. hafta itibariyle Fenerbahçe tarihinin en kötü sezonu olarak kayÄ±tlara geçiyor. 14 puanla 17. sÄ±rada yer alan sarÄ±-lacivertliler, attÄ±ÄŸÄ± 14 golle ligin en az gol atan dördüncü takÄ±mÄ± olurken yediÄŸi 22 golle de en fazla gol yiyen beÅŸinci takÄ±m konumunda.

Süper Lig tarihinde 19 ÅŸampiyonlukla en çok mutlu sona ulaÅŸan ikinci takÄ±m olan, toplam puan durumunda ise zirvede yer alan Fenerbahçe’nin bundan önceki en kötü sezonu 1980/81’di.

O sezon Alman Friedel Rausch’un çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± takÄ±m, 30 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik, 10 yenilgi almÄ±ÅŸ, ligi 10. tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Ligdeki son 3 maçÄ±nÄ± da kaybeden Fenerbahçe’nin küme düÅŸen Rizespor’la puanÄ± aynÄ±ydÄ±. SarÄ±-lacivertliler o sezon 2. yarÄ±da oynadÄ±ÄŸÄ± 15 maçta yalnÄ±zca 2 galibiyet alabilmiÅŸti.

1975/76 BEÅžÄ°KTAÅž

Bu sezon dÄ±ÅŸÄ±nda ‘Üç Büyükler’in küme düÅŸme hattÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± diÄŸer yÄ±llarÄ±n ortak özelliÄŸi 2 puanlÄ± sistemin geçerli olmasÄ±. Bu anlamda ilk ciddi korkuyu 1975/76’da BeÅŸiktaÅŸ yaÅŸadÄ±. Sezona Alman Horst Buhtz yönetiminde giren ancak ilk 5 haftada galibiyet yüzü göremedikten sonra Gündüz Tekin Onay’la devam eden BeÅŸiktaÅŸ, son 14 haftasÄ±nda yalnÄ±zca 1 galibiyet alabildiÄŸi sezonu 27 puanla 11. sÄ±rada, küme düÅŸen Ankaragücü’nün 2 puan önünde tamamladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n bu 14 haftalÄ±k periyotta elde ettiÄŸi 12 beraberlikle topladÄ±ÄŸÄ± 12 puanla kümede kalmasÄ±, 2 puanlÄ± sistemin hikmetiydi. BeÅŸiktaÅŸ 30 maçlÄ±k sezonu 5 galibiyet 17 beraberlik 8 maÄŸlubiyetle tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

1978/79 BEÅžÄ°KTAÅž

’70’li yÄ±llarÄ± kabus gibi geçiren BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n bir baÅŸka zorlu sezonu 1978/79’du. DoÄŸan Andaç yönetimindeki siyah-beyazlÄ±lar, son 4 maçÄ±nÄ± kaybettiÄŸi sezonu 29 puanla 9., küme düÅŸen 14. Boluspor’un 3 puan önünde tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. BeÅŸiktaÅŸ, 30 maçta 10 galibiyet 9 beraberlikle 29 puan toplamÄ±ÅŸ, 33 gol atÄ±p 32 gol yemiÅŸti.

1979/80 BEÅžÄ°KTAÅž, GALATASARAY

Bir sonraki sezon BeÅŸiktaÅŸ için yine tatsÄ±z geçti. Ancak siyah-beyazlÄ±lara bu kez Galatasaray da eÅŸlik etti. CoÅŸkun ÖzarÄ± ile sezona giren ve ilk 5 haftada hiç kazanamadÄ±ktan sonra Turgay Åžeren’i teknik direktörlüÄŸe getiren Galatasaray, deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± 15 maçta hiç kazanamayÄ±p 8 beraberlik 7 yenilgi aldÄ±ÄŸÄ± bu sezonu 29 puanla 9. tamamladÄ±. Sezonu Serpil Hamdi Tüzün’le geçiren BeÅŸiktaÅŸ da 29 puanla 11. olabildi. Ä°stanbul’un ‘Büyük’leri 27 puanla küme düÅŸen Göztepe’nin yalnÄ±zca 2 puan önündeydi. Son 4 haftaya 23 puanla giren Galatasaray, son dönemeçte topladÄ±ÄŸÄ± 6 puanla(2 galibiyet 2 beraberlik) kümede kalÄ±rken Göztepe aynÄ± dönemde sadece 3 puanda kalÄ±nca, küme düÅŸen taraf oldu.

1981/82 GALATASARAY

Galatasaray taraftarÄ±nÄ±n unutmak istediÄŸi bir baÅŸka sezon 1981/82’de yaÅŸandÄ±. Kenan Evren’in isteÄŸiyle Ankaragücü’nün de lige alÄ±nmasÄ±yla 17 takÄ±mla oynanan sezona Brian Birch’le giren Cimbom, finali ise Özkan Sümer’le yaptÄ±. Ligde bir türlü isteneni veremeyen Galatasaray, 32 maçta 10 galibiyet 12 beraberlikle 32 puan topladÄ± ve 11. oldu. Son 10 haftadaki 5 galibiyet 4 beraberlik performansÄ±na raÄŸmen küme düÅŸen EskiÅŸehirspor’un ise 29 puanÄ± vardÄ±. Galatasaray için sezonun tesellisi, Ankaragücü karÅŸÄ±sÄ±nda kaldÄ±rÄ±lan Türkiye KupasÄ± oldu.

NOTLAR

* Üç büyüklerin ligi ilk üç sÄ±rada tamamlamadÄ±ÄŸÄ± ilk sezon 1965/66’ydÄ±. Bu sezon, GençlerbirliÄŸi üçüncü olurken Fenerbahçe dördüncülükte kaldÄ±.

* 1969/70’te Galatasaray 8., BeÅŸiktaÅŸ 9. oldu. ‘Üç Büyükler’ ilk kez bu sezon bu kadar gerilerde kaldÄ±.

* 3 puanlÄ± sisteme geçilen 1987/88’den sonra ‘Üç Büyükler’ bir daha bu kadar kötü sezonlar geçirmedi. 2010/11’de Galatasaray’Ä±n 8.’liÄŸi bu dönemdeki en kötü ‘3 Büyükler’ performansÄ± oldu. Trabzonspor ise son 6 haftasÄ±nda galibiyet görmediÄŸi 2001/02’de sezonunu 14. tamamladÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

TÃ¼rkiye'nin SÃ¼per Lig haritasÄ±

SÃ¼per Lig'de FenerbahÃ§e 17'nci sÄ±rada, BaÅŸakÅŸehir 7 puan farkla lider

Porto'ya 3-2 maÄŸlup olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kaldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 07:38

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