    • Almanak - 2018'de sporda neler yaşandı?

    Evrensel Yazarı Mithat Fabian Sözmen ile 2018'de sporda öne çıkanları konuştuk.

    19 Aralık 2018 14:57
    Son Düzenlenme Tarihi: 19 Aralık 2018 15:55
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    2018 DÜNYA KUPASI: ŞAMPİYON FRANSA

    Fransa, kendi evinde düzenlenen Dünya Kupası’nda 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Maviler, tarihinde ilk kez finale yükselen Hırvatistan’ı 4-2 mağlup etti. Final, 1966’da uzatmalarla birlikte 6 gol atılan İngiltere-Almanya finalinden bu yana en çok gol atılan Dünya Kupası finali oldu. 2018 Dünya Kupası ayrıca VAR sisteminin ilk kez kullanıldığı turnuva olarak kayıtlara geçti.

    Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yenerek Dünya Kupası şampiyonu oldu

    BALLON D’OR: ÖDÜLLER MODRİÇ VE HEGERBERG'E

    Erkeklerde Hırvatistan ve Real Madrid’in maestrosu Luka Modriç, kadınlarda Olympiques Lyon ve Norveç milli takımının golcü ismi Ada Hegerberg ödüle layık görüldü. Hegerberg, ödül töreninde sunucu DJ Martin Solveig’in “Twerk yapabilir misin” şeklindeki sorusuna tepki gösterdi. Solveig’in cinsiyetçi sorusu büyük tepki çekti ve bu tavır, erkeklerin kadınları halen sporda nasıl gördüğüne ilişkin çarpıcı bir fotoğraf sundu.

    Ballon d'Or (Altın Top) ödülü, Modriç ve Hegerberg'e

    REAL MADRID ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON

    Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3. şampiyonluğuna ulaştı ve Şampiyonlar Ligi formatında bunu başaran ilk takım oldu. Real Madrid sezon sonunda teknik direktörü Zinedine Zidane’ı kaybetti.

    2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu

    CRISTIANO RONALDO JUVENTUS'A TRANSFER OLDU

    Real Madrid’in golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo da yaz döneminde 100 milyon avro karşılığında Juventus’a transfer oldu. Ronaldo hakkındaki 2009’dan kalma bir tecavüz iddiası da yeniden gündeme geldi. Ronaldo’nun 2009’da sebebi açıklanmayan bir şekilde 375 bin dolar ödediği ABD’li Kathryn Mayorga’nın talebiyle bu konudaki soruşturma yeniden başladı.

    Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz soruşturması yeniden açıldı

    MANCHESTER CITY REKORLARLA ŞAMPİYON

    Manchester City, Pep Guardiola’nın öncülüğünde Premier Lig şampiyonluğuna üstün bir performansla ulaştı. City, şampiyonluğu elde ederken toplam 11 rekor kırdı ve en çok puan toplayan(100), en fazla gol atan(106), en çok maç kazanan(32), en yakın rakibine en fazla puan farkı atan(19), art arda en çok maç kazanan(13), deplasmanda en fazla kazanan(16), en fazla averaj elde eden(+79), en fazla topla oynama oranı yakalayan(yüzde 71), en fazla pas yapan(28 bin 452), art arda en fazla ayın menajeri ödülünü kazanan(4) takım oldu.

    Manchester City, Premier Lig şampiyonluğunu ilan etti

    TÜRKİYE’NİN EURO 2024 ADAYLIĞI

    Türkiye, Euro 2024 adaylığı için finalde Almanya’yla çekişti ancak bir kez daha büyük bir turnuva düzenleme hedefine ulaşamadı. Oylama, siyasi iktidarın Almanya ile ilişkileri düzeltme çabasına girdiği bir dönemde gerçekleşti. Oylama sonrası Erdoğan’ın “Masraftan kurtulduk” yorumu yapması dikkat çekti.

    Euro 2024 Almanya'da düzenlenecek

    MESUT ÖZİL ALMANYA MİLLİ TAKIMINI BIRAKTI

    Almanya-Türkiye ilişkileriyle yakından bağlantılı bir başka gündem Mesut Özil’in “ırkçılık” şikayetiyle Almanya milli takımını bırakması oldu. Özil, Tayyip Erdoğan’la fotoğrafı sebebiyle Almanya’da büyük eleştiri konusu olmuştu.

    Mithat Fabian Sözmen: İki milliyetçiliğin arasında Mesut Özil

    AMEDSPOR'A SÜREKLİ CEZA, DENİZ NAKİ'YE MEN

    2010’da Almanya milli takımını tercih ettiğinde Özil’i hainlikle suçlayan Türkiye spor medyası, Almanya’ya bol bol ırkçılık göndermesi yaparken Amedspor’a yönelik yıllardır devam eden baskıları ve yıl içerisinde Deniz Naki’nin futboldan ömür boyu men edilmesini de destekleyen yanıtlar yaptı.

    Deniz Naki'ye futboldan ömür boyu men cezası!

    MİLLİ TAKIMDA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRDÜ

    Türkiye milli takımı, 2018’de Mircea Lucescu yönetiminde UEFA Uluslar Ligi B grubunda mücadele etti ancak grubu sonuncu tamamlayarak C grubuna düştü.

    ‘ÜÇ BÜYÜKLER’ ÇÖKÜŞTE

    2018’de Galatasaray, 21. lig şampiyonluğuna ulaşırken yılın ikinci yarısına ‘Üç büyükler’in çöküşü damga vurdu. Aziz Yıldırım’ın yerine Ali Koç’u başkanlığa seçen Fenerbahçe, ligin 16. haftasını puan durumunda 17. sırada geçerken 26’şar puanı bulunan Beşiktaş ve Galatasaray da en başarısız ilk devre performanslarından birini gösterdi. Ekonomik açıdan da büyük bir borç batağı içerisinde bulunan ‘Üç büyükler’, UEFA’nın mali kısıtlamalarıyla karşılaştı.

    FOOTBALL LEAKS VE MANİDAR SESSİZLİK

    Football Leaks belgeleri, 2018’de futbol gündeminin tepesinde önemli gerçekleri açığa çıkarırken Türkiye’ye ilişkin belgelerin temel aktörü olan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, siyasi iktidarla olan bağı ve aynı zamanda medya patronu olması sayesinde bu belgelerin ifşa ettiği skandallardan etkilenmemeyi başardı. Bu durum aynı zamanda Türkiye spor medyasının hal-i pürmelalini de ortaya koydu.

    Football Leaks nedir? Belgelerde Türkiye'den kimlerin adı geçiyor?

    Mithat Fabian Sözmen: Demirören rezaleti, medya sefaleti

    AMPUTE FUTBOLDA DÜNYA İKİNCİLİĞİ

    Ampute futbol erkek milli takımı, Meksika’daki Dünya Kupası finalinde Angola’ya penaltılarda 5-4 yenilerek ikinci oldu.

    Ampute Futbol Milli Takımı, dünya ikincisi oldu

    VOLEYBOLDA ŞAMPİYONLUKLAR

    Voleybolda Vakıfbank, Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonasında üst üste ikinci, toplamda üçüncü şampiyonluğunu elde etti. Eczacıbaşı ise CEV Kupası’ndaki zaferiyle Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

    VakıfBank dünya şampiyonu

    BASKETBOLDA FENERBAHÇE DAMGASI

    Erkekler basketbolda Fenerbahçe bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken, 2018/19 sezonunda da ligde 10’da 10 galibiyetle yoluna devam ediyor. 2018 Euroleague şampiyonluğunu finalde Real Madrid’e kaybederek kaçıran sarı-lacivertliler, 2019 Euroleague şampiyonluğuna göz kırpıyor. Fenerbahçe şu anda 13 maçta 12 galibiyetle normal sezonda lider konumda. Fenerbahçe, kadınlar basketbolda şampiyonluğu elde etti. 2017 şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi’nin kadın basketbol şubesini kapatması yılın önemli gelişmelerindendi.

    NBA’de ise Golden State Warriors üst üste ikinci, son dört yılda üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

    NBA'de Golden State Warriors, üst üste 2. kez şampiyon

    2018 KIŞ OLİMPİYATLARI GÜNEY KORE'DE DÜZENLENDİ

    Güney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın en önemli yanlarından biri Kuzey Kore’nin de turnuvaya katılmasıydı. 22 yaşındaki Çek kayakçı Ester Ledecka, Snowboard sporcusu olmasına rağmen yarıştığı Alp disiplininde ödünç aldığı kayakla şampiyon oldu. Nijerya kadın kızak takımının ilk kez Kış Olimpiyatları’nda yer alması da bir başka dikkat çekici nottu.

    ABD’DE SPORCU AKTİVİZMİ

    ABD’de özellikle siyah sporcular öncülüğünde gelişen ırkçılık ve Donald Trump karşıtı hareket, LeBron James gibi süper yıldızların mücadelenin en ön saflarında yer almasıyla büyük bir yaygınlık kazanmaya başladı.

    Milli marş sırasında diz çökerek başlattığı eylemlerle NFL tarafından kara listeye alınan Colin Kaepernick’le Nike’ın imzaladığı sponsorluk anlaşması da bu hareketin popülaritesinin bir göstergesi olmakla birlikte Nike’ın amaçlarına ilişkin başka soru işaretleri de doğurdu.

    Colin Kaepernick’in Nike reklamı: Devrim markalaşacak mı?

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