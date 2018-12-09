VakÄ±fBank dÃ¼nya ÅŸampiyonu

FIVB KadÄ±nlar DÃ¼nya KulÃ¼pler Voleybol ÅžampiyonasÄ± finalinde VakÄ±fBank, Brezilya'nÄ±n Minas ekibini 3-0 yenerek ÅŸampiyon oldu.

VakÄ±fBank, FIVB KadÄ±nlar Dünya Kulüpler Voleybol ÅžampiyonasÄ± finalinde Brezilya'nÄ±n Minas takÄ±mÄ±nÄ± 3-0 yenerek ÅŸampiyon oldu.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanÄ±n finalinde son ÅŸampiyon VakÄ±fBank ile Minas karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmaya iyi baÅŸlayan ve ilk teknik molayÄ± 8-6, ikinci teknik molayÄ± da 16-14 önde bitiren VakÄ±fBank, Zhu Ting ile Zehra GüneÅŸ'in smaç sayÄ±larÄ±yla etkili olduÄŸu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

VakÄ±fBank, ikinci sette rakip takÄ±mÄ±n iyi savunmasÄ±na karÅŸÄ±n ilk teknik molayÄ± 8-7, ikinci teknik molayÄ± 16-13 üstün geçti. Slöetjes ve Robinson'Ä±n blok ve smaç sayÄ±larÄ±yla ön plana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± seti 25-21 üstün bitiren sarÄ±-siyahlÄ± ekip, durumu 2-0 yaptÄ±.

Üçüncü sette rakibinin direncini kÄ±ran VakÄ±fBank, ilk teknik molayÄ± 8-5, ikinci teknik molayÄ± 16-10 önde tamamladÄ±. SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±m, Zhu Ting'in skorer performansÄ±yla damga vurduÄŸu üçüncü seti 25-19, maçÄ± da 3-0 kazanarak altÄ±n madalyaya ulaÅŸtÄ±.

Bu sonuçla VakÄ±fBank, turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti. (AA)

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