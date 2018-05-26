2017-2018 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu

2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, finalde Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid oldu. Real Madrid, kupayı üst üste 3. kez kazandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Benzema'nın bir ve Bale'in 2 golüyle Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid, kupanın sahibi oldu. Üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanyol ekibi, son 5 yılda ise 4. kez kupayı müzesine götürdü. Liverpool'un tek golünü ise Sadio Mane attı.

Şampiyonlar Ligi kupasını toplamda 13'üncü kez müzesine götüren Real Madrid rekorunu geliştirirken, Cristiano Ronaldo da 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile tarihte bu sevinci en çok yaşayan oyuncu oldu. Mohamed Salah, karşılaşmanın 30. dakikasında Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirdi ve gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kaldı. 37. dakikada da Carvahal sakatlanarak yerini Nacho'ya bıraktı.

İLKLERİN VE REKORLARIN TAKIMI REAL MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup eden İspanya'nın Real Madrid takımı, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.

İspanyol temsilcisi, 1955-1992 yıllarında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1992-1993 sezonundan itibaren ise UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlanan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda birçok rekorun sahibi oldu.

2015-2016'da Atletico Madrid'i, 2016-2017'de Juventus'u, bu sezon ise Liverpool'u mağlup eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni art arda 3 kez müzesine götüren tek takım olarak tarihe geçti.

İspanya temsilcisi, Kupa 1'de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017'nin ardından 13. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek organizasyonda en çok kupa kaldıran takım rekorunu da geliştirdi.

Real Madrid, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupanın bir adım uzağında kalmıştı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Liverpool ile daha önce 1980-1981 sezonunda karşılaşan ve 1-0 mağlup olan Real Madrid, bu kez rakibini 3-1 yenerek rövanşı aldı.

Şampiyonlar Ligi adı altında Liverpool karşısında 7'nci final maçına çıkan eflatun-beyazlılar, İtalyan ekipleri Milan ve Juventus'u geçerek organizasyonda en fazla final oynayan takım unvanını da ele geçirdi.

Fotoğraf: Vladimir Shtanko/AA

İKİ KUPA AYNI KENTE GİTTİ

Avrupa Ligi'ni Atletico Madrid'in kazanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in kazanmasıyla 1994 yılından bu yana ilk kez Avrupa'nın iki büyük kupası da aynı kente gitti.

1994 yılında ise Kupa 1 ve Kupa 2, İtalya'nın Milano kentine gitmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-0 yenen Milan, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda ise Salzburg'u iki maçta da mağlup eden Inter şampiyonluğa ulaşmıştı.

ZIDANE REKORUNU GELİŞTİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını geçen sezon elde eden Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane, takımının Liverpool karşında aldığı galibiyetle rekorunu üst üste üç şampiyonluğa çıkardı.

Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid'in altyapısındaki Castilla'da başlayan 45 yaşındaki Zidane, 2015-2016 sezonunun devre arasında göreve geldiği Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi kupasını her sezon kazanma geleneğini sürdürdü.

Fransız çalıştırıcı, Real Madrid ile 2002'de futbolcu, 2014'te ise Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

RONALDO REKORA DOYMUYOR

Real Madrid'in Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez gol kralı oldu.

Bu sezon Kupa 1'de oynadığı 13 maçta 15 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ardından 6. kez bu unvanın sahibi oldu.

Portekizli yıldız, yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsarak turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını da elde etmişti.

SALAH, DÜNYA KUPASINI KAÇIRABİLİR

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Kloop, Real Madrid'e 3-1 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın sakatlığının ciddi olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Mısırlı futbolcu Salah'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Klopp, "Maç sonunda hastaneye gitti ve omzunun röntgeni çekildi. Durum iyi gözükmüyor." ifadesini kullandı.

Mısırlı oyuncunun sakatlığının ciddi olabileceğini vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Dünya Kupası'nı kaçırabilir. Omzunda ciddi bir sorun var. Gerçekten inanılmaz bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma sırasında Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanan Salah, gözyaşları içinde 31. dakikada yerini Adam Lallana'ya bırakmıştı. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 27 Mayıs 2018 09:15

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