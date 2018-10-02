Cristiano Ronaldo hakkÄ±ndaki tecavÃ¼z soruÅŸturmasÄ± yeniden aÃ§Ä±ldÄ±

Juventus'un Portekizli yÄ±ldÄ±zÄ± Cristiano Ronaldo hakkÄ±ndaki tecavÃ¼z soruÅŸturmasÄ±, 8 yÄ±l sonra yeniden aÃ§Ä±ldÄ±.

Futbol dünyasÄ±nÄ±n en büyük yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Cristiano Ronaldo hakkÄ±ndaki tecavüz soruÅŸturmasÄ± 8 yÄ±l sonra yeniden açÄ±ldÄ±.

BBC Türkçe'nin Der Spiegel’den yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre ABD’nin Las Vegas kentinde yaÅŸayan 34 yaÅŸÄ±ndaki Kathryn Mayorga’nÄ±n talebiyle yeniden açÄ±lan soruÅŸturma dosyasÄ±na dair polisten yapÄ±lan açÄ±klamada “Dosya oluÅŸturulurken maÄŸdur kiÅŸi, olayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yeri veya zanlÄ± tarifini detektiflerle paylaÅŸmadÄ±. Eylül 2018 itibarÄ±yla dosya tekrardan açÄ±ldÄ± ve detektiflerimiz paylaÅŸÄ±lan bilgileri inceliyor” denildi.

DoÄŸma büyüme Las Vegas’lÄ± olan Kathryn Mayorga, Portekizli futbolcunun 2009 yÄ±lÄ±nda bir otel odasÄ±nda kendisine saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Mayorga ile Ronaldo'nun olay günü yan yana çekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± medyaya yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Mayorga, olayÄ±n ardÄ±ndan Las Vegas polisine ÅŸikayette bulunmuÅŸ, 2010 yÄ±lÄ±nda ise taraflar mahkeme dÄ±ÅŸÄ±nda bir uzlaÅŸmayÄ± kabul etmiÅŸ ve Ronaldo suçlamalarÄ±n kamuoyuna açÄ±klanmamasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 375 bin dolarlÄ±k bir ödeme yapmayÄ± kabul etmiÅŸti.

Mayorga’nÄ±n yeni avukatlarÄ± bu anlaÅŸmanÄ±n artÄ±k geçersiz olduÄŸunu belirtiyor.

Juventus'ta forma giyen 33 yaÅŸÄ±ndaki Ronaldo ise Alman Der Spiegel'in gündeme taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± suçlamayÄ± yalanlÄ±yor.

Ronaldo bu yÄ±l Ä°spanyol Real Madrid'den Ä°talya'nÄ±n Juventus takÄ±mÄ±na 128 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda transfer olmuÅŸtu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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