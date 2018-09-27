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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 16:24
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Euro 2024 Almanya'da dÃ¼zenlenecek
27 EylÃ¼l 2018 09:27
2024 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±'na ev sahipliÄŸi yapacak (EURO 2024) Ã¼lke Almanya olarak aÃ§Ä±klandÄ±
Türkiye'nin ve Almanya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yapmak için aday olduÄŸu EURO 2024'ün Almanya'da düzenlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ÅŸampiyonaya ev sahipliÄŸi yapabilmek için yarÄ±ÅŸan Türkiye ile Almanya'nÄ±n temsilcileri, bugün Ä°sviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek toplantÄ± sonrasÄ± açÄ±klandÄ±.
MÄ°THAT FABÄ°AN SÖZMEN: TÜRKÄ°YE'NÄ°N EURO 2024 ADAYLIÄžI: 'AZ DEMOKRASÄ°' HANDÄ°KAP MI?
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 16:24
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