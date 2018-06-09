NBA'de Golden State Warriors, üst üste 2. kez şampiyon

NBA'de 2017/18 sezonunun şampiyonu Golden State Warriors oldu. Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 4-0'la süpürdü.

NBA'de Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 108-85 yenerek üst üste ikinci son dört yıldaki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Seriyi 4-0'la süpüren Warriors'ta Kevin Durant, 28.7 sayı 10.7 ribaunt 7.5 asist ortalamalarıyla üst üste ikinci finallerin en değerli oyuncusu(MVP) ödülünü kazandı. Durant, bu ödülü 2 kez kazanan 11., üst üste 2 kez kazanan 6. oyuncu olarak tarihe geçti.

Durant dördüncü maçta 20 sayı 12 ribaunt 10 asistle triple-double yaptı. Stephen Curry ise 37 sayı 6 ribaunt 4 asist 3 top çalma 3 blokla oynadı.

Maçın ilk periyodunu 34-25 önde geçen Golden State, 25-13'lük üçüncü çeyrek performansıyla maçı kopardı.

WARRIORS HANEDANLIĞI

Golden State Warriors böylece tarihindeki 6. şampiyonluğunu elde etti. Philadelphia Warriors adıyla 1947 ve 1956'da şampiyon olan organizasyon, Batı Konferansı'na taşındıktan sonra ilk zaferine 1975'te Rick Barry'li kadrosuyla ulaşmıştı. Warriors sonraki 3 şampiyonluğunu 2015, 2016 ve 2018'de Cleveland Cavaliers'a karşı kazandı. Warriors, 2017'deki finali ise yine Cavaliers'e kaybetmişti.

Warriors hanedanı tarih sahnesine çıktı

JAMES SON 3 MAÇI ELİ KIRIK OYNADI

İlk maç sonrası duygularına hakim olamadığını ve kara tahtayı yumrukladığını söyleyen LeBron James, kalan 3 maçı kırık elle oynadığını açıkladı. James, takım arkadaşı JR Smith'in büyük hatasıyla uzatmalara giden maçta 51 sayı kaydetmesine rağmen sahadan mağlup ayrılmış ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. James kalan maçlarda 29, 33 ve 23 sayıda kaldı.

NBA kariyerindeki üst üste sekizinci, toplamda dokuzuncu finalini oynayan James'in şampiyonluk sayısı 3'te kaldı. Daha önce 2007'de San Antonio Spurs'e 4-0 kaybeden 33 yaşındaki James, ikinci kez finalde süpürülmüş oldu. (SPOR SERVİSİ)

Golden State Warriors, LeBron James’in 51 sayısına rağmen kazandı

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Haziran 2018 09:43

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