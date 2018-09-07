Colin Kaepernickâ€™in Nike reklamÄ±: Devrim markalaÅŸacak mÄ±?

Colin Kaepernick'in Nike'nin reklam yÃ¼zÃ¼ olmasÄ± yanÄ±tlarÄ±ndan korkmamamÄ±z gereken sorular sormamÄ±zÄ± gerektiriyor.

Dave ZIRIN

Polis ÅŸiddetini protesto etmek için milli marÅŸ sÄ±rasÄ±nda diz çökmesi sonrasÄ± NFL tarafÄ±ndan aforoz edilen Colin Kaepernick’in Nike’nin “Just Do It” kampanyasÄ±nÄ±n 30. yÄ±l yüzü olduÄŸu açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nda spor ve pazarlama dünyasÄ±nda büyük bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸandÄ±. Reklam, Kaepernick’in siyah beyaz yakÄ±n çekimle ekrana getirilen yüzüyle “Her ÅŸeyi feda etmen gerekse de bir ÅŸeye inan” sloganÄ±ndan oluÅŸuyordu.

Bu, kÄ±sa süre içerisinde sosyal medyada kargaÅŸa ve karmaÅŸaya yol açtÄ±. Liberal ve solcu sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±, kendilerini küresel ayakkabÄ± devinin cesur kararÄ±nÄ± övüp bu hareketi desteklemek için Nike ürünleri satÄ±n alma sözü verirken buldu. Sol kanatta yer alan bazÄ±larÄ±ysa Nike’yi övmeseler de bunu Kaepernick için bir zafer olarak deÄŸerlendirdi: Ä°lkelerine sadÄ±k kaldÄ± ve ÅŸimdi protesto kararÄ±nÄ±n meÅŸruiyetini güçlendiren bir sponsorluk anlaÅŸmasÄ±na sahipti.

SaÄŸ kanatta ise ayakkabÄ± ÅŸirketine karÅŸÄ± eylem çaÄŸrÄ±larÄ± vardÄ±. #BoycottNike Twitter’da trend oldu. AyakkabÄ±larÄ±nÄ± yakan ya da kÄ±yafetlerindeki logo kÄ±smÄ±nÄ± yÄ±rtanlarÄ±n videolarÄ± viral oldu.

Tüm bu yaÅŸananlar epey kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±. Nike, on yÄ±llardÄ±r kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± nedeniyle öÄŸrenci protestolarÄ±nÄ±n hedefinde oldu. Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda ÅŸirket, kronik tacizle cinsiyetçi çalÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ± güçlendirmekle suçlandÄ±. New York Times haberinin ilk cümlesinde “Çok sayÄ±da kadÄ±n için Nike’nin içi zehirli hale gelmiÅŸ durumda” deniyordu. AynÄ± Nike’nin patronu Phil Knight, 2017’de Oregon ValiliÄŸine aday olan Knute Buehler’e 500 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Nike, pazarlamaya gelince 30 yÄ±ldÄ±r -Spike Lee’nin meÅŸhur Air Jordan reklamlarÄ±ndan John McEnroe’nun reklamlarÄ±na, LeBron James ve Serena Williams’a- ürünlerini satmak için “Ä°syan” imajÄ±nÄ± kullanmayÄ± tercih ederken isyanÄ±n içeriÄŸini tamamen boÅŸaltÄ±yor. Nike’nin Kuzey Amerika operasyonlarÄ±nÄ±n BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gino Fisanotti, ESPN’e ÅŸöyle diyor: “Biz, dünyayÄ± ileri doÄŸru taÅŸÄ±mak için sporu kullanan Colin’in neslinin en ilham verici atletlerinden biri olduÄŸuna inanÄ±yoruz.” Kendini, Kaepernick’in yÄ±llardÄ±r süren erdemli mücadelesinin elçisi olarak konumlandÄ±ran Nike yöneticilerinin düÅŸüncesi, onun “dünyayÄ± ileri taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±” yönünde. Burada polis ÅŸiddetinden ya da Ä±rkçÄ±lÄ±ktan bahsedilmiyor. Bunlardan bahsedilmesini beklemek de aptallÄ±k olur. Bu, Nike. Onlardan sosyal adaletin sesi olmalarÄ±nÄ± beklemek bir köpekten miyavlamasÄ±nÄ± beklemek gibi bir ÅŸey.

Tüm bunlarla birlikte Nike’yi muhalefeti metalaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için eleÅŸtirmekten çok daha karmaÅŸÄ±k bir meseleyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Kaepernick, son 2 yÄ±lÄ± nefret mesajlarÄ± ve ölüm tehditleriyle geçirdi, sosyal medya ve Beyaz Saray tarafÄ±ndan düÅŸmanlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l kendi cebinden 1 milyon dolarÄ±n üzerinde harcadÄ±. Kariyerinin zirvesinde olduÄŸu dönemde para kazanamadÄ±. Onun, gerçekten para kazanabilecek olmasÄ± ve aktivizmini bununla destekleyebilecek olmasÄ± çok iyi bir ÅŸey.

Siyaset cangÄ±lÄ±nda geçen 2 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan, reklamÄ±nÄ±, siyasi fedakarlÄ±ÄŸÄ± güçlendirecek mesajlarla destekleyenlerden büyük teveccüh görüyor olmasÄ± tatmin edici bir ÅŸey. Nike, NFL’in resmi sponsoru bu da ona karÅŸÄ± yapÄ±lanlara iÅŸtirak eden her takÄ±m sahibine ciddi bir mesaj anlamÄ±na geliyor. Bir NFL maçÄ±nÄ±n ilk reklam arasÄ±nda bu reklamÄ±n ekranlara geldiÄŸini düÅŸünün. Jerry Jones’Ä±n nevri dönebilir ki bu, Colin Kaepernick için çok iyi bir ÅŸey.

Ancak isyanlarÄ±, dünyanÄ±n her yerinde korkunç çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na sahip iÅŸyerleri olan multimilyar dolarlÄ±k ÅŸirketler yürütmez. Onlar, bunlara karÅŸÄ± mücadele edip isyanlarÄ± bastÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Bu içi yÄ±lanlarla dolu çukurda yönünü kaybetmeden gidebilecek bir kiÅŸi varsa o da Colin Kaepernick’tir. Ancak bu da kolay deÄŸil. Devrim, markalaÅŸmayacak. Bu konuda dürüst olmalÄ±yÄ±z. Polis ÅŸiddeti ve Ä±rksal eÅŸitsizliÄŸe karÅŸÄ± mücadele Nike logolu bir mezarlÄ±kta sona ermemeli. Bu sponsorluÄŸun doÄŸurduÄŸu riski budur ancak bu riske girme hakkÄ±na sahip olan bir kiÅŸi varsa o da Colin Kaepernick’tir.

The Nation’dan çeviren Mithat Fabian Sözmen

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 10:00

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