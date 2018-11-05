Ampute Futbol Milli TakÄ±mÄ±, dÃ¼nya ikincisi oldu

WAFF 2018 Ampute Futbol DÃ¼nya KupasÄ± finalinde Angola'ya penaltÄ±larda 5-4 maÄŸlup olan TÃ¼rkiye Ampute Milli TakÄ±mÄ±, dÃ¼nya ikincisi oldu.

Türkiye Ampute Futbol Milli TakÄ±mÄ±, dünya ikincisi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamÄ±nda desteklediÄŸi, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Milli TakÄ±mÄ±, Dünya KupasÄ± finalinde Angola ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Meksika'nÄ±n San Juan de los Lagos kentinde gerçekleÅŸtirilen organizasyonda, ÅŸampiyonluk maçÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Rahmi Özcan'Ä±n paslarÄ±na hareketlenen Serkan Dereli, kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya pozisyonlarda golü bulamadÄ±. Mücadelenin 24. dakikasÄ±nda Rahmi Özcan ve Åžehmus Erdinç'in arka arkaya ÅŸutlarÄ±nda top direÄŸe çarptÄ±. Ä°ki takÄ±m da skoru deÄŸiÅŸtiremeyince ilk yarÄ± 0-0 berabere tamamlandÄ±.

Ä°kinci yarÄ±da da rakibine oranla daha çok gol pozisyonuna giren milliler, golü bulamayÄ±nca maçÄ±n normal süresi de 0-0 eÅŸitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Onar dakikalÄ±k iki uzatma bölümünde de iki takÄ±m golü bulamadÄ± ve müsabaka penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±na gitti.

Türkiye'de BarÄ±ÅŸ Telli, Muhammet YeÄŸen, Fatih Åžentürk ve Rahmi Özcan, penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± gole çevirdi. Kaptan Osman Çakmak 5. penaltÄ±yÄ± kaçÄ±rdÄ±. AngolalÄ± futbolcular penaltÄ±larda hata yapmayÄ±nca maçÄ± 5-4 kazandÄ±.

Son dünya ikincisi Angola'nÄ±n ÅŸampiyon olduÄŸu organizasyonu Türkiye ikinci sÄ±rada tamamladÄ±.

Milli futbolcular, maÄŸlubiyetin ardÄ±ndan büyük üzüntü yaÅŸadÄ±.

FÄ°NAL YOLU

Grubunda Kenya'yÄ± 4-1, Liberya'yÄ± hükmen 3-0 ve ABD'yi 5-1 maÄŸlup ederek adÄ±nÄ± ikinci tura yazdÄ±ran milliler, bu turda Ä°rlanda'yÄ± 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya'yÄ± 5-1 maÄŸlup eden Milli TakÄ±m, yarÄ± finalde ev sahibi Meksika'yÄ± da 4-0'lÄ±k skorla geçerek finalde mücadele hakkÄ± elde etti.

Kurulduktan kÄ±sa süre sonra uluslararasÄ± alanda baÅŸarÄ±larÄ±yla dikkati çeken Ampute Milli TakÄ±mÄ±, 2004 ve 2008 Avrupa ÅŸampiyonalarÄ±nda elde ettiÄŸi ikinciliklerin ardÄ±ndan geçen yÄ±l Ä°stanbul'da düzenlenen organizasyonda ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸarak önemli bir baÅŸarÄ± yakaladÄ±.

2007, 2010, 2012 ve 2014'teki dünya kupalarÄ±nda üçüncülük elde eden milli takÄ±m, finalde Angola'ya yenilerek bu sefer ikincilik yaÅŸadÄ±. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 KasÄ±m 2018 07:09

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