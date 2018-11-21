Football Leaks nedir? Belgelerde TÃ¼rkiye'den kimlerin adÄ± geÃ§iyor?

70 milyondan fazla sÄ±zÄ±ntÄ± belgenin incelenmesiyle ortaya Ã§Ä±kan Football Leaks, TÃ¼rkiye'yi de yakÄ±ndan ilgilendiren ifÅŸalarÄ±yla dikkat Ã§ekiyor.

Dünya futbolunun ne kadar gayrimeÅŸru biçimde yönetildiÄŸi, sözü geçenlerin ne kadar büyük yolsuzluklara bulaÅŸmÄ±ÅŸ olduÄŸu bir sÄ±r deÄŸil. 17 yÄ±l FIFA BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapan Sepp Blatter’in kendisini bir FBI soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ortasÄ±nda bulmasÄ±yla 2015 yÄ±lÄ±nda görevden ayrÄ±lmak zorunda kalmasÄ± artÄ±k futbol dünyasÄ±ndaki mÄ±zraklarÄ±n çuvala sÄ±ÄŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesiydi. Ve bu tarihten itibaren çok sayÄ±da istifa, suçlama, mahkumiyet kararÄ± çorap söküÄŸü gibi geldi. YaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l önce gündeme gelen Football Leaks de futbolun içinde olduÄŸu bu tescilli sefaleti insanlarÄ±n daha net görmesini saÄŸlÄ±yor.

Gazetecilik tarihinin en büyük sÄ±zÄ±ntÄ± belgeleri The Black Sea tarafÄ±ndan Türkiyeli okurlarla da hÄ±zlÄ±ca buluÅŸturuluyor. Zeynep Åžentek, Craig Shaw, Michael Bird, CÄƒtÄƒlin Prisacariu, Costin Åžtucan ve Atilla Türker imzalÄ± haberler, Türkiye futbolunun da temiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatta çürümenin futbol organizasyonlarÄ±mÄ±zÄ±n zirvesinden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

The Black Sea’nin tüm haberlerine theblacksea.eu’dan ulaÅŸabilirsiniz.

Football Leaks nedir?

Kulüp yetkililerinin, federasyonlarÄ±n, menajerlerin ve yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n gizli anlaÅŸmalarla futbolu nasÄ±l gayrimeÅŸru bir biçimde yönettiÄŸini ortaya çÄ±karan uluslararasÄ± bir gazetecilik projesi.

Gazetecilik tarihinin en büyük “sÄ±zÄ±ntÄ±” belgelerini araÅŸtÄ±ran ekip, haberlerini 3.4 terabayt büyüklüÄŸünde 70 milyondan fazla elektronik belgeyi inceleyerek yazÄ±yor.

Belgeler, Almanya merkezli medya kuruluÅŸu Der Spiegel tarafÄ±ndan European Investigative Collaborations (EIC) gazetecilik konsorsiyumuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±. Projenin üzerinde Avrupa’nÄ±n pek çok ülkesinden 15 medya kuruluÅŸu ve 80’e yakÄ±n gazeteci çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Türkiye’den projeye dahil olan tek medya kuruluÅŸu The Black Sea.

Projenin katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± ÅŸunlar: Der Spiegel, Reuters, The Romanian Centre for Investigative Journalism/The Black Sea, L’Espresso, Le Soir, NRC, Mediapart, Politiken, Nacional, Expresso, VG, Premieres Lignes, NDR, De Standaard, Tamedia.

Belgelerin kaynaÄŸÄ± kim?

YaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l önce kendine “John” adÄ±nÄ± veren Portekizli bir genç, kurduÄŸu internet sitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla pek çok sözleÅŸme yayÄ±mladÄ±. Ä°nternet sitesi daha sonra faaliyetlerini durdurdu ve belge yayÄ±mlamayacaÄŸÄ±nÄ± ilan etti. John, Åžubat 2016’da elindeki tüm verileri içeren hard diskleri Der Spiegel’e teslim etti. Der Spiegel, verileri European Investigative Collaborations (EIC) gazetecilik konsorsiyumuyla paylaÅŸtÄ± ve söz konusu proje böylece doÄŸdu. Bu projeyle futbol dünyasÄ±ndaki rahatsÄ±z edici manzarayÄ± ortaya seren çok sayÄ±da haber yazÄ±ldÄ±.

John, Der Spiegel’e verdiÄŸi röportajda “Futbolu gerçekten seven ve futbol için sürekli para harcayan taraftarlarÄ±n her ÅŸeyin gerçekte nasÄ±l iÅŸlediÄŸini öÄŸrenmeye hakkÄ± var. Futbol tamamen kontrolden çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda” diyor.

John, belgeleri ilgili ÅŸirket ya da kurumlarÄ±n bilgisayar sistemlerini hackleyerek ele geçirdiÄŸi iddialarÄ±nÄ± kabul etmiyor ve birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± “yoldaÅŸlarÄ±” ile “Çok iyi kaynaklara ve bilgi akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayan iletiÅŸim aÄŸÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ±” ifade ediyor.

“YoldaÅŸlarÄ±nÄ±n” isimlerini açÄ±klamayan John, “Biz kimseyi kayÄ±rÄ±p korumuyoruz; hiçbir istihbarat örgütü, organizasyon, menajer için çalÄ±ÅŸmÄ±yoruz ve kimseden para almÄ±yoruz” diyor.

Kendisini son dönemin önemli “sÄ±zÄ±ntÄ± bilgi” kahramanlarÄ± Edward Snowden, Julian Assange ve Chelsea Manning’le benzeÅŸtiren John,”Bilgi sÄ±zdÄ±ranlar için hayat çok zor” diyor ve “YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸru olduÄŸuna inanÄ±yoruz” diye ekliyor.

John’un ÅŸu ana kadar yazÄ±lan hiçbir habere ya da haberlerin yazÄ±nsal sürecine karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.

SahteliÄŸi kanÄ±tlanan belge oldu mu?

Åžu ana kadar yayÄ±mlanan belgelerin hiçbiri sahte çÄ±kmadÄ±, yalanlama sayÄ±sÄ± da çok az. Kulüpler ya da zan altÄ±ndaki isimler genellikle “HacklenmiÅŸ ya da çalÄ±nmÄ±ÅŸ ve baÄŸlamÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bilgiler hakkÄ±nda yorum yapmayacaÄŸÄ±z” demeyi tercih ediyor.

Football Leaks’in ÅŸu ana kadarki etkisi ne oldu?

Projenin ilk ayaÄŸÄ±nÄ±n AralÄ±k 2016’da tamamlanmasÄ± sonrasÄ± vergi kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan Cristiano Ronaldo’nun da aralarÄ±nda olduÄŸu birçok dünyaca ünlü futbol yÄ±ldÄ±zÄ± milyonlarca avro vergi cezasÄ± ödemek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±.

BaÅŸta Ä°spanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin vergi kurumlarÄ±, vergi kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kan futbolcularÄ±n, menajerlerin ve teknik direktörleri soruÅŸturdu; ödenmemiÅŸ milyonlarca avroluk vergi toplandÄ±. BazÄ± ülkelerdeki soruÅŸturmalar halen sürerken Danimarka ve Hollanda’da kulüp ve menajerlerin gizli anlaÅŸmalarÄ± inceleme altÄ±na alÄ±narak yasal deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. BazÄ± kulüplere FIFA tarafÄ±ndan soruÅŸturma açÄ±ldÄ±.

Avrupa Parlamentosu’nda konuyla ilgili bir oturum düzenlendi. FIFA, UEFA ve Avrupa Futbol Menajerleri BirliÄŸi temsilcileri vergi kaçÄ±rma, kara para aklama ve benzeri konularda sorgulandÄ±.

Åžu ana kadar Türkiye’den hangi takÄ±mlarÄ±n ve figürlerin ismi Football Leaks’te geçti?

Türkiye açÄ±sÄ±ndan Football Leaks’in yÄ±ldÄ±zÄ±, halen Türkiye Futbol Federasyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten YÄ±ldÄ±rÄ±m Demirören. Demirören’in BeÅŸiktaÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki son dönemi ve Portekizli menajer Jorge Mendes ile ortaÄŸÄ± Ahmet Bulut’la iliÅŸkileri BeÅŸiktaÅŸ’Ä± yüklü bir borç içerisinde bÄ±rakan döneme Ä±ÅŸÄ±k tutuyor. Bu dönemde medyada “Portekiz çetesi” olarak anÄ±lan oyunculara yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlar kulübe 63 milyon avroya patlarken bu paranÄ±n yüzde 10’u Mendes’e ve Bulut’a gidiyor.

Demirören’in Mendes’le imzaladÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmelerin yönetmeliklere de aykÄ±rÄ±lÄ±klar içerdiÄŸi öne sürülüyor.

Normal bir ülkede bir baÅŸka deyiÅŸle söz konusu ÅŸahsÄ±n iktidarla baÄŸlarÄ±nÄ±n bu kadar belirleyici olmadÄ±ÄŸÄ± bir ülkede, Demirören’in tüm bu belgeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda TFF baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda durmamasÄ± beklenir. Ancak Demirören’in yine iktidarla iliÅŸkilerine dayanan medya hakimiyeti de bu belgelerin kamuoyunun gündemine yeterince yansÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± engelliyor.

Demirören ve onun meÅŸhur ‘fon’ transferi Hugo Almedia anlaÅŸmasÄ±nÄ±n içyüzünü açÄ±k bir biçimde kamusal hale getiren belgeler ayrÄ±ca bugünün Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Ali Koç’a da ulaÅŸÄ±yor. Koç’un Almeida’yÄ± BeÅŸiktaÅŸ aleyhine epey zararlÄ± bir anlaÅŸmayla Türkiye’ye getiren fonun yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±ndan biri olduÄŸunu, Football Leaks aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla öÄŸreniyoruz.

Football Leaks’te ayrÄ±ca UEFA ile finansal fair-play hususunda sorun yaÅŸayan ancak Manchester City, PSG ya da Rus devletinin desteÄŸi altÄ±ndaki kulüpler kadar “torpilli” yaklaÅŸÄ±lmayan Türkiye kulüplerine de deÄŸiniliyor. Bunlar Galatasaray, BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor, Bursaspor ve Karabükspor.

Football Leaks’in Avrupa belgeleri bize neleri gösterdi?

* Manchester City ve PSG gibi kulüplerin ÅŸiÅŸirilmiÅŸ sponsorluk anlaÅŸmalarÄ±yla UEFA’nÄ±n finansal fair-play kurallarÄ±nÄ± hiçe saydÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yakalandÄ±klarÄ±nda ise “Batmak için çok büyük olmalarÄ±nÄ±” kullanarak UEFA ile diÄŸer küçük kulüplerin(örneÄŸin Türkiye kulüpleri) yapamadÄ±klarÄ± anlaÅŸmalar yapabildiklerini ve almalarÄ± gereken cezalardan yÄ±rttÄ±klarÄ±nÄ±…

* Dönemin UEFA Genel Sekreteri, bugünün FIFA BaÅŸkanÄ± Gianni Infantino’nun görüÅŸmelerde bizzat yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±…

* Rusya’nÄ±n aynÄ± zamanda UEFA sponsoru olan devlet ÅŸirketi Gazprom’un kanatlarÄ± altÄ±ndaki kulübü Zenit’in ve yine devlet ÅŸirketlerinin sponsorluÄŸundaki kulüpleri Lokomotiv Moskova, Dinamo Moskova ve Rubin Kazan’Ä±n finansal fair-play kurallarÄ±nÄ± UEFA ile vardÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ±/karanlÄ±k anlaÅŸmalarla aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±…

* Avrupa’nÄ±n en büyük kulüplerinin Avrupa Süper Ligi için gizli anlaÅŸmalar yaparak gelirlerini artÄ±rmayÄ± ve UEFA’nÄ±n içini boÅŸaltmayÄ± hedeflediÄŸini…

* Fransa’nÄ±n eski CumhurbaÅŸkanÄ± Nicolas Sarkozy'nin 2010'da Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed el Sani'ye, PSG'yi satÄ±n almasÄ± ve Fransa'da bir televizyon kanalÄ± kurmasÄ± halinde dönemin UEFA BaÅŸkanÄ± Michel Platini'ye, 2020 Dünya KupasÄ±'nÄ±n Katar'da düzenlenmesi talimatÄ± vereceÄŸini... (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 KasÄ±m 2018 10:17

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