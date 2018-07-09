CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk kabinesinde yer alan isimleri aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ÅŸte o isimler...

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yeni kabinesi açÄ±klanÄ±yor.

Yeni sistemin ilk kabinesi, cuma günü yapÄ±lacak Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan göreve baÅŸlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kabinesinde 16 bakanlÄ±k bulunuyor. 3 bakanlÄ±k kaldÄ±rÄ±ldÄ±, 8 bakanlÄ±k ise ya birleÅŸtirildi ya da statüsü deÄŸiÅŸti.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* "Ülkemiz en önemli demokratik dönüÅŸümlerinden biri bugün baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±."

* "15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan saÄŸlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada baÅŸta SayÄ±n Genel BaÅŸkan Bahçeli olmak üzere teÅŸekkür etmek istiyorum. MHP'ye baÅŸka Devlet Bahçeli olmak üzere teÅŸekkür ediyorum. Ä°ÅŸ birliÄŸimizi inÅŸallah Mecliste de sürdüreceÄŸiz."

* "Yeni dönemin ruhunu uygun ÅŸekilde yönetim sistemimizi oluÅŸturduk."

Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n kabinesi:

Grafik: AA

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±: Fuat Oktay

Adalet BakanÄ±: Abdülhamit Gül

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu

Ä°çiÅŸleri BakanÄ±: Süleyman Soylu

Milli Savunma BakanÄ±: Hulusi Akar

Milli EÄŸitim BakanÄ±: Ziya Selçuk

SaÄŸlÄ±k BakanÄ±: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±: Fatih Dönmez

UlaÅŸtÄ±rma ve Alt YapÄ± BakanÄ±: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Åžehircilik BakanÄ±: Murat Kurum

TarÄ±m ve Orman BakanÄ±: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm BakanÄ±: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor BakanÄ±: Mehmet KasapoÄŸlu

Hazine ve Maliye BakanÄ±: Berat Albayrak

Ticaret BakanÄ±: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±: Mustafa Varank

(HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: Ãœlkemize bedeller Ã¶deten sistemi artÄ±k geride bÄ±rakÄ±yoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 23:31

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