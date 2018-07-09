FotoÄŸraf: Kayhan Özer/AA
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk kabinesinde yer alan isimleri aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ÅŸte o isimler...
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yeni kabinesi açÄ±klanÄ±yor.
Yeni sistemin ilk kabinesi, cuma günü yapÄ±lacak Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan göreve baÅŸlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kabinesinde 16 bakanlÄ±k bulunuyor. 3 bakanlÄ±k kaldÄ±rÄ±ldÄ±, 8 bakanlÄ±k ise ya birleÅŸtirildi ya da statüsü deÄŸiÅŸti.
ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:
* "Ülkemiz en önemli demokratik dönüÅŸümlerinden biri bugün baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±."
* "15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan saÄŸlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada baÅŸta SayÄ±n Genel BaÅŸkan Bahçeli olmak üzere teÅŸekkür etmek istiyorum. MHP'ye baÅŸka Devlet Bahçeli olmak üzere teÅŸekkür ediyorum. Ä°ÅŸ birliÄŸimizi inÅŸallah Mecliste de sürdüreceÄŸiz."
* "Yeni dönemin ruhunu uygun ÅŸekilde yönetim sistemimizi oluÅŸturduk."
Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n kabinesi:
CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±: Fuat Oktay
Adalet BakanÄ±: Abdülhamit Gül
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu
Ä°çiÅŸleri BakanÄ±: Süleyman Soylu
Milli Savunma BakanÄ±: Hulusi Akar
Milli EÄŸitim BakanÄ±: Ziya Selçuk
SaÄŸlÄ±k BakanÄ±: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±: Fatih Dönmez
UlaÅŸtÄ±rma ve Alt YapÄ± BakanÄ±: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Åžehircilik BakanÄ±: Murat Kurum
TarÄ±m ve Orman BakanÄ±: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm BakanÄ±: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor BakanÄ±: Mehmet KasapoÄŸlu
Hazine ve Maliye BakanÄ±: Berat Albayrak
Ticaret BakanÄ±: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±: Mustafa Varank
(HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 23:31
ErdoÄŸan: Ãœlkemize bedeller Ã¶deten sistemi artÄ±k geride bÄ±rakÄ±yoruz