CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

FotoÄŸraf: Kayhan Özer/AA

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

    • 09 Temmuz 2018 21:49

    CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk kabinesinde yer alan isimleri aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ÅŸte o isimler...

    CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yeni kabinesi açÄ±klanÄ±yor.

    Yeni sistemin ilk kabinesi, cuma günü yapÄ±lacak Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan göreve baÅŸlayacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kabinesinde 16 bakanlÄ±k bulunuyor. 3 bakanlÄ±k kaldÄ±rÄ±ldÄ±, 8 bakanlÄ±k ise ya birleÅŸtirildi ya da statüsü deÄŸiÅŸti.

    ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle: 

    * "Ülkemiz en önemli demokratik dönüÅŸümlerinden biri bugün baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±."

    * "15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan saÄŸlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne burada baÅŸta SayÄ±n Genel BaÅŸkan Bahçeli olmak üzere teÅŸekkür etmek istiyorum. MHP'ye baÅŸka Devlet Bahçeli olmak üzere teÅŸekkür ediyorum. Ä°ÅŸ birliÄŸimizi inÅŸallah Mecliste de sürdüreceÄŸiz."

    * "Yeni dönemin ruhunu uygun ÅŸekilde yönetim sistemimizi oluÅŸturduk."

    Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n kabinesi:

    Grafik: AA

    CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±: Fuat Oktay

    Adalet BakanÄ±: Abdülhamit Gül

    DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu

    Ä°çiÅŸleri BakanÄ±: Süleyman Soylu

    Milli Savunma BakanÄ±: Hulusi Akar

    Milli EÄŸitim BakanÄ±: Ziya Selçuk

    SaÄŸlÄ±k BakanÄ±: Fahrettin Koca

    Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ±: Fatih Dönmez

    UlaÅŸtÄ±rma ve Alt YapÄ± BakanÄ±: Mehmet Cahit Turan

    Çevre ve Åžehircilik BakanÄ±: Murat Kurum

    TarÄ±m ve Orman BakanÄ±: Bekir Pakdemirli

    Kültür ve Turizm BakanÄ±: Mehmet Ersoy

    Gençlik ve Spor BakanÄ±: Mehmet KasapoÄŸlu

    Hazine ve Maliye BakanÄ±: Berat Albayrak

    Ticaret BakanÄ±: Ruhsar Pekcan

    Sanayi ve Teknoloji BakanÄ±: Mustafa Varank

    (HABER MERKEZÄ°)

    ErdoÄŸan: Ãœlkemize bedeller Ã¶deten sistemi artÄ±k geride bÄ±rakÄ±yoruz

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 23:31
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