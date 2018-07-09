ErdoÄŸan: Ãœlkemize bedeller Ã¶deten sistemi artÄ±k geride bÄ±rakÄ±yoruz

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Mecliste yemin etmesiyle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi resmen baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan KÃ¼lliye'deki tÃ¶rende konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. ErdoÄŸan'Ä±n yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi resmen baÅŸladÄ±. ErdoÄŸan gazetecilere "Bana baÅŸkan diyebilirsiniz" dedi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Göreve BaÅŸlama Töreninde tekrar konuÅŸan ErdoÄŸan, "ülkemize çok büyük bedeller ödeten sistemi artÄ±k geride bÄ±rakÄ±yoruz" dedi.

ERDOÄžAN: YENÄ° BÄ°R YÖNETÄ°M MODELÄ°NE GEÇÄ°YORUZ

ErdoÄŸan, Meclis'teki yemin töreninin ardÄ±ndan AnÄ±tkabir'i ziyaret etti, buradan da "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Göreve BaÅŸlama Töreni" için Külliye'ye geldi. Makam aracÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'ne gelen ErdoÄŸan'Ä±n konvoyuna, giriÅŸte AtlÄ± Tören BirliÄŸi eÅŸlik etti.

ErdoÄŸan'Ä±n süvari birliÄŸiyle Külliye'ye giriÅŸi sÄ±rasÄ±nda 101 pare top atÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±. AynÄ± anda hava, kara komutanlÄ±klarÄ± ile Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± Gölcük'teki Kemalreis FÄ±rkateyni'nden de 101'er pare top atÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan araçtan indiÄŸi anda Mehteran BirliÄŸi tarafÄ±ndan Fetih MarÅŸÄ± çalÄ±ndÄ±. ErdoÄŸan, vatandaÅŸlarÄ±n arasÄ±ndan özel olarak hazÄ±rlanan koridordan geçerek tören alanÄ±ndaki yerini aldÄ±.

Davetliler için "özel rozet" de hazÄ±rlandÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nin minyatürü ay ve yÄ±ldÄ±zÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±, üzerinde "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Göreve BaÅŸlama Töreni" yazÄ±lÄ± turkuaz renkteki rozet, konuklara hediye edildi.

AyrÄ±ca üzerinde, "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Göreve BaÅŸlama Töreni" yazan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nin minyatürü ile Darphane tarafÄ±nda özel bastÄ±rÄ±lan BaÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n ismi ve imzasÄ± ile bugünün tarihinin yer aldÄ±ÄŸÄ± 1 lira da konuklara daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Törene, görevli ve davetlilerle yaklaÅŸÄ±k 10 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± törene öÄŸretmen, itfaiye eri, muhtar, esnaf, maden iÅŸçisi, diÅŸ hekimi gibi toplumun farklÄ± kesimlerinden vatandaÅŸlar da davet edildi.

Programa, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan 22 ülkenin devlet baÅŸkanÄ± katÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* "GeçmiÅŸte yol açtÄ±ÄŸÄ± siyasi, sosyal, ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten sistemi artÄ±k geride bÄ±rakÄ±yoruz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi ile 150 yÄ±la yaklaÅŸan demokrasi arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ve 95 yÄ±llÄ±k cumhuriyet tarihimiz boyunca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz."

*"Türkiye, OsmanlÄ±'dan beri tarihinde ilk defa kritik bir yol ayrÄ±mÄ±nda tercihini darbe veya benzeri zorlamalarla deÄŸil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleÅŸtirmiÅŸtir."

* "Bundan sonra milletin doÄŸrudan yetki verdiÄŸi ve dolayÄ±sÄ±yla hesap sorma hakkÄ±na sahip olduÄŸu CumhurbaÅŸkanÄ±, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yasama ve yargÄ± organlarÄ±yla uyumlu bir ÅŸekilde yürütecektir. Bugün burada, milletimize 95 yÄ±llÄ±k Cumhuriyetimizi yeni bir yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±yla ÅŸanlandÄ±rmanÄ±n sözünü veriyoruz."

2023 HEDEFLERÄ°

* "Bundan sonra bize düÅŸen, medeniyetimizin ihyasÄ± ve inÅŸasÄ±, kaybettiÄŸimiz zamanÄ± geri kazanmak için çalÄ±ÅŸmaktÄ±r ama çok çalÄ±ÅŸmaktÄ±r. Bugün 'Bismillah' diyerek adÄ±mÄ±nÄ± attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yeni baÅŸlangÄ±cÄ±mÄ±zÄ±n ilk imtihanÄ±, 2023 hedeflerimize ulaÅŸmak olacaktÄ±r."

*"Bu gece kabinemizi açÄ±klayarak, yeni yönetim sistemimizin mimarisine uygun ÅŸekilde icraatlarÄ±mÄ±za baÅŸlÄ±yoruz."

* "Yeni yönetim sistemimizi sürekli geliÅŸtirerek ileriye taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z."

* "Bürokrasi deÄŸil hizmet üreten bir devlet yapÄ±sÄ±nÄ± inÅŸa etmiÅŸ durumdayÄ±z."

* "Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduÄŸu tüm zenginliklerden, köken, inanç, meÅŸrep, bölge, ÅŸehir farkÄ± olmaksÄ±zÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tamamÄ±nÄ±n yararlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z."

KUTLAMA BÖLÜMÜ Ä°PTAL EDÄ°LDÄ°

* "Elim tren kazasÄ± sebebiyle törenimizin halk oyunlarÄ±, lazer ve Ä±ÅŸÄ±k gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettik."

TBMM'DEKÄ° YEMÄ°N TÖRENÄ°NDE NELER YAÅžANDI?

Yeni dönemin resmen baÅŸlayacaÄŸÄ± yemin töreni için BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nden ayrÄ±larak TBMM'ye gelen ErdoÄŸan, TBMM Geçici BaÅŸkanvekili HakkÄ± Köylü tarafÄ±ndan resmi törenle karÅŸÄ±landÄ±.

Tören kÄ±tasÄ±nÄ± selamlayan ErdoÄŸan, daha sonra eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile birlikte Meclis Åžeref Holü'ne geçti. ErdoÄŸan'Ä±, Åžeref Holü giriÅŸinde, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AKP Grup BaÅŸkanÄ± Naci BostancÄ± ve milletvekilleri karÅŸÄ±ladÄ±.

ErdoÄŸan'a, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± giriÅŸinde, Geçici TBMM BaÅŸkanÄ± DurmuÅŸ YÄ±lmaz eÅŸlik etti.

ArdÄ±ndan TBMM Genel Kurulu,YÄ±lmaz baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda açÄ±ldÄ±.

ERDOÄžAN YEMÄ°N ETTÄ°: HERKESÄ°N Ä°NSAN HAKLARINDAN VE TEMEL HÜRRÄ°YETLERDEN YARARLANMASI ÜLKÜSÜNDEN AYRILMAYACAÄžIMA…

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, mazbatasÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra yemin etti. ErdoÄŸan'Ä±n Meclis'te ettiÄŸi yemin ÅŸöyle:

“CumhurbaÅŸkanÄ± sÄ±fatÄ±yla, devletin varlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, vatanÄ±n ve milletin bölünmez bütünlüÄŸünü, milletin kayÄ±tsÄ±z ve ÅŸartsÄ±z egemenliÄŸini koruyacaÄŸÄ±ma, Anayasaya, hukukun üstünlüÄŸüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkÄ±lâplarÄ±na ve lâik Cumhuriyet ilkesine baÄŸlÄ± kalacaÄŸÄ±ma, milletin huzur ve refahÄ±, millî dayanÄ±ÅŸma ve adalet anlayÄ±ÅŸÄ± içinde herkesin insan haklarÄ±ndan ve temel hürriyetlerinden yararlanmasÄ± ülküsünden ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±ma, Türkiye Cumhuriyetinin ÅŸan ve ÅŸerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldÄ±ÄŸÄ±m görevi tarafsÄ±zlÄ±kla yerine getirmek için bütün gücümle çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±ma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve ÅŸerefim üzerine ant içerim.”

'ARTIK BAÅžKAN DÄ°YEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z'

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, yemin töreninin ardÄ±ndan "Her ÅŸey gayet güzel oldu milletin önünde. Ä°nÅŸallah bundan sonraki daha güzel olur" dedi.

ErdoÄŸan, Meclis çÄ±kÄ±ÅŸÄ± gazetecilerin "Size artÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ± mÄ± diyelim, baÅŸkan mÄ± diyelim?" sorusuna, "BaÅŸkan diyebilirsiniz" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

TÖRENDEN FOTOÄžRAFLAR

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

FotoÄŸraf: Tamer Arda ErÅŸin

"CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Göreve BaÅŸlama Töreni" sonrasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, törene katÄ±lan misafirleri onuruna akÅŸam yemeÄŸi daveti verecek. Konuk devlet baÅŸkanlarÄ± onuruna verilecek akÅŸam yemeÄŸinde, eski Almanya Åžansölyesi Gerhard Schröder ve Tunus Nahda Hareketi Lideri RaÅŸid GannuÅŸi gibi ErdoÄŸan'Ä±n özel dostlarÄ± da yer alacak.

ErdoÄŸan saat 21.30'da düzenleyeceÄŸi basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla, yeni CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açÄ±klayacak. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan'Ä±n yeminiyle 'yeni sistem' resmen baÅŸlayacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 20:08

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