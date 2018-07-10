TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli kimdir?

FotoÄŸraf: AA

TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli kimdir?

    • 10 Temmuz 2018 00:17

    CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk TarÄ±m ve Orman BakanÄ± olan Bekir Pakdemirli kimdir?

    Bekir Pakdemirli, 1973 yÄ±lÄ±nda Ä°zmir’de doÄŸdu. Bilkent Üniversitesi Ä°ÅŸletme Fakültesinden mezun olan Pakdemirli, BaÅŸkent Üniversitesinde Ä°ÅŸletme Yüksek Lisans ve Celal Bayar Üniversitesinde iktisat doktora çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±.

    GÄ±da, bilgisayar ve otomotiv alanÄ±nda çeÅŸitli ÅŸirketlerin kuruluÅŸunda bulunan ve yöneticiliÄŸini yapan Pakdemirli, çok uluslu McCain Foods ÅŸirketinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

    Albaraka Türk KatÄ±lÄ±m BankasÄ±, BÄ°M AÅž, Turkcell Ä°letiÅŸim Hizmetleri AÅž'de yönetim kurulu üyeliklerini sürdüren Pakdemirli'nin çeÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nda da üyelikleri bulunuyor.

    Bekir Pakdemirli, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk TarÄ±m ve Orman BakanÄ± oldu.

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