GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu kimdir?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde yer alan ilk GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± olan Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu kimdir?

Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, 1976 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da doÄŸdu. Marmara Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi Ä°ÅŸletme Bölümü'nden mezun olan KasapoÄŸlu, aynÄ± üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programÄ±nda yüksek lisans yaptÄ±.

ABD'deki Florida State Üniversitesi Ä°ÅŸletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanÄ±nda araÅŸtÄ±rmacÄ±, uzman ve proje koordinatörü olarak çalÄ±ÅŸan KasapoÄŸlu, Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde iÅŸletme yüksek lisansÄ±nÄ± tamamladÄ±.

KasapoÄŸlu, Ä°stanbul Üniversitesi'nden yerel istihdam konusundaki çalÄ±ÅŸmasÄ±yla doktora derecesi aldÄ±.

Özel sektörde uluslararasÄ± ticaret alanÄ±nda çalÄ±ÅŸan KasapoÄŸlu, 2009 yÄ±lÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k MüÅŸavirliÄŸi'ne atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda çeÅŸitli görevler üstlendi.

Spor Toto TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± olarak görev yapan Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde yer alan ilk Gençlik ve Spor BakanÄ± oldu. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 01:36

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