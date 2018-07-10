GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu kimdir?

FotoÄŸraf: AA

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu kimdir?

    • 10 Temmuz 2018 01:30

    CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde yer alan ilk GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± olan Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu kimdir?

    Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, 1976 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da doÄŸdu. Marmara Üniversitesi Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakültesi Ä°ÅŸletme Bölümü'nden mezun olan KasapoÄŸlu, aynÄ± üniversitede mahalli idareler ve yerinden yönetim programÄ±nda yüksek lisans yaptÄ±.

    ABD'deki Florida State Üniversitesi Ä°ÅŸletme Fakültesi'nde yönetim organizasyonu alanÄ±nda araÅŸtÄ±rmacÄ±, uzman ve proje koordinatörü olarak çalÄ±ÅŸan KasapoÄŸlu, Palm Beach Atlantic Üniversitesi'nde iÅŸletme yüksek lisansÄ±nÄ± tamamladÄ±.

    KasapoÄŸlu, Ä°stanbul Üniversitesi'nden yerel istihdam konusundaki çalÄ±ÅŸmasÄ±yla doktora derecesi aldÄ±.

    Özel sektörde uluslararasÄ± ticaret alanÄ±nda çalÄ±ÅŸan KasapoÄŸlu, 2009 yÄ±lÄ±nda BaÅŸbakanlÄ±k MüÅŸavirliÄŸi'ne atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda çeÅŸitli görevler üstlendi.

    Spor Toto TeÅŸkilat BaÅŸkanÄ± olarak görev yapan Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde yer alan ilk Gençlik ve Spor BakanÄ± oldu. (AA)

    CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 01:36
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