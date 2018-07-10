DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu kimdir?

Halen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez bu gÃ¶reve getirilen MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu kimdir?

Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, 5 Åžubat 1968'de Antalya'nÄ±n Alanya ilçesinde doÄŸdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yÄ±lÄ±nda UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler lisans derecesi alan ÇavuÅŸoÄŸlu, 1991 yÄ±lÄ±nda New York Long Island Üniversitesinde ekonomi alanÄ±nda yüksek lisansÄ±nÄ± ve 1993'te Ankara Üniversitesi Avrupa TopluluÄŸu AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezinde "Avrupa BirliÄŸi UzmanlÄ±ÄŸÄ± ProgramÄ±"nÄ± tamamladÄ±.

Bilkent Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümünde 1993 yÄ±lÄ±nda özel öÄŸrenci olarak doktora programÄ±na baÅŸlayan ÇavuÅŸoÄŸlu, Jean Monnet bursuyla 1993-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda London School of Economics'de (LSE) doktora çalÄ±ÅŸmasÄ±na devam etti.

AKP Kurucu Üyesi olan ÇavuÅŸoÄŸlu, 22, 23. ve 24. dönem Antalya MilletvekilliÄŸi yaptÄ±. Ocak-AralÄ±k 2013 döneminde AKP DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkilerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten ÇavuÅŸoÄŸlu, TBMM Türkiye-ABD ve Türkiye-Japonya ParlamentolararasÄ± Dostluk Grubu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, 2003-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Türk Delegasyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Göç Alt Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Turizm KalkÄ±nma Alt Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Denetim Komitesi, Ekonomik Ä°ÅŸler ve KalkÄ±nma Komitesi, Hukuk Ä°ÅŸleri ve Ä°nsan HaklarÄ± Komitesi, Siyasi Ä°ÅŸler ve Demokrasi Komitesi üyelikleri gibi çeÅŸitli görevlerde bulundu. ÇavuÅŸoÄŸlu, aynÄ± zamanda Avrupa Demokratik Grup BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve SözcülüÄŸü görevlerini de üstlendi.

Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, 2010-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda AKPM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilerek bu görevi üstlenen ilk Türk Parlamenter oldu. AKPM Onursal BaÅŸkanÄ± unvanÄ± da taÅŸÄ±yan ÇavuÅŸoÄŸlu, 27 Ocak 2012-31 Ocak 2014 tarihleri arasÄ±nda Venedik Komisyonunda AKPM'yi temsil etti. ÇavuÅŸoÄŸlu, AKPM'deki görevlerinin yanÄ± sÄ±ra 2007-2010 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi Türk Delegasyonu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüttü.

ÇavuÅŸoÄŸlu, 26 AralÄ±k 2013-29 AÄŸustos 2014 tarihleri arasÄ±nda Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmüzakereci olarak görev yaptÄ±.

29 AÄŸustos 2014-30 AÄŸustos 2015 tarihleri arasÄ±nda 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak görev yapan ÇavuÅŸoÄŸlu, 64. ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak görev yaptÄ±.

Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sisteminin ilk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak atandÄ±. (AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 01:51

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