CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay kimdir?

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± kabinede CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± gÃ¶revine getirilen Fuat Oktay kimdir?

1964 yÄ±lÄ±nda Yozgat'Ä±n Ã‡ekerek ilÃ§esinde doÄŸan Fuat Oktay, 1985 yÄ±lÄ±nda, Ã‡ukurova Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden mezun olduktan sonra Ã¼niversitede araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Oktay, 1990 yÄ±lÄ±nda, ABD'de otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n merkezi olan Detroit'teki Wayne State Ãœniversitesi'nde imalat mÃ¼hendisliÄŸi ve iÅŸletme alanlarÄ±nda yÃ¼ksek lisans programlarÄ±nÄ± tamamladÄ±.

Oktay, aynÄ± Ã¼niversitede endÃ¼stri mÃ¼hendisliÄŸi alanÄ±nda doktora derecesini alarak, havacÄ±lÄ±k ve otomotiv endÃ¼strisi alanlarÄ±nda uzmanlaÅŸtÄ±. Oktay, ABD'de kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca Ã§eÅŸitli ÅŸirketlerde sÃ¼reÃ§ yÃ¶netimi danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve proje liderliÄŸi yaptÄ±, Ford, General Motors ve Chrysler gibi firmalarda otomotiv endÃ¼strisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸmalarda bulundu, bu ÅŸirketlerde Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirme ve yalÄ±n Ã¼retim projelerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

Hem kamu hem de Ã¶zel olmak Ã¼zere, birÃ§ok ÅŸirkete danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetlerinde bulunan Oktay, bu ÅŸirketlerin bazÄ±larÄ±nda Genel MÃ¼dÃ¼r, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve YÃ¶netim Kurulu ÃœyeliÄŸi gÃ¶revlerini Ã¼stlendi.

Oktay, 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan ekonomik krizde iÅŸletmeler bazÄ±nda kriz yÃ¶netimi alanÄ±nda uzmanlaÅŸmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Beykent Ãœniversitesi'nde Dekan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸletme BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

2008-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) Stratejik Planlama ve Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme, SatÄ±ÅŸ ve Pazarlama, Ãœretim PlanlamasÄ± ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Oktay bu dÃ¶nemde THY Teknik AÅž bÃ¼nyesinde bakÄ±m-onarÄ±m, tasarÄ±m ve imalat alanlarÄ±nda Ã§eÅŸitli ortak giriÅŸim projesini hayata geÃ§irdi.

Oktay, ayrÄ±ca, DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu'nda, TÃ¼rk-Ä°ngiliz, TÃ¼rk-Alman ve TÃ¼rk- Ä°spanyol Ä°ÅŸ Konseyleri YÃ¼rÃ¼tme Kurulu Ã¼yeliklerinde bulundu. Fuat Oktay, 2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar TC BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

Oktay, 65. HÃ¼kÃ¼metin gÃ¶reve baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 19 Haziran 2016 tarihinde BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin bugÃ¼n resmen baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revi sona eren ve "son BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ±" olarak tarihe geÃ§en Oktay, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ilk kabinede CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirildi.

TÃ¼rk Hava YollarÄ± Teknik AÅž yÃ¶netim kurulu Ã¼yeliÄŸi ve TÃ¼rk Telekom AÅž YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerini sÃ¼rdÃ¼ren Oktay, iyi derece Ä°ngilizce biliyor. (AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 00:26

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