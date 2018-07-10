Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank kimdir?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kabinesinde Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± olarak yer alan Mustafa Varank kimdir?

Mustafa Varank, 1976 yÄ±lÄ±nda Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Ä°lköÄŸrenimini Yedikule Ä°lkokulunda, orta öÄŸrenimini ise Ä°stanbul Ä°mam Hatip Lisesinde tamamladÄ±. OrtadoÄŸu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yÄ±lÄ±nda mezun olan Varank, eÄŸitimini sürdürmek üzere ABD'ye gitti.

Varank, Tallahassee Community College'da AÄŸ Hizmetleri Teknolojisi alanÄ±nda eÄŸitim aldÄ± ve aynÄ± zamanda Florida State Üniversitesinde uzman ve araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak görev yaptÄ±. Yüksek lisansÄ±nÄ± Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Varank, eÅŸ zamanlÄ± olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araÅŸtÄ±rmacÄ± ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptÄ±.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki eÄŸitim ve çalÄ±ÅŸma hayatÄ±nÄ± 2005 yÄ±lÄ±nda bitirip Türkiye'ye dönen Varank, BaÅŸbakanlÄ±k'ta çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ± ve 2011'de BaÅŸbakan BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± görevine getirildi.

Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n en yakÄ±nÄ±ndaki isimlerden biri olan Varank, ErdoÄŸan'Ä±n cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmesiyle 2014'te CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± görevine getirildi.

Varank, ErdoÄŸan'a yönelik "böcek kumpasÄ±nÄ±n" ortaya çÄ±kartÄ±lmasÄ±nda kilit rol oynadÄ±. 15 Temmuz darbe giriÅŸimine katÄ±lan Özel Kuvvetlerdeki darbeci kurmaylarÄ±n odasÄ±nda ele geçirilen notta, Varank'Ä±n ismi ve ev adresi yazÄ±lÄ±ydÄ±. AynÄ± darbe giriÅŸiminde, YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesinde bölüm baÅŸkanÄ± olarak görev yapan aÄŸabeyi Prof. Dr. Ä°lhan Varank, ÅžehzadebaÅŸÄ±'da öldürüldü.

2016 yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Büyükelçi unvanÄ± verilen Varank, iyi derecede Ä°ngilizce biliyor.

Mustafa Varank, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± olarak yer aldÄ±. (AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 00:36

www.evrensel.net