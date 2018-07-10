CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemin ilk SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca kimdir?

Fahrettin Koca, 1965'te Konya'da doÄŸdu.

Ä°lk ve orta öÄŸrenimini doÄŸduÄŸu kentte, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitiren Koca, Ä°stanbul Üniversitesi TÄ±p Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tÄ±p doktoru unvanÄ±nÄ± aldÄ±.

Ä°htisasÄ±nÄ± Ä°stanbul Üniversitesi CerrahpaÅŸa TÄ±p Fakültesi Çocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Ana Bilim DalÄ±'nda tamamlayarak 1995'te Çocuk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± UzmanÄ± olan Koca, çeÅŸitli saÄŸlÄ±k kurumlarÄ±nda hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu.

BaÅŸkanÄ± olduÄŸu Türkiye EÄŸitim SaÄŸlÄ±k ve AraÅŸtÄ±rma (TESA) VakfÄ± tarafÄ±ndan 2009 yÄ±lÄ±nda kurulan Ä°stanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten Koca'nÄ±n, Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme DerneÄŸi, Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± (Ä°TO) SaÄŸlÄ±k Meslek Komitesi, Özel Hastaneler SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± DerneÄŸi (OHSAD) üyelikleri bulunuyor.

Koca, aynÄ± zamanda DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Konseyi (DEÄ°K) EÄŸitim Komitesi Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±, VakÄ±f Üniversite Hastaneleri DerneÄŸinin BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Türkiye Ä°hracatçÄ±lar Meclisi (TÄ°M) Hizmet Ä°hracatçÄ±larÄ± BirliÄŸi SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Komitesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürütüyor.

Fahrettin Koca, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemin ilk kabinesinde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. (AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 01:44

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