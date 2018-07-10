FotoÄŸraf: AA
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Murat Kurum kimdir?
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesi'ndeki ilk Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± olan Murat Kurum kimdir?
Murat Kurum, 1976'da Ankara'da doÄŸdu.
Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve MimarlÄ±k Fakültesi Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi Bölümü'nden 1999'da mezun olan Kurum, 1999- 2005 arasÄ±nda çeÅŸitli özel kuruluÅŸlarda çalÄ±ÅŸtÄ±.
2005-2006 arasÄ±nda TOKÄ° Ankara Uygulama Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Uzman olarak görev yapan Kurum, 2006-2009 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda TOKÄ° Ä°stanbul Uygulama Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Avrupa YakasÄ± Uygulama Åžube MüdürlüÄŸü, 2009-2012 arasÄ±nda Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda uzmanlÄ±k görevlerini üstlendi.
2009 yÄ±lÄ±ndan itibaren Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸtiraki Emlak Konut GYO AÅž Genel Müdürlük görevini yürüten Kurum, evli ve 2 çocuk babasÄ±.
Murat Kurum, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kabinede Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirildi. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 01:15
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±