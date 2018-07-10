CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± olan Mehmet Cahit Turhan kimdir?

Mehmet Cahit Turhan, 1960'ta Trabzon'da doÄŸdu. Karadeniz Teknik Ãœniversitesi Ä°nÅŸaat MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi Ä°nÅŸaat BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitiren Turhan, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±na 1985'te KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stanbul 17. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde mÃ¼hendis olarak baÅŸladÄ±.

2002'de Ä°stanbul BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak gÃ¶revlendirilen Turhan, 2003'te KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine atandÄ±. Turhan, 2005'te ise KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± da yapan Turhan, 2015'te DanÄ±ÅŸtay Ã¼yeliÄŸine seÃ§ildi.

Mehmet Cahit Turhan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± oldu. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 00:31

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