KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± olarak atanan Mehmet Ersoy kimdir?

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen turizmci, iÅŸ adamÄ± Mehmet Ersoy kimdir?

1968'de Ä°stanbul'da doÄŸan Mehmet Ersoy, Ä°stanbul Alman Lisesinin ardÄ±ndan, Ä°stanbul Üniversitesi Ä°ngilizce Ä°ÅŸletme Bölümü'nden mezun oldu.



Turizm sektöründe 25 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir geçmiÅŸe sahip Ersoy, tur ÅŸirketi ve çeÅŸitli otellerin de sahibi.



Mehmet Ersoy, 2012 yÄ±lÄ±nda cruise sektörüne yatÄ±rÄ±m yaparak, Türkiye'nin tek cruise gemisi iÅŸletmecisi oldu. 2017'de online rezervasyon platformunu hayata geçirerek, dünyanÄ±n dört bir köÅŸesinden 200 bine yakÄ±n tesis için rezervasyon hizmeti satmamaya baÅŸladÄ±.



Turizm sektöründe adÄ±ndan söz ettiren isimler arasÄ±na yerleÅŸen Ersoy, evli ve iki çocuk babasÄ±.

Mehmet Ersoy, 9 Temmuz 2018'de, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabinesinde Kültür ve Turizm BakanÄ± olarak yer aldÄ±. (AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan yeni kabinesini aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 00:11

www.evrensel.net