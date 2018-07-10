CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk Ã‡alÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanÄ± Zehra ZÃ¼mrÃ¼t SelÃ§uk kimdir?

Eski Kültür ve Turizm BakanÄ± Atilla Koç'un kÄ±zÄ± olan Zehra Zümrüt Selçuk, 1979 yÄ±lÄ±nda Ordu'da doÄŸdu. Selçuk, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nin ardÄ±ndan Bilkent Üniversitesi'nde tam burslu ekonomi lisansÄ± öÄŸrenimi gördü.

ABD'de Michigan Üniversitesi'nde ekonomi doktorasÄ±na baÅŸlayan Selçuk, Teksas Üniversitesi'nde iÅŸletme doktorasÄ±na devam ederken, aynÄ± üniversitede muhasebe ve enformasyon yönetimi yüksek lisansÄ± da yaptÄ±. Selçuk, Teksas Üniversitesi'nde 2003-2007 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda araÅŸtÄ±rma asistanÄ±, 2007'den itibaren Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Ä°slam Ülkeleri Ä°statistik, Ekonomik ve Sosyal AraÅŸtÄ±rma ve EÄŸitim Merkezi'nde (SESRIC) kÄ±demli araÅŸtÄ±rmacÄ± olarak görev yaptÄ±.

Selçuk, SESRIC Ä°statistik ve Enformasyon DirektörlüÄŸü görevinde bulundu. SESRIC'teki görevinde toplumsal cinsiyet, demografi, iÅŸ gücü, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, eÄŸitim ve inovasyon, bilgi performans sistemleri, bankacÄ±lÄ±k ve finans, kalkÄ±nma yardÄ±mlarÄ± gibi alanlarda faaliyetler yürüten Selçuk, sürdürülebilir kalkÄ±nma hedeflerine yönelik birçok projenin ve kapasite geliÅŸtirme programÄ±nÄ±n koordinatörlüÄŸünü de üstlendi.

Selçuk'un, çok sayÄ±da Türkçe ve Ä°ngilizce yayÄ±nÄ±, yerli-yabancÄ± üniversitelerden derece, burs ve sertifikalarÄ± bulunuyor.

KADEM Ankara temsilciliÄŸi ve Denetleme Kurulu üyeliÄŸi, KadÄ±n BirliÄŸi Platformu üyeliÄŸi, Satrançla Büyüyorum DerneÄŸi Yönetim Kurulu üyeliÄŸi ve Bilkent Üniversitesi MezunlarÄ± DerneÄŸi üyeliÄŸi bulunan Selçuk, evli ve Ä°ngilizce biliyor.

Zehra Zümrüt Selçuk, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanÄ± oldu. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 00:45

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