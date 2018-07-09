Ticaret BakanÄ± Ruhsar Pekcan kimdir?

TOBB KadÄ±n GiriÅŸimciler Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ruhsar Pekcan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin ilk Ticaret BakanÄ± oldu.

Ruhsar Pekcan, 1958'de Manisa'da doÄŸdu. Ä°stanbul Teknik Üniversitesi (Ä°TÜ) Elektrik Fakültesi mezunu olan Pekcan, yüksek lisansÄ±nÄ± aynÄ± fakültede tamamladÄ±.

Pekcan, 1981'de Türkiye SÄ±nai KalkÄ±nma BankasÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kariyerine, özel sektörde çeÅŸitli firmalarda farklÄ± görevlerin ardÄ±ndan genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak devam etti.

Üç dönem DEÄ°K Türkiye-Suriye Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten Pekcan, ayrÄ±ca Türkiye-Ürdün Ä°ÅŸ Konseyi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) KadÄ±n GiriÅŸimciler Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± olan Pekcan, evli ve iki çocuk annesi, Ä°ngilizce biliyor.

Ruhsar Pekcan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin ilk Ticaret BakanÄ± oldu. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Temmuz 2018 00:25

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