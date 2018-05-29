Seçim Günlüğü (29 Mayıs 2018) - AYM'ye Demirtaş başvurusu

İNCE'DEN KURU FASULYE PİLAV TARİFİ

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Trabzon'daki mitinginde kuru fasulye pilav tarifi verdi: "İki su bardağı Çin kuru fasulyesi alacaksınız. Yanında 2 kaşık Tunus zeytinyağı, onun yanına bir adet İran soğanı, yanına bir kaşık Ukrayna salçası, 3 bardak Amerikan pirinci olacak. Bunları Rus doğal gazında ısıtacaksınız. Ayrıca Fransız düdüklü tenceresini kullanacaksınız. Oldu mu kuru fasulye- pilav. Kuru fasulyeyi Çin'den alıyoruz. Sabunu Bulgaristan'dan alıyoruz. Eşsiz kuru fasulye yaptık. Bu kuru fasulyenin içine 300 gram da Sırbistan eti katacaksınız. Erdoğan yerli milli, sanki biz yabancıyız. Her gittiği yerde 'Yerli ve milliyiz' diyor. Sanki biz ithaliz. Saray'daki mermerler Afyon mermeri mi Hindistan mermeri mi? Yerliysen yerli Afyon mermeri kullanman lazım. Bundan daha güzel yerli, milli cevap olur mu?"

Muharrem İnce'den kuru fasulye pilav tarifi Muharrem İnce, her fırsatta 'yerli ve milliyiz' diyen Erdoğan'ı eleştirerek ironik bir kuru fasulye pilav tarifi verdi.

BAHÇELİ'DEN MUHALİFLERE: 'BİZANS KALINTILARI'

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü sebebi ile sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhur İttifakı, Bizans komplosuna karşı Millet Aklını harekete geçiren, Millet Aklıyla hıyanet ve hücuma sur çeken 565 yıl önceki aşk, ahlak ve adanmışlıktır. Belini doğrultan, iç ve dış destekçileri olan Bizans kalıntıları bir kez daha ezilecekler ve âdeme mahkûm edilecektir" dedi.

HDP, DİDİM'DE HALKLA BULUŞTU

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Aydın’ın Didim ilçesinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Aydın 1. sıra adayı Ferhat Tunç, 2. sıra adayı Ayfer Demirel ve milletvekili adaylarının katıldığı etkinlikle halkla buluştu.

HDP, Didim’de halkla buluştu HDP, Aydın'ın Didim ilçesinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve milletvekili adaylarının katıldığı etkinlikte halkla buluştu.

KARAMOLLAOĞLU: AK PARTİ'NİN YÜZDE 70'İ İÇERİ GİRER

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, İzmir'de milletvekili adaylarını tanıttı. Bir otelde düzenlenen toplantıda, aynı zamanda e-miting uygulaması ile halka da seslenen Temel Karamollaoğlu, hükümeti eleştirdi. 15 Temmuz darbe girişimine değinen Karamollaoğlu, "15 Temmuz kalkışması ile de mücadele edemediler. İşin içine giremiyorlar çünkü fazla girdikleri zaman kabak başlarında patlıyor. Ciddi manada eğer bu meseleyi ele alırlarsa AK Parti'nin yüzde 70'i içeri girer" diye konuştu.

'15 Temmuz'u ciddi ele alırlarsa AK Parti'nin yüzde 70'i içeri girer' İzmir'deki milletvekili aday tanıtımında konuşan Temel Karamollaoğlu, AKP, 15 Temmuz'u ciddi manada ele alırsa partinin yüzde 70'i içeri girer' dedi.

ERDOĞAN'DAN İNCE'YE DAVA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 'Pensilvanya' iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu ve İnce'ye tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye suç duyurusu ve tazminat davası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin 'Pensilvanya' iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu ve İnce'ye tazminat davası açtı.

KA.DER: KADINSIZ MECLİS YARIM KALIR

Siyasi partilerin seçimler için gösterdiği kadın milletvekili aday sayısını eleştiren Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), kadınlarla ortaklaşmamış hiçbir siyasi yapının başarılı olamayacağını belirterek, “Kadınsız Meclis yarım kalır” dedi.

KA.DER: Kadınsız Meclis yarım kalır KA.DER, siyasi partilerin seçimler için gösterdiği kadın milletvekili aday sayısını eleştirerek 'Kadınsız Meclis yarım kalır' dedi.

CHP, İSTANBUL'DA SANDIK GÜVENLİĞİ VE KRİZ MERKEZİ KURDU

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim için sandık güvenliği çalışmalarına ağırlık verdi. CHP, İstanbul’da kurulacak 27 bin 263 sandıkta yaklaşık 200 bin kişiyle seçim güvenliğini sağlamayı hedefliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Oylarımızın çalınmasına izin vermeyeceğiz. Sizin kullanacağınız oylarla bizden çalınmak istenen geleceğimize sahip çıkacağız” dedi.

CHP İstanbul’da Sandık Güvenliği ve Kriz Merkezi kurdu CHP İstanbul İl Başkanlığı, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim için sandık güvenliği çalışmalarına ağırlık verdi.

KOCAELİ'DE EMEP'İN SEÇİM ÇALIŞMASINA POLİS ENGELİ

Kocaeli'de Körfez’in Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde işçi duraklarında bildiri dağıtarak işçilere seslenen Emek Partisi (EMEP) üyeleri polis tarafından engellendi. Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen EMEP üyelerine, burada 3 saat kadar tutulduktan sonra “Emre aykırı davranışta bulundukları” gerekçesi ile 259’ar TL para cezası kesildi.

Emek Partisi üyelerine seçim çalışması engeli! Körfez’in Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde işçi duraklarında bildiri dağıtarak işçilere seslenen Emek Partisi üyeleri polis tarafından engellendi.

ÖZEL'DEN TATİLCİLERE 2. TUR UYARISI

Manisa'ya gelen CHP Grup Başkanvekili ve 1. sıra milletvekili adayı Özgür Özel, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceğini belirterek, 8 Temmuz'da yapılması beklenen ikinci tur için vatandaşların tatillerini buna göre planları gerektiğini söyledi. CHP'li Özel, "24 Haziran'da tek adam rejimine 'dur' deyip, 8 Temmuz günü cumhurbaşkanlığı makamına milletin adamını, halkın adayı Muharrem İnce'yi getirmek için hepimizin bu iki tarihte sandık başında olması çok önemli" dedi. (DHA)

TRT: KAMU YAYINCISI OLMANIN GETİRDİĞİ İLKELERE BAĞLIYIZ

Muhalefet partilerine iktidar kadar yer vermediği gerekçesiyle eleştirilen TRT'den açıklama geldi. TRT, adaylara eşit davrandığını iddia etti ve "Hedef tahtasına konulduğunu" öne sürerek "Çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi.

TRT'den Erdoğan savunması: O hem cumhurbaşkanı hem aday Muhalif partiler ve cumhurbaşkanı adayları tarafından adil yayıncılık yapmadığı için eleştirilen TRT açıklama yaptı.

DİSK’TEN SEÇİM AÇIKLAMASI

DİSK, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı yapan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, hükümetin işçi ve emekçilerin haklarını gerileten politikalarına karşı emek, demokrasi ve barıştan yana olan güçleri destekleme çağrısı yaptı.

DİSK'ten seçim açıklaması: Oylar emek, barış ve demokrasi için DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu 24 Haziran seçimlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

DEMİRTAŞ İÇİN AYM'YE BAŞVURU

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin tutuklu yargılandığı mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları bugün Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Demirtaş'ın tahliyesi için Anayasa Mahkemesine başvuru HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesine ilişkin talebin mahkemede reddedilmesi üzerine avukatları AYM'ye başvurdu.

GEZİCİ: BELLİ Kİ BİR DİP DALGA VAR

Gezici Araştırma şirketinin sahibi Murat Gezici, 24 Haziran seçimleri öncesi görüştükleri seçmenlerin anketleri yanıtlama konusunda çekingen davrandığını dile getirdi. Gezici, 'Belli ki bir dip dalga var' dedi.

Gezici: Seçmen anket yanıtlamaya çekiniyor, bir dip dalga var Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, seçmenlerin anketörlerini yanıtlamakta çekingen davrandığını söyledi ve 'Belli ki bir dip dalga var' dedi.

BÖLGE'DE TAŞIMALI ŞAİBE

HDP’nin itirazına rağmen YSK 24 Haziran seçimlerinde Bölge illerinde 144 bin kişinin oyunun taşınmasına karar verdi. Sandıkların taşınmasını HDP PM Üyesi Alaattin Semir Zuğurli ve CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile konuştuk.

İtirazlara rağmen sandıklar taşınıyor: Taşımalı şaibe Sandıkların taşınmasını HDP PM Üyesi Alaattin Semir Zuğurli ve CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın ile konuştuk.

LİMAN VE DEPO İŞÇİLERİ: EKONOMİK GİDİŞAT DEĞİŞİM İHTİYACI YARATIYOR

İstanbul Ambarlı'da seçimleri konuştuğumuz liman ve depo işçileri, ekonomideki kötü gidişatın çözümünü değişimde buluyor.

Liman ve depo işçileri: Ekonomik gidişat değişim ihtiyacı yaratıyor Ambarlı'da seçimleri konuştuğumuz liman ve depo işçileri, ekonomideki kötü gidişatın çözümünü değişimde buluyor.

KEÇİÖREN'DE SEÇİMİN NABZI: EKONOMİ BÜYÜYORSA NİYE FAYDASINI GÖREMİYORUZ?

Keçiören’de, İncirli, Etlik ve Aşağı Eğlence’de öğrencilere, işçilere, esnaf ve emeklilere seçimleri sorduk.

Keçiören'de seçime doğru: Ekonomi büyüyorsa niye faydasını göremiyoruz Evrensel muhabirleri seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kez durak Ankara Keçiören.

KAYSERİ'DE SEÇMENİN TEPKİSİ: YOL MU YİYECEĞİZ?

Kayseri'de seçimin belirleyici gündemi ekonomi: Yol yaptık diye övünüyorlar da yolları mı yiyeceğiz?

Kayseri'de seçmenden ekonomi tepkisi: Yolları mı yiyeceğiz? Kayseri'de seçimin belirleyici gündemi ekonomi: Yol yaptık diye övünüyorlar da yolları mı yiyeceğiz?

KAYSERİ'DEKİ KAMU İŞYERİNDE MİNİ SEÇİM ANKETİ

Kayseri'de işyerinde geçtimiz seçimlerde de mini anket yapan kamu işçisi, önümüzdeki seçimlerde arkadaşlarının oylarının ne yönde olacağını yazdı.

Kamu işyerinde mini bir seçim anketi Kayseri'de işyerinde geçtimiz seçimlerde de mini anket yapan kamu işçisi, önümüzdeki seçimlerde arkadaşlarının oylarının ne yönde olacağını yazdı.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE KADIN ÖĞRENCİLERLE SEÇİM SOHBETİ

Çukurova Üniversitesinde görüştüğümüz kadın öğrencilerin seçimlerden beklentisi gelecek ve kadına yönelik şiddetin son bulması.

NARLIDERE'DE HALK SEÇİMDEN UMUTLU

Referandumda yüzde 80.50 oranında hayır oyunun çıktığı İzmir Narlıdere'de seçmenler 24 Haziran seçimlerinden umutlu.