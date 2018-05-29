Ä°tirazlara raÄŸmen sandÄ±klar taÅŸÄ±nÄ±yor: TaÅŸÄ±malÄ± ÅŸaibe

SandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± HDP PM Ãœyesi Alaattin Semir ZuÄŸurli ve CHP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet SayÄ±n ile konuÅŸtuk.

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

HDP’nin itirazÄ±na raÄŸmen YSK 24 Haziran seçimlerinde Bölge illerinde 144 bin kiÅŸinin oyunun taÅŸÄ±nmasÄ±na karar verdi. Karar, “Güvenlik” gerekçesiyle korucu köylerine taÅŸÄ±nacak sandÄ±klarÄ±n denetimi konusunda ÅŸaibeleri beraberinde getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerinde bölge illerinde “güvenlik” gerekçesiyle sandÄ±k taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±. YSK’ye göre 144 bin seçmenin oy kullanacaÄŸÄ± sandÄ±ÄŸÄ±n taÅŸÄ±nacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. HDP’ye göre ise 270 bin seçmenin etkileneceÄŸi iddia ediliyor. SandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± HDP PM Üyesi Alaattin Semir ZuÄŸurli ve CHP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet SayÄ±n ile konuÅŸtuk.

HDP’YÄ° BARAJ ALTINDA BIRAKMAK Ä°STÄ°YORLAR

Önümüzdeki seçimin iktidar için varlÄ±k yokluk meselesi olduÄŸunu dile getiren ZuÄŸurli, iktidarÄ±n seçim sonucunu lehine çevirmek için her türlü engelleme ve antidemokratik yola baÅŸvurduÄŸunu söyledi. SandÄ±k güvenliÄŸini demokratik ülkelerde tesis eden yapÄ±nÄ±n devletin kendisi olmasÄ± gerektiÄŸini ancak tersi bir durumun söz konusu olduÄŸunu belirten ZuÄŸurli, “Ä°ktidar, bu seçimde demokratik yöntemlerle seçimi istediÄŸi sonuca götüremeyeceÄŸini biliyor. Ekonomik olarak çöküntü içindeler, ülkeyi yönetemez haldeler. Bu nedenle de kimi hilelere kimi engellemelere kimi farklÄ± seçmenin iradesinin direk ve net bir ÅŸekilde sandÄ±ÄŸa yansÄ±masÄ±nÄ± engellemenin yol ve yöntemlerini arÄ±yorlar. Biliyorlar ki seçmen sandÄ±ÄŸa giderse, yaratÄ±lan bu rahatsÄ±zlÄ±k cevapsÄ±z kalmayacak. Temel gaye HDP’yi baraj altÄ±nda bÄ±rakmak. Çünkü onlarÄ±n iktidar olmasÄ±nÄ±n önündeki en büyük engel HDP’dir. SandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± yönünde güvenliÄŸi gerekçe yapÄ±yorlar, bir köyün güvenliÄŸi saÄŸlayamayan NATO’nun ikinci büyük ordusu kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, kendi güvenliÄŸini saÄŸlama bahanesiyle müdahalede bulunabiliyor” dedi.

GEREKLÄ° ÇALIÅžMALARI YAPIYORLAR

YaÅŸanan söz konusu olan duruma iliÅŸkin çeÅŸitli önlemler aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten ZuÄŸurli, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Seçmenin iradesini doÄŸru ve demokratik bir ÅŸekilde nasÄ±l sandÄ±ÄŸa ulaÅŸtÄ±rabiliriz, bunun çabasÄ± içindeyiz. Köylerimizden tutun mahallelerimize, ilçelerimize çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var. 250-300 bin seçmenin oy yerinin deÄŸiÅŸtirilmesi, taÅŸÄ±nmasÄ± söz konusu, bu seçmenlerin öyle ya da böyle sandÄ±ÄŸa iradesinin yansÄ±masÄ± gerekiyor. Bu taÅŸÄ±nmasÄ± söz konusu olan illere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yüzde 80-90 HDP seçmeninin olduÄŸu yerlerdir. Ne pahasÄ±na olursa olsun, oylarÄ±nÄ± kullanmasÄ± yönünde görüÅŸmeler yapÄ±yoruz. Üniversite öÄŸrencisi, mevsimlik iÅŸ için il dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kan insanlarÄ±mÄ±zÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Bu durumu sandÄ±k taÅŸÄ±nmasÄ± durumunda yapmayÄ± düÅŸünüyoruz. SandÄ±k görevlilerimize, sandÄ±k güvenliÄŸine iliÅŸkin bir ay sürecek eÄŸitim çalÄ±ÅŸmamÄ±z var. SandÄ±k güvenliÄŸi için ÅŸu an bütün illerde yüzde 80-90 sandÄ±k görevlisi tamamlanmÄ±ÅŸ durumda” dedi.

SANDIK GÜVENLÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N ÇAÄžRI

SandÄ±k güvenliÄŸi için HDP dÄ±ÅŸÄ±ndaki CHP, Saadet Partisi, Ä°yi Partiye de çaÄŸrÄ± yapan ZuÄŸurli, “Bunu bilmek gerek HDP’nin bir oyunun sandÄ±ÄŸa yansÄ±mamasÄ±, Ä°yi Partinin, Saadet Partisinin, CHP’nin bir oyunun yansÄ±mamasÄ±dÄ±r ve ÅŸekillenecek olan meclisin AKP-MHP lehine olacaÄŸÄ±nÄ± dikkate almak gerekiyor. Bu duruma karÅŸÄ± Ä°yi Parti, Saadet Partisi, CHP’nin de önlem almasÄ± gerekiyor” dedi.

KAYGILARI REFERANDUMDAN GELÄ°YOR

ZuÄŸurli, sandÄ±k güvenliÄŸi konusunda neden hassas olduklarÄ±na dair ise ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Herkes biliyor olaÄŸan koÅŸullarda AKP sandÄ±klardan zaferle çÄ±kamaz. Biz bunu referandumda gördük. Okullarda rangerlar, panzerler duruyordu. Burada amaçlanan halkÄ±n iradesini sandÄ±ÄŸa yansÄ±tmamasÄ± için gerekli olan olumsuz koÅŸullarÄ± yaratmaktÄ±. O süreçte mühürsüz oy kullanÄ±ldÄ±. Bu süreçte baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda seçmen sayÄ±sÄ±nÄ±n 3-4 katÄ± pusula bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°ster istemez insanÄ±n aklÄ±na bu kadar oyu neden basÄ±yorsunuz? Hadi diyelim ki 70 milyonun hepsi hatalÄ± oy kullandÄ±. Yine de basacaÄŸÄ±nÄ±z pusula 2 katÄ± olur. Bu bile bazÄ± ÅŸeylerin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±na iÅŸarettir. Onlar her türlü hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ olabilirler. Bizim de hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±z var.”

HANÄ° GÜVENLÄ°ÄžÄ° SAÄžLAMIÅžLARDI

CHP DiyarbakÄ±r Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet SayÄ±n ise, YSK’nin güvenlik gerekçesiyle verdiÄŸi sandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SayÄ±n, “7 Haziran’da 1 KasÄ±m’daki seçimlerde olaylarÄ±n en yoÄŸun olduÄŸu dönemde sandÄ±k taÅŸÄ±ma olmadÄ±. Åžu anda kendi söylemleriyle terörü bitirdiklerini, huzurun olduÄŸunu, insanlarÄ±n sabahlara kadar dolaÅŸabildiÄŸini söyledikleri bir ortamda sandÄ±k taÅŸÄ±nmasÄ± bence manidardÄ±r. GüvenliÄŸin olmadÄ±ÄŸÄ± yerde sandÄ±k taÅŸÄ±nÄ±r, hükümetin dediÄŸine göre güvenlik her yerde saÄŸlanmÄ±ÅŸ. GüvenliÄŸi saÄŸlamÄ±ÅŸ isen sandÄ±klarÄ± taÅŸÄ±manÄ±n anlamÄ± nedir? YSK’nin kararÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesiyle hukuki açÄ±dan bir ÅŸey yapÄ±lamÄ±yor ama bu duruma iliÅŸkin gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

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