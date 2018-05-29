KA.DER: Kadınsız Meclis yarım kalır

KA.DER, siyasi partilerin seçimler için gösterdiği kadın milletvekili aday sayısını eleştirerek 'Kadınsız Meclis yarım kalır' dedi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), 24 Haziran seçimleriyle ilgili kadın adayların durumunu değerlendirmek üzere Mecidiyeköy’de bulunan genel merkez binalarında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, çeşitli partilerin aday adayları ve birçok kadın katıldı.

‘ASIL HEDEF KADINLARDAN OY TOPLAMAK’

Toplantıda söz alan Karaoğlu, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilen aday listelerinde partilerin kadın temsiliyetinde cimri davrandıklarını belirterek, “Erkek egemen siyaset yapısının tasavvuru sonucu 4 bin 200 aday arasında sadece 931 kadın yer almış, bu kadın adayların yalnızca yüzde 5.4’ü birinci sırada yer bulabilmiştir. Bu tutumlarıyla gerek parti programlarında gerekse seçim bildirgelerinde kadına ve kadın haklarına bolca yer veren birçok siyasi partinin aslında kadınları sadece seçmen olarak gördüğü ve asıl hedefinin kadınlardan oy alabilmek olduğu anlaşılmaktadır” diye konuştu.

Herkese açık gibi görünen siyasal hakların, uygulamada kadınlara açık olmadığını ifade eden Karaoğlu, “Toplumsal eşitlik politik eşitlikle bağdaştırılmadıkça gerçek anlamda özgürlükten bahsetmek olanaklı değildir. Oysa bir toplumda demokrasi anlayışının gelişebilmesi için kadınların siyasette daha etkili olmaları, tam demokrasiden söz edebilmek içinse kadınların siyaset dahil tüm karar mekanizmalarında eşit temsil ediliyor olmaları gerekmektedir. Kadınlarla ortaklaşmamış hiçbir siyasi yapı başarılı olamaz. Çünkü dünyanın yarısını kadınlar oluşturur ve gerçek ittifak kadınlarla yapılmış bir ittifaktır. Kadınsız Meclis yarım kalır” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 14:51

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