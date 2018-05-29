Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye suç duyurusu ve tazminat davası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin 'Pensilvanya' iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu ve İnce'ye tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin 'Pensilvanya' iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu ve İnce'ye tazminat davası açtı.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, 2001'de AKP kurulurken Erdoğan'ın Pensilvanya'da bulunan Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini öne sürdü. Erdoğan ise, İnce'ye "İspat etmezsen namertsin" yanıtını verdi. İnce, Çanakkale'de düzenlediği mitingde, "2001'de Pensilvanya'ya gidip icazet aldığınız kişi, beraber gittiğiniz kişi. Allah'ın izni ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda adını vereceğim. Şimdi ona zarar vermek istemiyorum" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 15:04

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