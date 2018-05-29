HDP, Didim’de halkla buluştu

HDP, Aydın'ın Didim ilçesinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve milletvekili adaylarının katıldığı etkinlikte halkla buluştu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Aydın’ın Didim ilçesinde Eş Genel Başkan Pervin Buldan, Aydın 1. sıra adayı Ferhat Tunç, 2. sıra adayı Ayfer Demirel ve milletvekili adaylarının katıldığı etkinlikle halkla buluştu. Aydın-Milas yolu üzerindeki TOKİ kavşağında onlarca araçla karşılanan Buldan ve Tunç, konvoyla seçim bürosu önüne geldi.

BULDAN’DAN AYM’YE DEMİRTAŞ ÇAĞRISI

Burada kitleye seslenen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Biz sevgili Demirtaş’ı cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterdik. Ancak onu Edirne Cezaevinde rehin olarak tutmaya devam ediyorlar. Diğer cumhurbaşkanı adayları gibi sokaklara inemiyor, meydanlara çıkamıyor, halkıyla temas edemiyor. Tabanıyla, seçmeniyle birebir görüşemiyor. Yaptığımız başvurular reddediliyor. Bugün itibariyle Anayasa Mahkemesine bir başvuru yaptık. Anayasa Mahkemesi kendi içtihatını uygulamak zorundadır, Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakmak zorundadır. Bu karar Türkiye’nin adaleti açısından, hukuk sistemi, Türkiye’nin geleceği, yarınları açısından önemli bir karar olacaktır. AYM’den böyle bir karar beklediğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Kendi içtihatını uygula, AKP hükümetinin, sarayın ağzından çıkacak olan kararla hareket etme. Bu Türkiye’nin yarınları açısından önemlidir. Biz Cumhurbaşkanı adayımız sevgili Selahattin Demirtaş’ı bugün itibariyle AYM’nin vereceği kararla meydanlarda görmek istiyoruz. Alanlarda, yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

“Parlamento seçimleri de en az cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemlidir” diyen Buldan, “HDP’nin olmadığı bir parlamento, demokrasinin olmadığı bir parlamento anlamına gelecektir. İşte bunun için Aydın ili HDP’nin milletvekili adaylarına gönülden, yürekten bağlı olacaktır, sahip çıkacaktır. Sevgili Ferhat Tunç’u ve diğer arkadaşlarımızı parlamentoya gönderecektir. Bundan hiçbir kuşkumuz yoktur” dedi. Buldan, seçim günü sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı.

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TUNÇ: YARGILANACAKLAR

Sadece türkü söylemekle yetinmediğini, hayatının zulüm ve zorbalığa karşı mücadeleyle geçtiğini söyleyen Ferhat Tunç, “Şimdi farklı bir sorumluluk ve görevle sizlerin karşısındayım” dedi.

“Parlamentonun önemli bir demokrasi mevzisi olduğunu, 24 Haziranda AKP’ye tamam diyeceklerini” belirten Tunç, “Gidecekler ama 16 yıl bu ülkede uyguladıkları zulüm ve zorbalığın hesabını vererek gidecekler. Gerçek bir hukuk devletinde herkes nasıl yargılanıyorsa onlar da yargılanacak, yaptıklarının hesabını verecek” dedi.

HDP olarak adil ve eşit olmayan bir seçim süreci yaşadıklarını belirten Tunç, “Onların cumhurbaşkanı adayları özgürce Türkiye’nin her tarafını dolaşıyor, propagandasını yapıyor. Ama bu ülkede toplumun bütün kesimlerinden büyük bir teveccüh gören sevgili Selahattin Demirtaş hâlâ rehin tutuluyor. Ama biz her şeye rağmen 24 Haziran tarihini bu ülke halklarına özgürlük ve barış için bir tür hediye olarak sunacağız” dedi.

BARAJ VURGUSU

HDP’yi baraj altında bırakmak için iktidarın her şeyi yaptığını ve yapmaya devam edeceğini belirten Tunç şunları belirtti, “HDP baraj altında kalırsa Türkiye baraj altında kalır, demokrasi baraj altında kalır. Kaybedecek olan sadece HDP değil hepimiz olacağız. Onun için bugün bu görev ve sorumluluk bilinciyle hareket edeceğimiz gündür. 25 Haziran sabahında yeni bir Türkiye, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı özgürce konuşacağımız bir Türkiye’de buluşmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Seçim bürosu önünde yapılan tanıtım toplantısından sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekili adayları Didim cemevini ziyaret etti. (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 16:17

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