Emek Partisi üyelerine seçim çalışması engeli!

Körfez’in Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde işçi duraklarında bildiri dağıtarak işçilere seslenen Emek Partisi üyeleri polis tarafından engellendi.

Geçen hafta, sabah saatlerinde işçi duraklarında emekçilere bildiri ulaştıran iki Emek Partisi (EMEP) üyesi, polisler tarafından engellendi. Bildirilerinde; dolardaki önlenemeyen artışın sorumlusunun hükümet olduğunu, ülkenin kaynaklarını fabrikalarını satan, patronların vergi borçlarını silen 16 yıllık AKP iktidarının yaptıklarını anlatan EMEP üyeleri, seçim gündemli parti bildirilerini işçilere ulaştırdı. Bildiri dağıttıkları sırada gelen polislerce için Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen EMEP üyelerine, burada 3 saat kadar tutulduktan sonra “Emre aykırı davranışta bulundukları” gerekçesi ile 259’ar TL para cezası kesildi.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK, TAKİP EDECEĞİZ’

Konu ile ilgili açıklama yapan EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, cezaya itiraz ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi. Erkan, “Yapılmak istenen açıkça seçim çalışmamızın engellenmesidir. Biz bu uygulama ile daha önce de sık sık karşılaşıyoruz aslında. Şaibeli referandum sonuçlarını anlatan bildirilerimizi işçi duraklarına ve fabrikalara ulaştırırken de aynı bu gibi şeylerle karşılaştık” dedi. Üyelerinin yanına gelen polis ekiplerinin önce üyelerini beklettiğini, GBT uyguladıktan sonra uzunca bir süre aralarında konuşup, telefon trafikleri yapıldığını ifade eden Erkan, “Adeta çalışmamızı engellemenin kitabına uydurulmuş bir yolunu aramışlardır. En son ‘emre itaatsizlik’ gibi uydurma bir sebeple yasalara aykırı bir biçimde üyelerimizi karakola götürüp, burada 3 saate yakın tutarak fiili bir gözaltı uygulamışlardır. Partimizin anayasa ile güvenceye alınmış propaganda özgürlüğü engellenmiştir” dedi.

‘İKTİDAR BÜTÜN İLÇELERDE STANT AÇIYOR, BİZ BİLDİRİ DAĞITAMIYORUZ’

OHAL koşullarında seçime gidildiğini hatırlatan Erkan, “OHAL’in varlığı zaten adil bir seçime ilişkin soru işaretleri yaratırken günün her saatinde iktidar partisinin neredeyse kentin bütün ilçelerinde seçim stantları açarak propaganda yaptığı bir ortamda demokratik adil bir seçim çalışmasından söz edilemez. Bizler her şeye rağmen, bu durumun sonuna kadar takipçisi olacak, engellemelerden yılmadan AKP iktidarını ve politikalarını emekçilere anlatmaya, İşçileri, emekçileri partimiz saflarında birleştirmeye devam edeceğiz” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 13:16

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