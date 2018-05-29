KeÃ§iÃ¶ren'de seÃ§ime doÄŸru: Ekonomi bÃ¼yÃ¼yorsa niye faydasÄ±nÄ± gÃ¶remiyoruz

Evrensel muhabirleri seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tutmaya devam ediyor. Bu kez durak Ankara KeÃ§iÃ¶ren.

Burcu YILDIRIM

Ankara

Seçime bir aydan az zaman kaldÄ±, semt semt seçimin nabzÄ±nÄ± tutmaya devam ediyoruz.

Ankara Keçiören’deyiz. 16 Nisan referandumunda yüzde 55.62 ile ‘evet’, yüzde 44.38 ile ‘hayÄ±r’ diyen Ankara’nÄ±n en büyük ikinci ilçesi. Keçiören’de de referandumda ‘evet’ çÄ±ktÄ±: Yüzde 55.6. Muhafazakar seçmenin yoÄŸunlukta olduÄŸu ilçede 7 Haziran’da AKP’nin oyu yüzde 47 oldu. CHP yüzde 23, MHP’ye yüzde 19, HDP’ye ise yüzde 4’e yakÄ±n oy çÄ±ktÄ±.

1 KasÄ±m’da ise AKP oyunu yüzde 55’e çÄ±kardÄ±. MHP ise yüzde 15 oy aldÄ±. Referandum sonuçlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda AKP oy kaybetmemiÅŸ görünse de o dönem ‘Evet’ diyeceÄŸini açÄ±klayan AKP ve MHP’nin oy toplamÄ± yüzde 70. DolayÄ±sÄ±yla AKP-MHP blokundan yüzde 15’lik bir kayÄ±p olduÄŸu söylenebilir.

917 bin 759 nüfus ile Ankara’nÄ± yüzde 16.85’ini oluÅŸturan Keçiören, geçmiÅŸte de Anavatan, Fazilet ve Refah partilerinin oy tabanÄ±nÄ±n yüksek olduÄŸu bir ilçe. BurasÄ± aynÄ± zamanda Melih Gökçek’in 23.5 yÄ±llÄ±k belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ± macerasÄ±na da ilk adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± yer.

Elimizde bu verilerle Keçiören’de, Ä°ncirli, Etlik ve AÅŸaÄŸÄ± EÄŸlence’de öÄŸrencilere, iÅŸçilere, esnaf ve emeklilere seçimleri sorduk.

Pek çok yerde olduÄŸu gibi burada da ortak sorun ekonomi. Bu konuda hem muhalefete oy vereceklerini söyleyenler hem de iktidara oy vereceÄŸini söyleyenler birleÅŸiyor. Ekonomideki gidiÅŸat nedeniyle AKP’ye ama’lÄ± destek verenlerin bir eleÅŸtirisi de Saray’a ve lükse.

Bir araya geldiklerimizin çoÄŸu ise konuÅŸmaktan kaygÄ±lÄ±. Sosyal medyada paylaÅŸÄ±m yapanlarÄ±n bile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±p, “Bu devirde konuÅŸulmaz” diyorlar. AKP’liler ise tercihlerini daha rahat ifade ediyor.

‘SÜREKLÄ° DEÄžÄ°ÅžEN EÄžÄ°TÄ°M SÄ°STEMÄ°NÄ°N KURBANLARIYIZ’

FotoÄŸraf: Evrensel

Bir parktayÄ±z, lise son sÄ±nÄ±fta olduÄŸunu söyleyen üç gencin masalarÄ±na konuk oluyoruz. Hepsi aynÄ± okuldan, iskambil oynuyorlar. KafasÄ±nÄ±n çok karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸunu söyleyen Özkan YalçÄ±n, sürekli deÄŸiÅŸtirilen sÄ±nav sisteminin “kurbanlarÄ±” olduklarÄ±nÄ± düÅŸünüyor: “Mesela eÄŸitimi bir raya oturtabilirler. Sürekli deÄŸiÅŸimler yerine kesin bir çözüm, kesin bir eÄŸitim sistemi. Bana oy vereceÄŸim partiler ekonomiyi ve yaÅŸam kalitesini düzelteceklerini söyleseler ve buna dair kanÄ±tlar sunsalar benim için kafi.” Ä°YÄ° Parti ile CHP arasÄ±nda kararsÄ±z olduÄŸunu söyleyen YalçÄ±n, AKP’nin ise çok otoriter ve dindar olduÄŸunu düÅŸünüyor: “Dindar olmalarÄ± benim için sorun deÄŸil ama yönetimde din konusunda çok fazla baskÄ± olmasa da tabanda aÅŸÄ±rÄ±ya kaçanlar var.” AKP’nin belediyeciliÄŸini beÄŸendiÄŸini belirten YalçÄ±n yine baskÄ±lara dikkat çekiyor: “Mesela spor salonundaki havuza gidecektim. AraÅŸtÄ±rdÄ±m, belediyeninki ucuz, gideyim dedim. KÄ±z, erkek ayrÄ±ymÄ±ÅŸ. KÄ±z arkadaÅŸÄ±mla oraya gitmek istesem nasÄ±l gideceÄŸim?”

‘AKP’YÄ° ELEÅžTÄ°RDÄ°ÄžÄ°M TEK KONU EÄžÄ°TÄ°M’

Asil Yalman ise eÄŸitim sisteminden, gelecek kaygÄ±sÄ±ndan bahsediyor. AKP’yi eleÅŸtirdiÄŸi tek yerin eÄŸitim sistemi olduÄŸunu söyleyip ekliyor: “EÄŸitim alanÄ±nda çok gerideyiz. Hiçbir ÅŸey çözüm olmadÄ±. Sonunda üniversite okuyan da iÅŸsiz kalÄ±yor. Benim ortaokuldaki öÄŸrendiÄŸimle lisede öÄŸrendiÄŸim aynÄ± mesela, hep aynÄ± ÅŸeyleri tekrarlÄ±yoruz.” Bu nedenle AKP ve Saadet Partisi arasÄ±nda kalmÄ±ÅŸ.

AKP’nin, ErdoÄŸan’Ä±n dÄ±ÅŸ politikada ‘Kimsenin altÄ±nda kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ söyleyen, Yalman, “YalnÄ±z kalÄ±yoruz ama kimsenin himayesi altÄ±na girmiyoruz” diyor. Türkiye’nin ekonomik olarak dÄ±ÅŸarÄ±ya baÄŸlÄ± olmasÄ± nedeniyle diÄŸer ülkelerin böyle sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yalman, ErdoÄŸan’Ä±n yetkileri kendinde toplamasÄ±yla daha iyi bir yönetim olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor: “Ben baÅŸka birinin baÅŸkan olmasÄ±nÄ± istemem. Biz ona güveniyoruz, biliyoruz. Sonuçta saltanat gibi bir ÅŸey oluyor BaÅŸkanlÄ±k Sistemi. Bir kiÅŸi geliyor ve Meclisi o yönetiyor. Meclisin kararlarÄ± pek geçerli olmuyor.”

BARIÅž OLMASINI Ä°STÄ°YORUM AMA...

Kendisinin HaymanalÄ± bir Kürt olduÄŸunu söyleyen Yalman, HDP’yi eleÅŸtiriyor. Kürtçe de konuÅŸulup, ÅŸarkÄ±lar söylenebildiÄŸini ve bu yüzden bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yalman,

“BarÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± ben de çok istiyorum ama onlar barÄ±ÅŸ diyerek ülkenin içinde söz sahibi olmak istiyorlar” diyor. Konu düÅŸünce özgürlüÄŸüne gelince ise arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n hatta milletvekillerinin Twitter’da istediÄŸini rahatça yazabildiÄŸini iddia ediyor: “Ben sosyal medyadan sadece FETÖ’ye destek çÄ±kanlar alÄ±ndÄ± diye biliyorum. Eminim araÅŸtÄ±rÄ±yorlardÄ±r, yani kimseyi suçsuz yere içeri koyamazlar.”

Okan Åžen de kararsÄ±z, o da Ä°YÄ° Parti ile AKP arasÄ±nda kalmÄ±ÅŸ. Ülkedeki eÄŸitimi, ekonomiyi hiç beÄŸenmediÄŸini, biraz da gençlere fikrinin sorulmasÄ± gerektiÄŸini de dile getiriyor Åžen. O sÄ±rada araya giren Yalman, “Mesela öÄŸrenciler öÄŸretmenlere not veriyor. Böyle saçma bir ÅŸey olabilir mi. öÄŸretmen öyle rahat rahat eÄŸitim veremez ki. Çok yanlÄ±ÅŸ ÅŸeyler oluyor yani” diyor.

‘ERKEKLER AZICIK GERÄ°DE DURSUN’

Bu kez parktaki kadÄ±nlarÄ±n yanÄ±na gidiyoruz. AralarÄ±nda ev kadÄ±nÄ±, emekli olan, çalÄ±ÅŸan kadÄ±nlar var. Meral AkÅŸener’e oy vereceÄŸini söyleyen Nezahat BaÄŸlÄ±, “Ben kadÄ±nlarÄ± her zaman çok destekliyorum. Erkekler azÄ±cÄ±k geride dursun, bÄ±ktÄ±k artÄ±k erkeklerden. KadÄ±nlarÄ± beÄŸenmiyorlar. Önce dövüyorlar, bakÄ±yorsun sonra öldürmüÅŸler. Senin kocan kötü çÄ±ksa senin suçun günahÄ±n ne yavrum. Suç iÅŸleyen bir erkek senelerce yatsa içeride, çÄ±kÄ±nca aynÄ± ÅŸeyi yapar mÄ±? ÇoluÄŸa çocuÄŸa tecavüz ediyorlar ama hemen içeriden çÄ±kÄ±yorlar” diyor.

Burada konuÅŸtuÄŸumuz kadÄ±nlar; ÅŸiddete, taciz ve tecavüze bir de iÅŸsizliÄŸe tepkililer. DeÄŸiÅŸmesini istiyorlar ama pek umutlarÄ± yok. BaÄŸlÄ± konuÅŸurken yan taraftan konuÅŸmadan bizi dikkatlice dinleyen teyze giriyor araya. SandÄ±k güvenliÄŸi konusunda endiÅŸeli, ismini vermek istemiyor, ‘Kocam kÄ±zar’ diyerek ve ekliyor: “Görmeden bilemezsin çaldÄ±klarÄ±nÄ±”.

ESKÄ°DEN AZ PARAYLA ÇOK FÄ°LE DOLUYORDU

BaÄŸlÄ± tekrar sohbete giriyor: “Eskiden az parayla çok file doluyordu, ÅŸimdi çok paraya az file doluyor. Åžimdi benim gelirim yok maÄŸdurum. Hani veriyor mu bana. Niye bize bakmÄ±yor. EtrafÄ± hep zengin oldu, ÅŸu halimize bak.”

Biz yanlarÄ±ndan ayrÄ±lÄ±rken yanÄ±ma gelen ve isminin Akgül DoÄŸan olduÄŸunu usulca söyleyen kadÄ±n “Beni yaz oraya benim oyum CHP’ye. Bizim evden de 9 oy çÄ±kacak CHP’ye” diyerek gülümsüyor.

Bir esnafa uÄŸruyoruz, Dönerci Yasin KarataÅŸ. Okulun hemen karÅŸÄ±sÄ±nda dükkanÄ± var. Åžu anda kime oy vereceÄŸini bilmediÄŸini ve kararsÄ±z olduÄŸunu söyleyen KarataÅŸ, “Bu güne kadar saÄŸ ve sol partilere de oy verdim. Bir hayrÄ±nÄ± göremedim. Piyasa allak bullak, sadece kiramÄ± ödeyebiliyorum. Her sabah dükkanÄ± açÄ±yorum ekmeÄŸin, etin fiyatÄ± biraz daha yükselmiÅŸ” derken gülerek ekliyor: “Bir kere dolarÄ±n ülkemizden tamamen kalkmasÄ±nÄ± istiyorum.” Büyüme rakamlarÄ±na da tepkili KarataÅŸ: “Ekonomi büyürken neden vatandaÅŸa bir faydasÄ± olmuyor?”

‘ELEÅžTÄ°RÄ°LERÄ°M DE VAR AMA YÖNETÄ°CÄ°LÄ°ÄžÄ° HOÅžUMA GÄ°DÄ°YOR’

Sonraki duraÄŸÄ±mÄ±z yeni açÄ±lan bir cafe. KadÄ±nlar, erkekler, gençler daÄŸÄ±nÄ±k oturuyor. Küçük bahçe önüne geçiyoruz. Bir grup genç kadÄ±n 17 yaÅŸlarÄ±nda olduklarÄ±nÄ± oy kullanamayacaklarÄ±nÄ±, ancak kullansalar Muharrem Ä°nce’ye vereceklerini söylüyor. Genç kadÄ±nlarÄ±n da en büyük derdi eÄŸitim.

Üniversite öÄŸrencisi olan Emine Ä°nan’a soruyoruz, AKP’nin ülkeyi özgürleÅŸtirdiÄŸini, öÄŸrencilerin üniversiteye baÅŸörtüsü ile girebildiÄŸini söylüyor. ErdoÄŸan’Ä±n ülkeyi akÄ±llÄ±ca yönettiÄŸini savunan Ä°nan ÅŸöyle devam ediyor: “Sürü psikolojisini çok iyi biliyor. Çekmeyi çok iyi biliyor.” EleÅŸtirileri de var Ä°nan’Ä±n. Fethullah Gülen’in ülkede bunca ÅŸeyi ele geçirmesinde ErdoÄŸan’Ä±n sorumlu olduÄŸunu söylüyor: “Bu konuda asla savunmuyorum. Onca insan içeride. Hapishanede doÄŸum yapan birini biliyorum mesela. Bana göre bu çok yanlÄ±ÅŸ. Bu konuda gerçekten desteklemiyorum. Bunlar bana uymuyor ama yöneticiliÄŸi hoÅŸuma gidiyor.”

CHP’nin baÅŸ örtüsü konusunda fikrinin deÄŸiÅŸtiÄŸini söyleyen Ä°nan’a göre Ä°YÄ° Parti, ‘FETÖ’nün maskeli yüzü’. Ä°nan’a göre HDP de ‘FETÖ’cülerden destek alÄ±yor: “FETÖ’cüler de son seçimde HDP’ye oy verdi.”

‘BEN BURADA VERGÄ° VEREMÄ°YORUM, ONLAR RAHATÇA YAÅžIYOR’

Nevin Åžahin, MHP’li, “Kökenden MHP’liyim diyerek ekliyor: “Ben Ä°YÄ° Parti falan anlamam.

CumhurbaÅŸkanÄ±na ve MHP’ye güveniyorum.” Åžahin, HDP’den söz açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tepki gösteriyor: “Bana diyorlar ki biz HDP’ye vereceÄŸiz sen de ver. Sen Allah’tan bahsediyorsun. Namaz kÄ±lÄ±yorsun. Oyunu nasÄ±l verirsin HDP’ye? Ben HDP’nin Meclise girmesini aÅŸÄ±rÄ± yanlÄ±ÅŸ buluyorum.”

Furkan alÄ±yor sözü. AKP yönetiminin tarzÄ±nÄ±n biraz hoÅŸuna gittiÄŸini söyleyen ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n vergi konusunda eleÅŸtirileri var. Bir de ErdoÄŸan’Ä±n koruma ordusu ile gezmesine ve Saray’a itiraz ettiÄŸini söylüyor. Halka yakÄ±n bir yaÅŸam tarzÄ± istediÄŸini söyleyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Adamlar yabancÄ± ülkelerde bisikletle gelip gidiyorlar. Ben burada vergiyi veremeyecek duruma geleyim, o orada rahatça yaÅŸasÄ±n. Böyle bir ÅŸey yok” diyor. ÇoÄŸunlukla konuÅŸmalarÄ± dinleyen AnÄ±l Yücel ise “Benim tek derdim dolar” diyerek, CHP’ye oyunu kullanacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor.

ADIMIZI VERMEYÄ°Z, FOTOÄžRAFLARIMIZI DA ÇEKME

FotoÄŸraf: Evrensel

Emekli bir grubun yanÄ±ndayÄ±z. Hepsi erkek, ne isimlerini vermek istiyorlar ne de fotoÄŸraf çektirmek. OylarÄ±nÄ± CHP’ye vereceklerini söyleyip, Meral AkÅŸener’i de baÅŸarÄ±lÄ± bulduklarÄ±nÄ± ekliyorlar. AKP’yi ise eleÅŸtiriyorlar: “AKP 16 yÄ±ldÄ±r ülkeyi yanlÄ±ÅŸ politikalarla yönetti.

Örtülü ödenekteki paralar nereye gidiyor?” 10. CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer ile Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±yorlar: “Sezer çocuÄŸunun düÄŸününü Çankaya KöÅŸkü’nde yaptÄ± ama elektrik su faturalarÄ±nÄ± Sezer ödedi. ErdoÄŸan’Ä±n paralarÄ± ne yaptÄ±ÄŸÄ± belli deÄŸil.”

‘KORKUYORUZ BÄ°R ÅžEY DEMEYE’

Etlik ve AÅŸaÄŸÄ± EÄŸlence’ye indikçe insanlarÄ±n daha az konuÅŸtuklarÄ±nÄ± fark ediyoruz. Yine bir parkta genç ve orta yaÅŸlÄ± bir grup erkekle konuÅŸurken nereden geldiÄŸimizi öÄŸrenip öyle konuÅŸuyorlar: “Zaten buraya gelip bu sorularÄ± kolay kolay kimse soramaz. Ya umursamaz ya da korkar. Sizi tebrik ediyoruz. Burada AKP’li olmayanlar çok konuÅŸmazlar. Hemen ufak bir eleÅŸtirmeye kalksan. Etrafta ÅŸikayet eden çok. Korkuyoruz bir ÅŸey demeye. AKP’nin gitmesini istiyoruz, nefes almak istiyoruz, demokrasi istiyoruz. Ekonomi diplerde, iÅŸsizlik alÄ±p baÅŸÄ±nÄ± gidiyor. Bak yanÄ±mÄ±zdan biraz önce kalkan çocuk 24 yaÅŸÄ±nda. Üniversite mezunu ama iÅŸsiz. Gencecik çocuÄŸun psikolojisi bozuldu. Åžimdi gençlerin çoÄŸu depresyon hapÄ± kullanÄ±yor. Halk kuruÅŸu hesaplar oldu.” Ä°çlerinden biri alÄ±yor sözü, kÄ±sÄ±k sesle anlatÄ±yor:

“Ben pazara gittim üç dört gün önce. Küçük bir çocuk aÄŸlÄ±yor, karpuz diye. Annesi ‘AlamayÄ±z paramÄ±z yok’ dedi içime dert oldu. EÄŸer kadÄ±nÄ±n çekinmeyeceÄŸini düÅŸünsem, vallahi billahi ben alacaktÄ±m çocuÄŸa karpuzu.” Bütün masa birbirine tekrar yaÅŸayÄ±p gördükleri ve ÅŸikayet ettiklerini anlatmaya baÅŸladÄ±. Biz ayrÄ±lÄ±rken seçimi konuÅŸmaya devam ediyorlardÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 MayÄ±s 2018 10:10

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