TRT'den Erdoğan savunması: O hem cumhurbaşkanı hem aday

Muhalif partiler ve cumhurbaşkanı adayları tarafından adil yayıncılık yapmadığı için eleştirilen TRT açıklama yaptı.

Muhalefet partilerine iktidar kadar yer vermediği gerekçesiyle eleştirilen TRT'den açıklama geldi. CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin de sert bir şekilde eleştirdiği TRT, adaylara eşit davrandığını iddia etti ve "Hedef tahtasına konulduğunu" öne sürerek "Çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ediyoruz" dedi. TRT ayrıca "Muharrem İnce'ye 13-20 Mayıs tarihlerinde 125 dakika, haber bültenlerinde 82 dakika yer verdik" beyanında bulundu.

TRT'den yapılan açıklamadan satır başları:

"Kamuoyunu yanlış yönlendiren bu tartışmalara prim vermemek adına bugüne kadar sessiz kalmayı tercih ettik. Ancak, suçlamaların tehdit boyutuna varması, provokasyona dönüştürülmesi ve ardından TRT çalışanlarına saldırıların başlaması üzerine bu açıklamanın gereği doğmuştur. Bu çerçevede, çalışanlarımızın can güvenliğinden endişe ettiğimizi belirtmek durumundayız."

'TRT, ADETA HEDEF TAHTASINA KONULMAKTADIR'

"TRT Kurumu, kamu yayıncısı olmanın getirdiği birtakım kurallara bağlı olarak yayıncılık yapmaktadır. Yaklaşan 24 Haziran Seçimleri öncesi, bazı siyasiler TRT üzerinden başlattıkları polemiğe ısrarla devam etmektedir. Birçok ülkede milyonlarca izleyicinin buluşma noktası olan TRT, miting meydanlarında seçim malzemesi haline getirilerek âdeta hedef tahtasına konulmaktadır. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce seçim kampanyasına başladığından bu yana TRT ile ilgili sayısız iddia ve ithamda bulunmuştur."

'7 GÜNDE 125 DAKİKA YAYINLADIK'

"Kendisine TRT yayınlarında yer verilmediğini iddia eden Muharrem İnce, sürekli olarak Kurum yönetimini suçlarken, gerçeklerin hiç de öyle olmadığı medya takip raporlarıyla da gözler önüne serilmektedir. Sayın Muharrem İnce’nin iddiasının aksine, 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında kendisinin 13 ayrı seçim faaliyetine canlı yayın olarak TRT ekranlarında toplam 125 dakika yer verilmiştir. Sayın İnce’nin Kurumumuza dönük eleştirilerinin de yer aldığı bu canlı yayınlar ayrıca haberleştirilerek haber bültenlerimizde 59 ayrı haber olarak 82 dakika süre ile yayınlanmıştır."

ERDOĞAN İKİ KİMLİKLİ

"Ayrıca TRT Haber Twitter hesaplarından (@trthabercanli ve @trthaber) ve www.trthaber.com adresinden de Sayın Muharrem İnce’nin seçim faaliyetlerine ilişkin çok sayıda canlı yayın ve haber servisi gerçekleştirilmiştir. Kamu yayıncısı olarak yayınlamakla yükümlü olduğumuz Cumhurbaşkanı faaliyetleri çerçevesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi tören, kabul ve yurt dışı – yurt içi ziyaretleri TRT ekranlarında yer almaktadır. Sayın İnce’nin özellikle dikkat çektiği 13 — 20 Mayıs tarih aralığında Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aday kimliğiyle yürüttüğü seçim çalışmaları 46 dakika, Cumhurbaşkanı olarak 5’i İngiltere’de olmak üzere 6 ayrı resmi programı ise 125 dakika süre ile TRT ekranlarında yayınlanmıştır."

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığı gibi iki farklı kimliği bilinçli olarak birbirine karıştırılarak süre çarpıtması yapılmaktadır. Sayın İnce’nin yanlış bildiği ya da yanıltıldığı diğer bir konu da TRT kanallarının izlenmediği iddiasıdır. Bağımsız kuruluşlarca hazırlanan reyting raporları Sayın İnce’nin ifadelerini doğrulamamaktadır. Seçim kampanya dönemi başladığından bu yana en çok izlenen haber kanalı TRT Haber olmuştur."

İNCE’DEN TRT’YE YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, TRT’nin açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi. İnce attığı twitte, “TRT, tarafsız olduğunu anlatmaya çabaladığı açıklamasında, eleştirilerimin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamış. Milletin huzurunda kimi nasıl eleştireceğimi TRT’nin hadsiz yöneticilerinden mi öğreneceğim?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 16:06

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