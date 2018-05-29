HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Saray’ın deliği doymak bilmez

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Ne kadar kaynak verirseniz verin, bu Saray’ın kara deliğini, bu doymak bilmez iştahını doyuramazsınız.

Yazar Yaşar Kemal’in, “Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım” sözlerini hatırlatan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Bu kadar zulme, saldırıya, savaşa Kürt halkı toprak oldu dayandı filizlendi, ağaç ekti. İşte o ağaç HDP’nin ağacı. Herkesi o ağaçta buluşmaya çağırıyoruz” dedi.Temelli Saray’a aktarılan kaynaklar için de şu ifadeleri kullandı: Ne kadar kaynak verirseniz verin, bu Saray’ın kara deliğini, bu doymak bilmez iştahını doyuramazsınız.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Eskişehir’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde aday tanıtım toplantısına katıldı. Temelli, sahneye HDP Eskişehir il yöneticileri ve kentin milletvekili adaylarıyla çıktı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin hükümet tarafından kaynaklarının kesildiğini belirten Temelli, “Ya kayyım atayacak ya da Eskişehir’e yaptığı gibi kaynaklarını kısıtlayacak, hakları gasp edecek. Eskişehir’e gelmeyen kaynaklarla Eskişehirliyi mağdur edecek. Bu o denli kayyım ki, zihniyet ki kendi belediye başkanlarını bile görevden alıyor. Bunlar, İstanbul’u Ankara’yı mahvetmiş belediye başkanlarıyla” diye konuştu. Temelli, bir yandan halkın kaynakları kesilirken bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın giderlerinin arttığını anımsatarak, “Ne kadar kaynak verirseniz verin, bu Saray’ın kara deliğini, bu doymak bilmez iştahını doyuramazsınız. 24 Haziran’dan sonra Saray’ı boşaltacağız. O zaman bu kara delik kapanacak. Yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi, hep beraber inşa edeceğiz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi; gerçek anlamda kuvvetler ayrılığı ilkesi, insan haklarından taviz vermeyen bir yerel demokrasiden güçlendirilmiş bir kuvvetler ayrılığı olacak” ifadelerini kullandı.

‘KÜRT HALKI TOPRAK OLDU DİRENDİ’

Yazar Yaşar Kemal’in, “Demir olsam çürürdüm, toprak oldum da dayandım” sözlerini hatırlatan Temelli, “Bu kadar zulme, saldırıya, savaşa Kürt halkı demir olsa çürürdü; ama toprak oldu dayandı filizlendi, ağaç ekti. İşte o ağaç HDP’nin ağacı. Herkesi o ağaçta buluşmaya çağırıyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 18:36

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