Kayseri'de seÃ§menden ekonomi tepkisi: YollarÄ± mÄ± yiyeceÄŸiz?

Kayseri'de seÃ§imin belirleyici gÃ¼ndemi ekonomi: Yol yaptÄ±k diye Ã¶vÃ¼nÃ¼yorlar da yollarÄ± mÄ± yiyeceÄŸiz?

Sevil ERUCU

Osman ÖNDER

Kayseri

Partilerin milletvekili adaylarÄ±nÄ± belirlenmesiyle ülkenin her yerinde olduÄŸu gibi Kayseri’de de ana gündem seçim. Biz de Kayseri’de yaÅŸayan emekçilerin seçim nabzÄ±nÄ± tutmak için yola düÅŸtük. SoluÄŸu Kayseri’nin en büyük emekçi mahallelerinden EskiÅŸehir BaÄŸlarÄ±’nda aldÄ±k. Burada da ekonomi büyük sÄ±kÄ±ntÄ±, esnaf, iÅŸçi, iÅŸsiz, ya da ev kadÄ±nÄ± her biri ekonomiden ÅŸikayetçi. Fakat, AKP seçmeni 24 haziran ile beraber ülkenin bu kötü gidiÅŸattan kurtulacaÄŸÄ±na inanÄ±yor, hatta erken seçim kararÄ±nÄ±n da bu nedenle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor. Muhalefete oy verecek olan da 16 yÄ±lda ülkenin sorunlarÄ±nÄ±n katmerleÅŸtiÄŸini söylüyor. Bugüne kadar AKP’ye oy vermiÅŸ, referandumda da ‘evet’ demiÅŸ bir iÅŸçi ise ekonominin geldiÄŸi noktadan dert yanarak AKP’nin ‘yol ve köprü’ vaatleri için ÅŸunu söylüyor: Sürekli övünüyorlar yol yaptÄ±k, hastane yaptÄ±k, köprü yaptÄ±k. Bu millet aç kalÄ±nca yolu mu yiyecek kardeÅŸim!

HER SENE DAHA FAZLA AÇ KALDIK!

Bir kalabalÄ±ÄŸa denk geldik. Seçim hakkÄ±nda neler düÅŸündüÄŸünü sorduÄŸumuz kalabalÄ±ÄŸÄ±n içinden bir ses AKP Hükümetinin gitmesi durumunda ülkenin durumunun daha kötü bir vaziyet alacaÄŸÄ±nÄ± söyledi ve istikrarÄ±n gerekliliÄŸini vurguladÄ±. BaÅŸka bir ses de itiraz etti: 16 yÄ±llÄ±k süreçte ülke her sene katmerlenerek daha kötü bir vaziyete büründü. Her sene daha fazla aç kaldÄ±k

EvlendiÄŸinden beri herhangi bir iÅŸte çalÄ±ÅŸmayan Yeter,”15 Temmuz’da olanlarÄ± gördünüz, eÄŸer baÅŸka biri olsaydÄ± baÅŸÄ±mÄ±zda daha kötü sonuçlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirdik. Darbenin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dönemlerde ülkemizin ne durumda olduÄŸunu, nasÄ±l sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepimiz biliyoruz. Bunun için seçimlerde baÅŸÄ±mÄ±zdakinin devam etmesini diliyorum” dedi. Bir baÅŸkasÄ± söze girdi. “Ben ekmeÄŸimle ilgilenirim, siyasetle ilgilenemem. Benim ekmeÄŸime el atan insanlarla nasÄ±l uÄŸraÅŸabilirim ki? Eskicilik yaparak yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum, buna bile müsaade etmiyorlar. Devletin zabÄ±tasÄ±, polisi, kim denk gelirse bana müdahale ediyor. Benden ne alabilirler anlamÄ±yorum. Bu yüzden bu siyasetçilerle uÄŸraÅŸÄ±lmaz. Kim gelse bana aynÄ±sÄ±nÄ± yapacak bu yüzden seçimlerde ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyorum”

Oradan ayrÄ±lÄ±p yürümeye devam ettikçe bu kez mahallenin ilkokulunun önünde çocuklarÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ±nÄ± bekleyen kadÄ±nlarÄ±n yanÄ±na gidiyoruz. KadÄ±nlardan biri sözü alarak “Ne olacaksa olsun artÄ±k. Her kafadan bir ses çÄ±kÄ±yor. KarmakarÄ±ÅŸÄ±k hal bitsin. Seçimlerin erkene alÄ±nmasÄ±nÄ± da bu sebeple doÄŸru buluyorum. Seçimlerden sonra ise baÅŸÄ±mÄ±zdakiler devam ederse karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±n bitmesini istiyorum.” dedi. Hemen ardÄ±ndan sözü alan komÅŸusu ise “Daha ne isteniyor bilemiyorum. Bu hükümet döneminde yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlar hiçbir dönemde yapÄ±lmadÄ±. Ailemle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m dönemde çok yokluk gördüm. Åžimdi öyle deÄŸil. En azÄ±ndan çocuklarÄ±mÄ±z okula gidiyor, muayene olmamÄ±z kolaylaÅŸtÄ±” dedi.

KORKUP KONUÅžAMIYORUZ

RamazanÄ±n da gelmesiyle yoÄŸun çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸümüz bir fÄ±rÄ±na girdik bu sefer. Ä°ÅŸ yeri sahibine seçimlerle ilgili fikirlerini sorduÄŸumuzda fotoÄŸraf çekilmesinden ya da kayÄ±t alÄ±nmasÄ±ndan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± anlattÄ±. “Bu ülkede yaÅŸayan herkesin söyleyecekleri vardÄ±r. Ama memlekette olaÄŸanüstü hal var iken insanlar korkup konuÅŸamÄ±yor” diyen fÄ±rÄ±n sahibi Ä°nsanlarÄ±n konuÅŸursa iÅŸinden gücünden olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü anlattÄ±. Sonra da ÅŸöyle devam etti: “Ä°nsanlarÄ± böyle korkutarak susturuyorlar. Söz söyleme hakkÄ± tanÄ±mÄ±yorlar. Bunun için seçimlerle ilgili fazla bir ÅŸey demeyeceÄŸim. Zaten bu söylediklerim de her ÅŸeyi anlatÄ±yor.”

AKP’YE OY VERDÄ°M AMA...

Hemen yan tarafÄ±ndaki baÅŸka bir esnafa gidiyoruz: “Bu seçimler iyi ki bu yÄ±l oluyor. Ekonomik gidiÅŸat çok kötü, etrafa bakÄ±n esnaf kan aÄŸlÄ±yor. Gelecek yÄ±la kalsa belki buradaki esnaflarÄ±n hiçbiri olmayacak. En azÄ±ndan ne olacaksa seçimle belli olur. Zaten büyük bir kriz var. Ben de saÄŸ görüÅŸlü bir insanÄ±m. Fakat bu baÅŸÄ±mÄ±zdakilerle aynÄ± deÄŸilim. Çünkü bunlar baÅŸkanlÄ±kla tek kiÅŸiyi öne sürüyorlar. Kendileri gibi olmayanÄ± da hiçbir ÅŸekilde kabul etmiyorlar. BunlarÄ±n uydurduÄŸu baÅŸkanlÄ±k sisteminden bir hayÄ±r gelmez. Bunun için parlamenter sistemle devam edebilmek için bunlara oy vermeyeceÄŸim” diyor.

Buradan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kendisi iÅŸçi olan Ä°lhan aÄŸabey ekonominin kötüye gidiÅŸinden dert yandÄ±. “ Sürekli övünüyorlar yol yaptÄ±k, hastane yaptÄ±k, köprü yaptÄ±k. Bu millet aç kalÄ±nca yolu mu yiyecek kardeÅŸim. Zaten 16 yÄ±ldÄ±r bunlar iktidardalar. Düzelecekse bu zamana kadar niye düzelmedi? Ben de bu zamana kadar bunlara oy verdim. Hatta referandumda da bile evet oyu kullandÄ±m. Ama görüyorum ki deÄŸiÅŸen bir ÅŸey yok. Bu yüzden bu seçimlerde FETÖ’cü diye karalamaya çalÄ±ÅŸsalar da oyumu Meral AkÅŸener’e vermeyi düÅŸüyorum” dedi.

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