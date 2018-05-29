Kamu iÅŸyerinde mini bir seÃ§im anketi

Kayseri'de iÅŸyerinde geÃ§timiz seÃ§imlerde de mini anket yapan kamu iÅŸÃ§isi, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki seÃ§imlerde arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n oylarÄ±nÄ±n ne yÃ¶nde olacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

Kamu iÅŸçisi

Kayseri

Merhaba Evrensel gazetesi okurlarÄ±... Kayseri’den bir iÅŸyerinde seçimlere yönelik yaptÄ±ÄŸÄ±m mini bir ‘anket’ çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± paylaÅŸmak istedim. 35 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir iÅŸyerinde ankete katÄ±lanlarÄ±n yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ± 29 ile 40. Ankete katÄ±lanlar daha önce özel sektörde çeÅŸitli yerlerde ve organize sanayi bölgesinde büyük fabrikalarda iÅŸçilik yapan kiÅŸiler.

Åžimdi ise bir kamu iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ankete katÄ±lanlar yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r benim de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m bir kamu iÅŸ yerinde iÅŸçilik yapÄ±yorlar. Hepsi meslek lisesi ya da meslek yüksek okulu mezunu olarak iÅŸe baÅŸlayanlar.

Fakat benim burada ortaya koymak istediÄŸim tablo iÅŸe baÅŸlamalarÄ± bu hükümet döneminde oldu. Hepsi de AKP Hükümetinden bir ÅŸekilde bir “torpil” bulup iÅŸe girdiler. Hepsi de iÅŸe girmelerinin bu hükümet döneminde olduÄŸu için AKP’ye bir borçlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek AKP’ye oy verdiÄŸini söylüyorlardÄ±. Fakat son yapÄ±lan referandumda bu tablo deÄŸiÅŸti. 35 iÅŸçinin yaklaÅŸÄ±k 20’si hayÄ±r oyu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Referandumda hayÄ±r oyu kullanan iÅŸçilerden biri, “EÄŸer bu seçimde AKP, tek baÅŸÄ±na iktidar olursa, bundan sonra tek parti adÄ± altÄ±nda diktatörlüÄŸünü ilan eder. Ülkemin geleceÄŸi ve çocuklarÄ±mÄ±n geleceÄŸi için bu seçimlerde bunu durdurmak lazÄ±m. Bunun için de Muharrem Ä°nce’ye vereceÄŸim” dedi.

Referandumda evet oyu kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten baÅŸka bir iÅŸçi, “Evet oyunu ‘AKP’ye evet’ dediÄŸim için kullandÄ±m! Evet oyunun aslÄ±nda tek adamlÄ±ÄŸa ve baÅŸkanlÄ±ÄŸa hizmet ettiÄŸini bilseydim vermezdim. Ülkenin geleceÄŸi için tek adamlÄ±k kötü bir seçenek olur. Bunun için parlamentoyu savunan Meral AkÅŸener’e vereceÄŸim” dedi. Referandumda “evet” oyu verenlerden 5’i ise bu seçimde Muharrem Ä°nce’ye oy vereceÄŸini söylüyor.

Hemen hemen hepsinin ortak görüÅŸü “Åžimdiye kadar verdik, ülke her geçen gün kötüye gidiyor. Ekonomik durum hiç iç açÄ±cÄ± deÄŸil. ArtÄ±k dur dememiz gerekiyor” diyorlar. Adaylar arasÄ±nda ilgilerini çekenin ise Meral AkÅŸener ve Muharrem Ä°nce olduÄŸunu söyleyebilirim. Çünkü iÅŸçi arkadaÅŸlardan 15’i Meral AkÅŸener’i, 10’u da Muharrem Ä°nce’yi destekleyeceÄŸini söylüyor.

Geri kalan da AKP’ye devam edeceÄŸini söylüyor, “Hâlâ en iyisi AKP” diyor.

YapmÄ±ÅŸ olduÄŸum bu mini anket çerçevesinde gördüÄŸüm üzerinden, ülke genelinde bir deÄŸiÅŸimin olacaÄŸÄ±nÄ± söylemek isterim.

TeÅŸekkürler…

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