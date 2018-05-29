Ä°zmir NarlÄ±dere halkÄ± seÃ§imlerden umutlu

Referandumda yÃ¼zde 80.50 oranÄ±nda hayÄ±r oyunun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir NarlÄ±dere'de seÃ§menler 24 Haziran seÃ§imlerinden umutlu.

Azad TÜR

Can DURSUN

Ä°zel GRACA

Ä°zmir

Ä°zmir NarlÄ±dere ilçesi 2015 genel seçimlerinde CHP ve HDP’nin toplam oyunun yüzde 76 olduÄŸu, referandumda ise yüzde 80.50 oranÄ±nda hayÄ±r oyunun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir ilçe. Bu sonuçlara bakÄ±nca NarlÄ±dere’deki gecekondu mahallelerinde oturan insanlarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak muhalif bir yapÄ±ya sahip olduÄŸu görülüyor. Peki bir yÄ±lda tablo deÄŸiÅŸti mi? NarlÄ±dere’nin sokaklarÄ±nda seçimlerin nabzÄ±nÄ± tuttuk ve sorunun cevabÄ±nÄ± aradÄ±k...

Nar evleri, NarlÄ±dere Premium, Orman Bulut evleri gibi lüks sitelerin arasÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ kalan Ä°zmir’in en güzel manzarasÄ±na sahip olan mahallelerden biri 2. Ä°nönü Mahallesi ilk duraÄŸÄ±mÄ±z.

Ä°lk girdiÄŸimiz ev gazeteden geldiÄŸimizi söylemeden dahi bizi çay içmeye davet eden SÄ±dÄ±ka ablanÄ±n evi oluyor. “Vallahi oÄŸlum gidiÅŸattan tabii ki memnun deÄŸiliz, her ÅŸey ateÅŸ pahasÄ± olmuÅŸ yaÅŸamak gün geçtikçe zorlanÄ±yor. Mahallenin gençleri hep iÅŸsiz, çalÄ±ÅŸacak yer bulamÄ±yorlar, biz gördük göreceÄŸimizi ama siz gençler için çok üzülüyorum, tek derdimiz de bu deÄŸil bu mahallenin oyu ya HDP ya da CHP ye gide. Ama ÅŸimdi Selo hapiste en çok ondan korktular ki hapse attÄ±lar” deyip biz daha sormadan seçimlerdeki tavrÄ±nÄ± açÄ±klÄ±yor. SÄ±dÄ±ka abla ekleyerek, “Ama ÅŸimdi daha umutluyum bu seçimlerde barajÄ± geçmekle kalmayÄ±p oylarÄ±mÄ±zÄ± da artÄ±racaÄŸÄ±z. Åžeytan hep baÅŸÄ±mÄ±zdakilere yardÄ±m ediyor ama bu sefer olmayacak” diye konuÅŸuyor.

'ARTIK MEMLEKETTEN ERZAK DA GELMÄ°YOR'

Ä°kinci konuk olduÄŸumuz ev Sündüz ablanÄ±n evi oluyor. ’74’ten beri Ä°zmir’de yaÅŸayan Sündüz ablanÄ±n eÅŸi inÅŸaat iÅŸçisi. “EÅŸim inÅŸaatlarda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için düzenli bir gelirimiz yok, eskiden iÅŸsiz kalÄ±nca memleketten gelen erzaklarla da olsa idare ederdik , ÅŸimdi memlekette kimimiz kimsemiz de kalmadÄ±. Ama bir ÅŸekil de yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz diyor.

Seçimleri sorduÄŸumuz da Sündüz ablaya “ Hem umutluyum hem de çok korkuyorum . Ä°nÅŸallah AKP kazanamayacak bu sefer diyorum ki öyle olacak gibi görünüyor. Ama ya oylarÄ±mÄ±za sahip çÄ±kamazsak , ya oylarÄ±mÄ±z çalÄ±nÄ±rsa diye çok korkuyorum, hasta olmasam gidip sandÄ±kta görev alÄ±rÄ±m ama kullandÄ±ÄŸÄ±m ilaçlar engel oluyor.

Daha sonra vardiyaya gitmek için yeni uyanmÄ±ÅŸ iÅŸçilik yapan Mazlum ile sohbet ediyoruz.

Mazlum, 19 yaÅŸÄ±nda iÅŸçi bir genç. Mahallenin en büyük sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± soruyoruz. CevabÄ± net oluyor: “Fakirlik, insanlar da para olmayÄ±nca hiç bir ÅŸey olmuyor ondan sonra hÄ±rsÄ±zlÄ±k, torbacÄ±lÄ±k, çeteleÅŸme alÄ±p baÅŸÄ±nÄ± gidiyor iÅŸte” deyip ekliyor: Ä°ÅŸe gidip geldiÄŸimiz bir arabamÄ±z vardÄ± gazlÄ± ÅŸimdi onu kullanmaktan vazgeçtim mesela. Gaz 2.60’dan 3.40’a çÄ±ktÄ±. Eskiden 20 liraya gaz atÄ±nca Ä°zmir’i dolaÅŸÄ±yorduk ÅŸimdi NarlÄ±dere’yi bile turlayamÄ±yoruz.

GittiÄŸimiz ikinci mahalle 9 Eylül Hastanesi ve NarlÄ±dere ile büyükÅŸehir belediyesinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mahallelerden Çatalkaya... Ä°ÅŸten dönen YaÄŸmur abla “16 senedir aynÄ± çocuÄŸum. Bu son zamlar, enflasyon belimizi kÄ±rdÄ± . Ne düÄŸüne altÄ±nla gidebiliyoruz ne evdeki tüpü deÄŸiÅŸtirebiliyoruz. Dolar aldÄ± baÅŸÄ±nÄ± gitti zaten.”diyor

OYLARI BÖLÜÅžTÜK

RÄ±dvan aÄŸabey de oylarÄ± HDP ve CHP arasÄ±nda bölüÅŸeceklerini anlatÄ±yor HDP’nin barajÄ± geçmesi gerektiÄŸini vurgularken “8 seçim üst üste kazandÄ±lar. ArtÄ±k yeni bir hayat lazÄ±m” diyor.

Yolun sonuna doÄŸru Gülçubuk teyzeyle Müslüm amca kapÄ±nÄ±n önünde oturuyor. “HDP barajÄ± geçemezse kaybettik. AKP bu sefer gitmeli” diyor ve ekliyor: “HDP’ye oy vereceÄŸiz. 2. turda AKP karÅŸÄ±sÄ±nda kim kalÄ±rsa oyumuz ona” diyor.

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