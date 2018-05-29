Gezici: Seçmen anket yanıtlamaya çekiniyor, bir dip dalga var

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, seçmenlerin anketörlerini yanıtlamakta çekingen davrandığını söyledi ve 'Belli ki bir dip dalga var' dedi.

Gezici Araştırma şirketinin sahibi Murat Gezici, 24 Haziran seçimleri öncesi görüştükleri seçmenlerin anketleri yanıtlama konusunda çekingen davrandığını dile getirdi.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı'nın Gezici ile görüşmesini anlattığı yazısına göre geçmişte 40-45 ev ziyaretinden 18'inden yanıt alabilen anketörleri geçen seçimde 18 anket çıkarabilmek için 70-80 kapı dolaşmak zorunda kalmış. "Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı" diyen Gezici, "Şu anda 120 kapıdan ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor veya çekiniyor. Kapılar anketörlerin yüzüne kapanıyor" ifadesini kullanıyor.

'SEÇMEN FİKRİNİ PAYLAŞMAK İSTEMİYOR'

Gezici'nin Altaylı'nın “Bu durum anketlerin güvenilirliğini etkiliyor mu?” sorusuna verdiği yanıtsa şöyle: “Güvenilir olmasında sorun yaratan bir durum değil bu. Sadece iş çok zorlaştı. Seçmen çekiniyor; konuşmak, fikrini paylaşmak istemiyor.”

'SEÇMENİN NEREYE YÖNELECEĞİNİ 24 HAZİRAN AKŞAMI GÖRECEĞİZ'

Altaylı, Gezici'ye bu durumun nedeninin "Korku" olup olmadığını da sorduğunu, Gezici'nin “Seçmen güvensiz. Bilgisini, verisini kimseyle paylaşmak istemiyor. Belli ki bir dip dalga var. Nereye doğru yönlenir bilmiyorum. Ama benzerlerini bir kez 1980’lerde, bir kez de 2000’lerde gördüğümüz bir dip dalga var. 24 Haziran gecesi göreceğiz" cevabını verdiğini aktarıyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Mayıs 2018 08:57

www.evrensel.net