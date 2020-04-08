Korona günlerinde mülteciler: Hem mülteci, hem kadın, hem işçi
12 nüfuslu evin yükünü tek başına sırtlanmak zorunda kalan Suriyeli mülteci kadın dertlerinin virüsten ziyade açlık olduğunu söyledi.
08 Nisan 2020 17:26Son Güncellenme Tarihi: 08 Nisan 2020 17:33
Ercüment AKDENİZ
Hem mülteci hem kadın hem de işçi. Koronavirüs salgını nedeniyle eşi ve çocukları çalışamayan Suriyeli kadın şimdi 12 nüfuslu evin yükünü taşımaya çalışıyor. İstanbul'da bir merdiven altı atölyede Ercüment Akdeniz'in sorularını yanıtlayan mülteci kadın, "Eve hergün 35 ekmek girmek zorunda. Bu gidişle salgından değil açlıktan öleceğiz" diyor. Virüsü bile Suriyelilerden bilen ayrımcı sözler ise mültecileri en çok yaralayan söylemler haline geldi. Evrensel mülteci işçilerin sesi olmaya devam ediyor.
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