Korona günlerinde mülteciler: Hem mülteci, hem kadın, hem işçi

Ercüment AKDENİZ

Hem mülteci hem kadın hem de işçi. Koronavirüs salgını nedeniyle eşi ve çocukları çalışamayan Suriyeli kadın şimdi 12 nüfuslu evin yükünü taşımaya çalışıyor. İstanbul'da bir merdiven altı atölyede Ercüment Akdeniz'in sorularını yanıtlayan mülteci kadın, "Eve hergün 35 ekmek girmek zorunda. Bu gidişle salgından değil açlıktan öleceğiz" diyor. Virüsü bile Suriyelilerden bilen ayrımcı sözler ise mültecileri en çok yaralayan söylemler haline geldi. Evrensel mülteci işçilerin sesi olmaya devam ediyor.

Korona günlerinde mülteciler: Evde kalamayız çalışmak zorundayız

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