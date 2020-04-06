Korona günlerinde mülteciler: Evde kalamayız çalışmak zorundayız

Ercüment AKDENİZ

Covid 19 salgını nedeniyle yurttaşlara 'Evde kal' çağrısı yapılıyor. Peki, mülteciler, göçmenler bu zorlu günlerde neler yaşıyor, ne yapıyorlar? Ercüment Akdeniz Skype bağlantıları ile mülteci evlerine konuk oluyor, mülteci işçilerin dertlerini ve duygularını ekrana taşıyor. Denizli'de yaşayan İranlı mülteci İsmail, "Evde kalamayız çalışmak zorundayız. Sanayi şehirden farklı, orada hiç önlem yok" diyor. Sağlık yardımlarının kesilmesi de büyük dert İranlı mülteciler için. İran'da karantinanın sınıfsal bir karantinaya dönüştüğünü söyleyen İsmail, "Burada sadece bize değil Türk işçilere de haklarının verilmesini istiyoruz" diyor.