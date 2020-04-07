Korona günlerinde mülteciler: Afrikalı mülteci Enzo İkah’tan “korona” şarkısı

Ercüment AKDENİZ

Koltan madenlerinde çocuk emeği sömürüsünü araştırdığı için işkence gördü, mülteci durumuna düştü. Kongolu Enzo İkah korona günlerinde Afrika'daki durumu ve Türkiye'deki mültecilerin yaşadığı zorlukları anlattı. Ercüment Akdeniz'in sorularını yanıtlayan İkah, mültecilere moral olsun diye bestelediği "Korona" şarkısını da ilk kez Evrensel Web TV’de seslendirdi.