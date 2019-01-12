Abdullah Öcalan kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştü

HDP Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, uzun süredir ne ailesi ne de avukatlarının görüşemediği Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıkladı. (12 Ocak)

MA'nın aktardığına göre Ömer Öcalan, söz konusu görüşmenin sağlık ve yaşam hakkının bilgilendirilmesine yönelik olduğunu, görüşmenin tecrit durumuyla ilgili olmadığının altını çizdi.

HDP’DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da “Sayın Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir kaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

#Buldan: Sayın Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Öcalan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir kaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 12 Ocak 2019

ASRIN HUKUK BÜROSU’NDAN AÇIKLAMA

Asrın Hukuk Bürosu Abdullah Öcalan’ın ailesiyle yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Asrın Hukuk Bürosu’nun açıklaması şu şekilde; “Bugün müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan aile görüş başvurusu kapsamında kardeşi Sayın Mehmet Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. 11 Eylül 2016 tarihinde yapılan aile görüşmesinden sonra süregelen mutlak tecrit döneminde gerçekleşen ilk iletişim ve aile görüşmesi olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Müvekkilimiz Abdullah Öcalan iki buçuk yıl aradan sonra bugün kardeşi ile kısa bir görüşme gerçekleştirmiştir. Evrensel ilke ve ulusal yasalar tarafından güvence altına alınmış temel insan hak ve hürriyetlerinin tartışma konusu edilmesi söz konusu olamaz. Esas olan maalesef müvekkilimizin bütün girişimlere rağmen avukatları ile yedi yılı aşkın bir süredir ve ailesi ile iki buçuk yıldır görüştürülmediği gerçekliğidir. Sadece yaşam hakkını teyit etmek üzere üç yıl ara ile gerçekleşen 15-20 dakikalık görüşmelerin bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini hatırlatır, müvekkilimizin yasal haklarının derhal tesis edilmesi gerekliliğini önemle vurgulamak isteriz.”

ÖCALAN İLE SON GÖRÜŞME 2016’DA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Öcalan ile en son görüş 11 Eylül 2016’da bayram görüşmesi yapmak için kardeşi Mehmet Öcalan'ın İmralı'ya gitmesi ile gerçekleşmişti. 2016'daki görüşme öncesi de aralarında Leyla Güven’in olduğu 50 kişilik bir grup süresiz-dönüşümsüz açlık grevine girmiş, görüşme gerçekleştikten sonra eylem sona ermişti.

LEYLA GÜVEN'İN AÇLIK GREVİ EYLEMİ 66 GÜNÜ GERİDE BIRAKTI

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevinde, Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle 8 Kasım’da başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 66’ncı günü geride bıraktı. Kritik eşiğe geldiği belirtilen Leyla Güven, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 9 gündür avukatlarının görüşüne çıkamadı. (HABER MERKEZİ)

HDP Milletvekili Leyla Güven'in durumu ağırlaşıyor